Як рятували Ever Given: історія у фото

The Ever Given on the move

Автор фото, Reuters

Контейнеровоз завдовжки 400 метрів, що перекривав Суецький канал майже тиждень, нарешті зняли з мілини.

Ever Given, який експлуатує компанія Evergreen Marine Corp, застряг минулого вівторка під час піщаної бурі.

Увесь цей час він по діагоналі перекривав один з ключових світових транспортних морських маршрутів, внаслідок чого багато суден були заблоковані, а інші довелось перенаправляти.

Але зараз, після масштабної рятувальної операції з використанням буксирів і днопоглиблювальних робіт, судно повністю на ходу і прямує на північ.

Автор фото, EPA

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Ever Given застряг тиждень тому, перекривши канал по діагоналі

Автор фото, EPA

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Минулого тижня чиновники адміністрації Суецького каналу відвідали судно для розробки плану порятунку

Автор фото, EPA

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Для того, щоб змістити 200000-тонне судно, застосували буксири

Автор фото, EPA

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Пісок і бруд від корпусу Ever Given прибирали за допомогою днопоглиблювачів

Автор фото, EPA

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Довжина контейнеровозу - чотири футбольних поля

Автор фото, EPA

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Через застряглий контейнеровоз утворилась черга із близько 400 суден

Автор фото, AFP

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У понеділок, після кількаденних зусиль, корабель нарешті зняли з мілини

Автор фото, Reuters

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Ever Given продовжив свій шлях на північ

Автор фото, Getty Images

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Минулого року Суецьким каналом проходило в середньому понад 50 кораблів щодня

Автор фото, Getty Images

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Суецький канал сягає 193 км і об'єднує три природних озера

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