Словацький прем'єр "не пережив" таємної закупки російської вакцини Sputnik

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Закупівля російської вакцини коштувала словацькому прем'єру Ігорю Матовичу посади і ледь не призвела до дострокових виборів

Постачання до Словаччини російської вакцини Sputnik за особистою ініціативою словацького прем'єр-міністра Ігоря Матовича викликало урядову кризу у країні. Ще більше керівник уряду осоромився, коли "пожартував" під час виступу на радіо, що пообіцяв росіянам "Закарпатську Україну" в обмін на вакцину.

Після кількох тижнів конфліктів і відставок невдоволених міністрів, чотири партії керівної коаліції дійшли компромісу: коаліція збережеться, але Ігор Матович 30 березня піде у відставку і відбудеться його обмін посадами з міністром фінансів Едуардом Хегером.

Офіційна відставка Матовича і передача повноважень новому уряду Хегера має відбутися сьогодні о 17:00 за київським часом.

Про те, як постачання російської вакцини стало катастрофою для Матовича та його уряду, розповідає кореспондент BBC Олег Болдирєв.

Глибинні причини цієї кризи накопичувалися протягом декількох місяців, проте останньою краплею стало рішення прем'єр-міністра Ігоря Матовича закупити у Росії вакцину Sputnik, попри незгоду партнерів по уряду і відсутність у препарату європейської реєстрації.Опоненти прем'єра називають Sputnik елементом "гібридної війни", хоча, згідно з опитуваннями, значна частина словаків не заперечувала б зробити щеплення і такою вакциною. Що робити з уже привезеною партією Sputnik - ніхто не знає, що буде зі словацькою владою - теж не дуже зрозуміло.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Літаки словацьких ВПС привезли до Словаччини 200 тисяч доз вакцин. Не тільки для більшості словаків, але й для частини міністрів в уряді така закупівля з ініціативи Матовича стала шоком

24 березня президент країни Зузана Чапутова зажадала від Матовича залишити посаду прем'єра. Про готовність піти прем'єр-міністр заявив ще 21 березня, але висунув низку умов. Прем'єр вимагав гарантій того, що в новому уряді, який мають створити ті ж чотири партії урядової коаліції, йому дістанеться якийсь пост.

Президентка країни торгуватися не хотіла. "Необхідно, щоб прем'єр-міністр своєю відставкою зробив можливим ухвалення нової угоди між коаліційними партіями про відтворення уряду", - заявила президент.Як і в багатьох інших політичних кризах в різних країнах останнім часом, головним джерелом політичних конфліктів стала пандемія - її наслідки і тактика боротьби з хворобою. Вона в останні місяці вивела Словаччину в лідери антирейтингу за кількістю загиблих на мільйон жителів.

Рік тому завдяки швидким і жорстким обмеженням поширення коронавірусу вдалося стримати, але після другої хвилі епідемії, яка почалася восени, в країні з понад 5 млн мешканців кількість жертв перевищила 9 тисяч. Таким було тло для опитувань громадської думки, згідно з якими довіра до партій коаліції впала майже на третину, а самого прем'єр-міністра не бажають бачити на посаді 80% громадян.

Якийсь час Матович покладав надії на програму тотального тестування словаків на антитіла до коронавірусу. Тестування пройшли майже три чверті населення. З'ясувалося, що Covid-19 на момент завершення програми перехворіли щонайбільше 1% населення країни.

Матович казав, що Словаччина покаже приклад іншим країнам, критики дорікали йому в марній витраті грошей, епідеміологи закликали тестувати лише в осередках захворювання і на підприємствах.Як показала зима, поголовне тестування не запобігло дефіциту лікарняних ліжок і загибелі громадян, коли захворюваність пішла вгору. Правлячі партії сперечалися про умови нового карантину, який виявився своєрідним: крамниці і ресторани закрили, а ось гірськолижні курорти та готелі в зимові канікули продовжували працювати.У підсумку приріст захворюваності в перші десять днів після різдвяних свят перевищив показники всього листопада. Прем'єр Матович заявив, що стрибок захворюваності пояснюється безвідповідальністю співгромадян.

Від уваги співгромадян не сховалося те, що уряд не дослухався до закликів епідеміологів ввести тотальну заборону на туристичні поїздки.

За спиною у партнерів

Автор фото, Robert Barca Підпис до фото, Поки що словаків прищеплюють вакцинами, схваленими в ЄС. Що робити зі Sputnik, який привезли на початку березня, вирішать найближчим часом

Схвалені у Євросоюзі вакцини Astra Zeneca, Pfizer і Moderna прибувають до Словаччини, але невеликими партіями, відставання від графіка є, як і в інших європейських країнах. І ось в лютому прем'єр Матович запропонував закупити у Росії Sputnik V.

Цю ідею уряд відхилив, пославшись на те, що Європейське агентство з медичних препаратів поки що не видало реєстрацію. Право вето використала віцепрем'єрка уряду Вероніка Ремішова з партії "За людей", яка до того назвала використання неліцензованої в ЄС російської вакцини "експериментом на живих людях".

Приклад сусідньої Угорщини, яка використовує Sputnik без схвалення європейського регулятора, словацький уряд не переконав - особливу позицію Будапешта у поводженні з європейськими правилами, так само як і симпатії Віктора Орбана до Володимира Путіна, в словацькому істеблішменті не поділяють. Питання російської вакцини вважали закритим.

На подив партнерів Матовича по коаліції, як і всіх словаків, виявилося, що це зовсім не так.

Потай від уряду міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі підписав угоду з російським Фондом прямих інвестицій про постачання 2 млн доз російського препарату. 1 березня в аеропорту Кошице на сході країни приземлився літак ВПС Словаччини з першими 100 тисячами флаконів. Потім прилетів ще один.

Матович і Крайчі (соратник Матовича з партії "Звичайні люди") особисто зустрічали ящики з вакциною в аеропорту перед об'єктивами фотокамер і виступили на короткій пресконференції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр Матович (праворуч) і його соратник, очільник МОЗ Крайчі сфотографувалися на тлі коробок з російською вакциною. Колеги по коаліції були обурені

І тоді вибухнув скандал. Іван Корчок з партії "Свобода і солідарність", тоді ще міністр закордонних справ, заявив, що угода з Москвою ставить Словаччину в сумнівне становище як члена ЄС і НАТО. Sputnik - не просто вакцина, а засіб в гібридній війні", - сказав він.

Почалися пошуки компромісу. Спочатку прем'єр запропонував повернути вакцину Росії, потім відмовився, заявивши у Facebook (прем'єр дуже активний в соцмережі), що хоч членство Словаччини в ЄС є непохитним, відмовитися від якісної, на думку Матовича, вакцини міг би тільки вбивця.

Водночас прем'єр осоромився, пожартувавши, що придбав Sputnik за обіцянку віддати Росії Закарпатську Україну. Довелося вибачатися перед українцями.

Так само у Facebook він висловлював упевненість, що суперечка лише через те, чи можна брати вакцину у Росії, не може привести до урядової кризи. Якийсь час здавалося, що запобігти розколу допоможе відставка одного лише міністра охорони здоров'я Крайчі, хоча і це прем'єр-міністр назвав ідіотизмом. Але потім у відставку пішли шість міністрів.

Яка доля чекає на угоду про постачання Sputnik - не зрозуміло. Російський фонд прямих інвестицій відмовився відповідати на питання Російської служби Бі-бі-сі про те, що буде зі словацьким контрактом. Поки що вміст флаконів, які прилетіли з Москви, словацькі вчені досліджують на мишах, на токсичність, повторюючи, по суті, процедури, які давно провели творці Sputnik з центру ім. Гамалії.

Тим часом опитування громадської думки свідчать, що 10% словаків готові зробити щеплення Sputnik (22% готові зробити щеплення будь-якою іншою вакциною, але не російською). Суто арифметично виходить, що привезеної вакцини вистачило б, щоб прищепити одним компонентом приблизно половину з цих 10% охочих.

Два рішення і обидва погані

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ігор Матович очолив уряд у березні 2020 року

Словацька правляча коаліція з'явилася лише рік тому. Чотири партії прийшли до влади на хвилі загальнонаціональних антикорупційних протестів після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака та його нареченої у 2018 році.

Як зазначає політолог Григорій Месежніков, керівник братиславського Інституту суспільних проблем (IVO), в основних питаннях партії мали спільну позицію.

"З точки зору програм, між партіями особливих конфліктів не було, поки в справу не втрутилася пандемія. Їх пов'язує боротьба проти корупції та мафії, реформа системи правопорядку і юстиції та прозахідна орієнтація. Немає жодних внутрішніх глибоких суперечностей. Але найбільше протиріччя - сам прем'єр-міністр (Ігор Матович. - Ред.). Він не автократ в класичному розумінні слова, але він такий self-made man, досить егоїстичний і не може пережити програшу, він обов'язково повинен зробити так, щоб не виглядало, що програв він", - каже політолог.

Це, на думку Месежнікова, стосувалося і пандемічної кризи: прем'єр шукав спосіб показати себе переможцем на тлі зростання критики влади і зробив несподіваний крок щодо закупівлі Sputnik, вважаючи, що плюси переважать невдоволення партнерів по коаліції. Але прорахувався.

"Він здійснив таємну операцію. Це обурило всіх. Уряд вирішує консенсусом. Все зійшло нанівець, і раптом приземляється наш військово-транспортний літак, який прилетів з країни, у якій, м'яко кажучи, не найпростіші відносини з НАТО", - пояснює політолог.

Як і багато інших, він запитує, де Росія візьме 2 млн доз для забезпечення цього контракту за наявних потужностей виробництва, чи не виступає Словаччина просто рекламним майданчиком для створення іміджу Sputnik?

На думку Мартіна Ковача, заступника головного редактора провідної суспільно-політичної газети Словаччини Hospodárske Noviny, у ситуації бурхливої епідемії і невеликих поставок вакцин за угодами всередині ЄС, виходів у Матовича було два, і обидва погані.

"Якби він відмовився купувати Sputnik, то поплатився б популярністю, коли погодився - викликав гнів тих, хто бачить в Росії ворога. Пропонуючи нам вакцину, Росія розколола урядову коаліцію ще сильніше".

Ба більше, як повідомила Hospodárske Noviny в середині березня, Словаччина скоротила закупівлі вакцини Pfizer на 2 млн доз приблизно в той же час, коли уклали контракт на поставку Sputnik, який коштує на третину дешевше. Влада, однак, заперечувала будь-який зв'язок між двома цими подіями і запевняла, що поставки Pfizer ще можна буде наростити.

На відміну від сусідньої Угорщини, Словаччина не демонструє якогось ставлення до Москви, відмінного від ЄС в цілому. Однак, захищаючи своє рішення закупити Sputnik, прем'єр-міністр Матович вихваляв російську вакцину.

Лунали навіть твердження, що позування прем'єра і міністра охорони здоров'я на тлі коробок з привезеною вакциною було прописано в умовах угоди з російським фондом прямих інвестицій. Хай там що, будь-яка похвала Sputnik від європейського політика дуже згодиться і російським бізнесменам, і Кремлю, і, вважають коментатори, якусь іміджеву вигоду Росія вже отримала.

Сварка у комунальній квартирі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Словаччина опинилася серед країн ЄС з найбільшою смертністю від Covid-19 у розрахунку на душу населення

Конфлікти між членами урядової коаліції нагадують складні відносини у комунальній квартирі. Скандал навколо Sputnik і розвал уряду - вибух обурення від зіпсованої кимось із сусідів газової плити. Але, на думку Григорія Месежнікова, в цій метафорі є ще одна деталь.

"У цій комуналці живуть чотири родини, і у них все складно, але в п'ятій кімнаті живе великий гопник, якого вони бояться найбільше. Збереження цієї урядової коаліції має запобігти можливості повернення колишнього уряду, який був мафіозним. І політично, і як зараз вже з'ясовується, кримінально мафіозним", - стверджує експерт.

Страх того, що до влади може повернутися колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який керував урядом десять років, на думку Месежнікова та інших коментаторів, буде мотивувати коаліційні партії не розривати відносини.

А опитування громадської думки пророкують, що в разі нових виборів перемога дістанеться новій партії "Голос", яку створив колишній соратник Роберта Фіцо, ще один експрем'єр Петер Пелегріні.

Чи можна стверджувати, що Москва свідомо посилювала розкол серед словацьких політиків, пропонуючи свою вакцину? Твердих доказів цього ніхто наразі надати не зможе.

У будь-якому випадку, підкреслює редактор Hospodárske Noviny, настрій виборців формує очевидна для виборців криза. "Пандемія підкошує популярність уряду, до того ж страждає і бюджет. Люди бачать, що уряд не може з цим впоратися, тож позачергові вибори - питання найближчого року", - упевнений Мартін Ковач.

За участю кореспондентки ВВС Марії Євстаф'євої.