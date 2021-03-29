Як рятували Ever Given: історія у фото

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Контейнеровоз завдовжки 400 метрів, що перекривав Суецький канал майже тиждень, нарешті зняли з мілини.

Ever Given, який експлуатує компанія Evergreen Marine Corp, застряг минулого вівторка під час піщаної бурі.

Увесь цей час він по діагоналі перекривав один з ключових світових транспортних морських маршрутів, внаслідок чого багато суден були заблоковані, а інші довелось перенаправляти.

Але зараз, після масштабної рятувальної операції з використанням буксирів і днопоглиблювальних робіт, судно повністю на ходу і прямує на північ.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ever Given застряг тиждень тому, перекривши канал по діагоналі

Автор фото, EPA Підпис до фото, Минулого тижня чиновники адміністрації Суецького каналу відвідали судно для розробки плану порятунку

Автор фото, EPA Підпис до фото, Для того, щоб змістити 200000-тонне судно, застосували буксири

Автор фото, EPA Підпис до фото, Пісок і бруд від корпусу Ever Given прибирали за допомогою днопоглиблювачів

Автор фото, EPA Підпис до фото, Довжина контейнеровозу - чотири футбольних поля

Автор фото, EPA Підпис до фото, Через застряглий контейнеровоз утворилась черга із близько 400 суден

Автор фото, AFP Підпис до фото, У понеділок, після кількаденних зусиль, корабель нарешті зняли з мілини

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ever Given продовжив свій шлях на північ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минулого року Суецьким каналом проходило в середньому понад 50 кораблів щодня

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Суецький канал сягає 193 км і об'єднує три природних озера

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