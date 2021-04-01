Меган і Гаррі в Житомирі, платні туалети в потягах і лисий Азаров: "топновини" UaReview

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

18 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP / Житомирська міська рада Підпис до фото, Гаррі, Меган та Житомир - що не так з цією новиною?

Принц Гаррі та Меган Маркл переїжджають у Житомир, Том Круз зіграє у "Сватах", Петро Порошенко купив "Дизель Шоу", а туалети на залізниці з 1 червня стануть платними.

Цілком реалістичні новини для сучасної України, дехто їх навіть серйозно перепощує.

Однак, на жаль для житомирян, Опра поки що не приїде до них записувати інтерв'ю з Гаррі та Меган. І, на щастя для залізничних пілігримів, вагонні туалети поки що не вводять побори.

Все це вигадки сайту гумористичних новин UaReview.

Утім, як показує життя, не завжди ці вигадки такі вже й далекі від реальності.

BBC News Україна поговорила з засновником UaReview Романом Голубовським.

Топновина всіх часів

Найбільше переглядів за весь час існування UaReview набрала згадана новина початку 2020 року "Принц Гаррі та Меган Маркл переїжджають до Житомира".

"Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від королівського статусу, бо хочуть жити у Житомирі. Про це стало відомо журналістам газети "Королівський Житомир" від власного джерела в Букінгемському палаці.

"На жаль, неможливо порахувати, яка новина набрала найбільше переглядів на інших ресурсах, які її передруковували (бо ж бувало й таке)", - пояснює Роман Голубовський.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Платні туалети на залізниці з 1 червня - "новина", яка щороку виринає, як фенікс в українському інформпросторі перед початком літа

"Наприклад, публікація 2013 року про те, що з 1 червня туалети у потягах "Укрзалізниці" стануть платними, перепубліковувалась різними онлайн-ЗМІ кілька років поспіль", - додає він.

"З 1 червня у всіх швидких поїздах, які належать "Укрзалізниці", користування туалетом стане платним. Про це повідомляє пресслужба підприємства. На такі рішучі зміни "Укрзалізниця" змушена піти через звинувачення у забрудненні навколишнього середовища фекаліями. Відповідні звинувачення вже неодноразово висувались Державною екологічною інспекцією України...

За попередньою інформацією, вартість користування туалетом буде коливатися від 1 до 2 гривень, в залежності від мети. Вхід у туалет буде здійснюватися за допомогою жетонів. Жетони можна буде купити у провідника або у касі вокзалу. Також для пасажирів, які подорожують на далекі відстані, будуть доступні безлімітні абонементи. Але цим абонементом пасажир зможе скористатися лише один раз на одну годину".

"І щороку перед 1 червня Укрзалізниця повинна була спростовувати цю інформацію", - розповідає головний редактор UaReview, про те, як підкинув роботи пресслужбі залізничників.

У мережі справді можна знайти пресрелізи "Укрзалізниці" 2016 та 2017 років, у яких вона просить журналістів "не бентежити" пасажирів новинами про платні туалети: "Ця інформація не тільки не відповідає дійсності, а й суперечить здоровому глузду".

Звідки взявся UaReview

Автор фото, Facebook Роман Голубовський Підпис до фото, Роман Голубовський

"Перша публікація UaReview вийшла 13 грудня 2011 року, до цього десь пів року я виношував ідею проєкту", - пригадує Роман Голубовський.

За його словами, він підгледів ідею у білорусів: "Був такий сайт NewsBelarus, який публікував абсурдні вигадані новини, здебільшого не про політику (Білорусь 2011 року, яка там політика?)".

А назва UaReview.com - просто короткий і вільний на той час домен.

Автором може стати будь-хто, хто запропонує новину. Таких, за оцінками Романа, за понад 9 років було близько двох сотень.

Хтось пише постійно, а хтось обмежився однією-двома новинами.

"Зараз над проєктом працює невеличка команда з чотирьох людей, але ми плануємо розширятися, так що запрошуємо до співпраці. До речі, ми потребуємо не тільки редакторів й авторів, але й дизайнерів, SMM-менеджерів", - каже головред UaReview.com.

Щоправда, багато грошей за це, на відміну від справжніх фабрик політичних фейків, отримати навряд чи вдасться.

"Але ми хотіли б заробляти, щоб робити видання якіснішим, наповнювати його регулярніше і отримувати за працю заслужену винагороду. Тепер ми приймаємо пожертви від наших читачів на Patreon", - каже Роман Голубовський.

"Новини"

Автор фото, uareview.com Підпис до фото, Тома Круза поки що не буде у "Сватах"

"Всі наші матеріали повністю вигадані, але дійсність у них відображається навіть точніше, ніж у справжніх новинах", - відзначає головний редактор UaReview.

Заголовки сайту несуть на собі відбиток епохи.

Ось кілька з них - і за кожною абсурдною новиною є реальний бекграунд:

Через те, що двері Офісу президента ходять по телешоу, Зеленський не зміг потрапити на роботу

Том Круз отримав одну з головних ролей у серіалі "Свати"

Олексій Арестович може стати новим міністром культури

У Прощену неділю Медведчука помітили на сповіді з книгою про Стуса

Співробітники закритих каналів Медведчука купили телеканал "Малятко"

Під час засідання Ради Дубінський переглядав YouTube-канал Природа ТВ

Гордон виклав режисерську версію інтерв'ю з Богданом тривалістю 36 годин

В Ростові на протесті в підтримку Навального затримали Януковича

Через помилку перукаря Азаров може стати лисим

Зеленський жорстко ніяк не відреагував на санкції США проти Дубінського

А на питання про улюблену новину, Роман Голубовський каже, що таких багато.

"Про те, що "на Житомирщині батько двох дітей вбив муху", що "в маршрутці Пустомити-Львів побились через класичну музику", або "пенсіонерці з Полтави під час поїздки в маршрутці дуло з вікна".

"Сьогодні близько 15:00 у Полтаві під час проїзду в громадському транспорті пенсіонерці Марії Василівні дуло з вікна. Про це вона повідомила на весь автобус".

Деякі "новини" UaReview тим чи іншим чином збуваються.

"Якось ми написали про те, що "на державні посади призначатимуть за гороскопом". А пізніше в.о. міністра енергетики заявила, що вона народжена під знаком риб, тому довіряє інтуїції й так добирає кадри", - пригадує Роман Голубовський.

"Україна стане першою державою в світі, що враховує гороскопи під час конкурсів на державні посади. Це стало можливим завдяки диджиталізації уряду та сталому курсу на ударну модернізацію державних структур", - повідомив міністр Дубілет на пресконференції, присвяченій впровадженню нового трудового кодексу. - "Якщо зорі складуться сприятливо, вже з наступного року натальна карта буде обов'язковим документом при працевлаштуванні".

Є й "новини", де UaReview взагалі не давали жодної неправдивої інформації.

Лише те, що написали самі депутати.

"Парламент депутат політик Тетяна Донець Верховна Рада Україна. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала народний депутат Тетяна Донець. За її словами, Верховна Рада Україна parliament. "Verkhovna Rada Ukraine MP deputy member of parliament politician", - додала Тетяна Донець англійською мовою. Окрім того, на думку політика, Євген Дейдей".

Насправді це теги, які ексдепутатка від "Народного фронту" подала під своїм фото - просто це був єдиний текст у пості, з якого UaReview зробили "новину".

Автор фото, Тетяна Донець

Як сприймають

"Коли хтось стикається з сатиричними новинами вперше, то зазвичай проходить цикл: OMG (сприйняття сатиричної інформації як правдивої), WTF (це ж фейк!), LOL (прийняття ідеї проєкту)", - розповідає Роман Голубовський.

"Але бувають і люди, які не поділяють ідеї UaReview або ж їм просто не подобається те, що ми робимо - і це теж нормально. Тож і хейт, і звинувачення в "заказусі" бувають", - додає він.

Редакторка LB.ua Соня Кошкіна, наприклад, не оцінила, коли UaReview послалися на неї як "джерело" у "новині" про те, що Петро Порошенко нібито купив 30% акцій "Дизель Шоу".

Автор фото, Telegram Соні Кошкіної

"Навіть Ігор Мосійчук, який також в Telegram писав, що "YouTube заблокував канал Зеленського через скарги 1+1, думаю, тепер знає, що таке UaReview", - припускає Роман Голубовський.

"Всі згадані на сайті події та персонажі вигадані, будь-який збіг з реальними подіями та людьми є випадковим", - нагадують в UaReview.

І водночас не поспішають говорити про якісь табу на теми для жартів - все залежить від контексту і "зрілості" аудиторії.

"В Росії краще не жартувати про Путіна, на близькому сході - про релігію. Натомість стендапери у США жартують про все, що завгодно: расизм, хвороби, релігія", - каже Роман Голубовський.

"Україна поволі рухається в бік прогресивного Заходу з його лібералізмом, і віддаляється від Росії, чому я дуже радий. Значить, що і поле тем для жартів розширюється", - додає він.

І звертає увагу: "Проєкт UaReview покликаний не лише розважати, але й розвивати медіаграмотність та тренувати критичне ставлення до інформації".

Жаботюк і "Горобина"

Автор фото, Facebook Жаботюк Юрій Іванович

На питання про те, чи слідкує UaReview за діяльністю Юрія Івановича Жаботюка - іншого пародійного персонажа українських соцмереж, - головред сайту відповідає: "Так, це дуже вдала пародія на політика. Однозначно проголосую за нього".

"Якщо не лякає ненормативна лексика, то можу також порадити YouTube-канал "Горобина", яким займається Віктор Розовий, відомий за командою "Загорецька Людмила Степанівна" в "Лізі Сміху", - радить Роман Голубовський.

"Це пародія на сюжети регіональних новини з матюками і абсурдним гумором", - описує він сильні сторони "Горобини".

Нова реальність Зеленського і UaReview

Автор фото, Facebook Володимира Зеленського

З приходом до влади Володимира Зеленського UaReview стало важче, зізнається його головний редактор.

"Він і команда розмили межу між реальністю і абсурдом", - пояснює Роман Голубовський.

За його словами, те, що комедійного актора обрали президентом, а його партія з усіма фотографами, шоуменами і продюсерами без найменшого політичного досвіду стала монобільшістю у Верховній Раді, за інших часів можна було б сприйняти як абсурд і сатиру.

"У такий час ми живемо: абсурд - це нова реальність. Тож вигадувати щось, що б перевершило реальність, стало важче", - нарікає Роман.

Але споріднення гумору і політики, - це проблема не гумору, а політики, вважає він.

І резюмує: "Гумор - лише інструмент, нічим не гірший за, наприклад, пафос. Але взагалі краще читати смішні висловлювання політиків на UaReview, ніж в новинних стрічках".