Як рятували Ever Given: історія у фото
Контейнеровоз завдовжки 400 метрів, що перекривав Суецький канал майже тиждень, нарешті зняли з мілини.
Ever Given, який експлуатує компанія Evergreen Marine Corp, застряг минулого вівторка під час піщаної бурі.
Увесь цей час він по діагоналі перекривав один з ключових світових транспортних морських маршрутів, внаслідок чого багато суден були заблоковані, а інші довелось перенаправляти.
Але зараз, після масштабної рятувальної операції з використанням буксирів і днопоглиблювальних робіт, судно повністю на ходу і прямує на північ.
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