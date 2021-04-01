Як "обслугу" Путіна ізолювали за мільярди. Кремлівський карантин класу "люкс"

Анна Пушкарська, Павло Аксьонов, Петро Козлов

ВВС

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Alexei Druzhinin\TASS via Getty Images

Наприкінці березня 2020 року екіпаж Спеціального льотного загону "Росія", що обслуговує президента та інших перших осіб, вперше пішов на карантин в одному з підмосковних готелів.

Відтоді пілоти, водії, медики і будь-які люди, які зустрічаються з Володимиром Путіним, регулярно проводять по кілька тижнів у кремлівських санаторіях і пансіонатах. На захист від пандемії Управлінню справами президента виділили понад 6,4 млрд рублів (понад 84,5 млн доларів). Як працює ця система?

26 березня 2020 року 60 співробітників Спеціального льотного загону "Росія" відправили на карантин на п'ять днів у люксах і звичайних номерах пансіонату "Десна" у Новій Москві.

Напередодні президент Росії Володимир Путін виступив з телевізійним зверненням до народу: він оголосив про те, що з 1 квітня у країні починається "неробочий" тиждень, а потім фактично був запроваджений локдаун.

Льотний загін "Росія" обслуговує перших осіб держави, зокрема самого Путіна. Карантин 26 березня став першим для пілотів та інших співробітників загону, про це говорять дані держконтрактів.

У контрактах з "Десною" прописали спеціальні умови: щодо ізоляції людей, які там проживають, і допуску медперсоналу для взяття проб. Номери у "Десні" коштували від 4,5 тисячі рублів до 8 тисяч рублів на добу (1 гривня- 2,7 рубля).

Ще до виїзду і, ймовірно, вильоту з Москви першої групи у "Десні" ізолювали наступну. В результаті з кінця березня до перших чисел квітня 130 співробітників загону - чоловіки й жінки - провели в "Десні" від одного до 10 днів. Це збіглося з "неробочим тижнем" у Росії.

Відтоді ізоляція авіаторів, а також водіїв, медиків і будь-яких людей, що зустрічаються з Путіним, стала поширеною практикою. За рік таких заїздів у кремлівські санаторії та готелі було понад 100.

Російська служба Бі-бі-сі підрахувала, що Управління справами президента (УСП) отримало з резервного фонду уряду на заходи проти поширення коронавірусу понад 6,4 млрд рублів, з них 1,2 млрд рублів виділили секретним розпорядженням уряду. З цих грошей частково оплачували послуги обсервації.

Замовляли ці послуги у 12 готелях і санаторіях у Москві, Підмосков'ї, Сочі і Ялті (Крим був анексований Росією в 2014 році, міжнародна спільнота вважає його частиною України).

Усі ці готелі належать Управлінню справами президента Росії. Фактично гроші на обсервацію людей, що мають контакти з першими особами, обертаються всередині структур УДП. Приватні готелі та пансіонати, які постраждали від кризи, не мають доступу до цього фінансування.

Закрито на спецобслуговування

Чотири великих кремлівських оздоровчих заклади - "Ватутинки" та "Десна" у Москві, а також "Дагомис" і "Русь" у Сочі, де багато часу проводить у своїй резиденції Володимир Путін, - отримали найбільше державне фінансування за рік пандемії.

Їм дісталися і держконтракти на обсервацію, і субсидії від УСП - на загальну суму понад 2 млрд рублів.

Ці пансіонати та санаторії з березня минулого року фактично перевели на "спецобслуговування": проста людина в них не може замовити собі номер. Спочатку їх закривали до кінця літа, але вони так і не відкрилися, з'ясувала ВВС.

Онлайн-бронювання у "Ватутинках", наприклад, скасоване до березня 2022 року, а телефон служби бронювання не відповідає. Адміністратор повідомила, що "готель закритий на спецобслуговування, скоріш за все, до кінця травня".

У "Десні" підтвердили, що три найкращих корпуси та клубний готель "Воскресенське" (саме вони зарезервовані за контрактами з льотчиками) закриті для продажу і найближчим часом не відкриються. А відкритий для бронювання лише менш комфортабельний головний корпус.

Обидва пансіонати розташовані приблизно за 20 км від "Внуково-2" - базового термінала спецзагону "Росія".

Ще одним обсерватором для польотів з Москви залишається Домодєдовський санаторій "Підмосков'я".

У серпні він відкрив тільки один з двох корпусів, але інший - елітний корпус "Люкс" - закритий, повідомили в санаторії. У цьому корпусі льотчики сидять на карантині з кінця квітня, новий контракт укладений до лютого 2022 року.

За даними сайту держзакупівель, Спеціальний льотний загін "Росія", а також Транспортний комбінат "Росія", Центральна клінічна ("кремлівська") лікарня і саме УСП уклали на рік пандемії понад 25 довгострокових угод щодо резервування з відкритими датами номерів, апартаментів і люксів у кремлівських готелях.

Загальний обсяг таких контрактів склав майже 900 млн рублів. Більше половини зобов'язань за ними уже виконані.

Передполітна підготовка в Москві

Найбільшим офіційним замовником для кремлівських курортів увесь рік залишався спеціальний льотний загін "Росія".

Він відповідає за забезпечення авіаперевезень інших об'єктів держохорони - це крім президента і прем'єра ще вісім вищих посадових осіб.

Головні пасажири загону - Володимир Путін і прем'єр Михайло Мішустін, рейси з ними офіційно вважають "особливо важливими".

Більшість контрактів із готелями укладали із зазначенням мети "санітарно-епідеміологічного добробуту" осіб під охороною. До пандемії таких контрактів на сайті держзакупівель не було.

Але закон дозволяє вибирати в таких випадках єдиних постачальників, і тепер усі подібні контракти в одному з найбільш конкурентних і постраждалих від криз секторів економіки укладають без проведення аукціонів.

З огляду на те, що охорону забезпечує ФСО, жоден приватний готель, обладнаний під обсерватор, замовлення Кремля на розміщення клієнтів не отримав.

Авіазагін "Росія" ізолює перед польотами після проведення медичних тестів "членів екіпажів повітряних суден, осіб, включених у завдання на політ, а також осіб, які беруть участь у підготовці польотів".

За словами джерела ВВС в одній з авіакомпаній, в завдання на політ зазвичай включають пілотів, стюардес і флайт-менеджерів. Але іноді, за його словами, туди потрапляє і "лівий народ". Згідно з закупівлями, карантин також проходить ще й резервний екіпаж, але хто туди входить, не ясно.

Десяткам льотчиків, стюардес та інших фахівців авіазагону, який базується у Внуково, навіть у Москві доводилося перед польотами жити на карантині поза домом - з одномісним розміщенням і триразовим харчуванням терміном від одного або декількох днів до декількох тижнів.

Під час пандемії літаки Спеціального льотного загону "Росія" продовжували здійснювати рейси в основному по російській території.

Їх можна відстежити за допомогою онлайн-сервісу Flightradar24. Він реєструє сигнали бортових транспондерів - приладів, які передають для диспетчерських служб по радіо координати літака. Список літаків, які входять в СЛЗ "Росія", є, наприклад, в онлайн-реєстрі Russianplanes.net, який відстежує стан авіапарку різних авіакомпаній.

Однак літаки СЛЗ "Росія" часто вимикають транспондери на різних ділянках польоту, а можливо і на усій його довжині.Тому деякі рейси, можливо, відстежити не вдалося.

Багато рейсів, які знайшла ВВС, збігаються з карантином у санаторіях і готелях. Наприклад, 15 жовтня Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96021 перелетів з Москви в Сочі. Раніше цей літак фігурував у фоторепортажах про закордонні візити Володимира Путіна. В цей же день один з екіпажів "Росії" виписався з "Ватутинок".

6 листопада рейс з Москви в Сочі виконав Ту-204 з номером RA-64524. Цей літак також фігурував у фоторепортажі про поїздку Путіна в 2014 році. В цей же день з "Ватутинок" виписався ще один екіпаж.

Мінімальні терміни могли пояснюватися тим, що льотчики вже відсиділи два тижні в іншій точці вильоту і тепер готувалися до наступного польоту, можливо, хтось отримав позитивні тести на коронавірус. Правда, деякі з постояльців від авіазагону залишалися в одному і тому ж номері більше одного і навіть двох місяців - ці люди могли виконувати адміністративні функції.

Карантин у Сочі

У контрактах з льотчиками нічого не йдеться про те, чий саме добробут вони мають забезпечити, сидячи на карантині. Михайло Мішустін, однак, наприкінці травня вже перехворів на коронавірус, а ЗМІ не повідомляли про те, що перед контактами з ним, а також будь-ким, окрім Володимира Путіна, запроваджують додаткові карантинні заходи.

Підвищену санітарну безпеку всіх польотів "Росії" можна пояснити тим, що борти возять вищих посадових осіб на зустрічі з Путіним. Побічно це підтверджує той факт, що найбільше грошей від УСП отримали сочинські ізолятори - удвічі більше, ніж московські.

Володимир Путін під час пандемії багато працював у своїй сочинській резиденції. Поруч із його резиденцією було три обсерватори - "Дагомис", санаторії "Русь" і "Сочі".

Джерело ВВС, знайоме з умовами карантину, розповіло про те, що на великих заходах за участю президента, які проходили в Сочі, тільки членів екіпажів було по кілька десятків людей.

"Екіпаж борту [Путіна], екіпажі вертольотів, екіпаж Лаврова, прем'єрські", - перераховує співрозмовник ВВС. Для всіх бронювали готельні номери.

Автор фото, Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and

Загальна сума держпідтримки готелів і санаторіїв у Сочі у зв'язку з пандемією досягла близько 1,7 млрд рублів, а на контракти з авіаторами з них припадає лише близько 200 млн.

У "Дагомисі" та "Русі", як розповідало видання "Проєкт", на карантині сиділи також співробітники адміністрації президента, особисті фотографи й оператори Путіна, частина знімальної групи "Москва.Кремль.Путін" і навіть 30 важливих співробітників атомної галузі.

Для відпочивальників "Дагомис" із березня минулого року закритий. Ще в середині березня цього року санаторій на своєму сайті повідомляв "про продовження періоду скасування усіх бронювань на невизначений період" у зв'язку з "безперервним зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію у Краснодарському краї".

"Ми і зараз закриті до кінця травня через пандемію. На червень поки що не маємо підтверджувального документа, але сподіваємося, що відкриємося. Зараз у нас ніхто не проживає", - повідомила на запитання кореспондента ВВС про можливість забронювати номер операторка пансіонату.

У пресслужбі "Дагомису" на питання про обсервацію сказали, що це "закрита інформація", і порадили звертатися за коментарями до УСП.

Сайт санаторію "Русь" досі повідомляє, що санаторій закритий "у зв'язку з нестабільною ситуацією щодо поширення коронавірусної інфекції". Служби бронювання і розміщення за номерами телефонів, вказаними на сайті санаторію, на дзвінки не відповідали.

Служба бронювання санаторію "Сочі" повідомила, що санаторій з липня минулого року відкритий, але місця на квітень, початок травня і початок червня продані.

Ще одним пунктом призначення для екіпажів льотного загону "Росія" був Крим. У рік пандемії представники загону вперше неодноразово зупинялися у санаторії "Нижня Ореанда" біля Ялти.

Дати їхнього заїзду передували відвідуванню Путіним Керчі в липні і його участі у відкритті траси "Таврида" у серпні. Санаторій забезпечив льотчиків одномісним проживанням у люксах, триразовим харчуванням і трансфером.

Як саджали на карантин ветеранів, журналістів та інших гостей Путіна

Перед парадом на честь 75-річчя перемоги, який Володимир Путін провів на Червоній площі 24 червня, 203 запрошених, зокрема, за даними Bloomberg, 80 ветеранів, які були на трибуні поруч із президентом, просиділи за контрактом з УСП (на 19, 5 млн руб) два тижні у підмосковному оздоровчому комплексі "Клязьма".

Цьому ж санаторію збирався заплатити 6,2 млн рублів за двотижневий карантин перед парадом і Автотранспортний комбінат УСП. Контракт був розірваний. Втім, водіїв могли ізолювати у "Клязьмі" за іншими статтями витрат - цей пансіонат отримав від УСП субсидію на заходи із захисту від пандемії в 57 млн ​​рублів.

Раніше він отримував лише дрібні контракти не більше ніж на 500 тисяч рублів.

Дмитро Пєсков підтверджував перед парадом, що "ціла низка" ветеранів перебуває на карантині "у прекрасних умовах", але пояснював це "турботою про їхнє здоров'я". Місце карантину він не називав - говорив, що "це санаторії, будинки відпочинку".

Близько 2 млн рублів УСП заплатило за номери у cвоєму ж конгрес-парку "Волинське" для семи ветеранів, яким Путін 12 червня вручив медалі героїв праці.

Нагороди з рук президента у підсумку отримали лише четверо, зокрема двоє москвичів - художній керівник Малого театру Юрій Соломін і лікар Леонід Рошаль. Судячи з контракта УСП, до зустрічі з президентом їм довелося переїхати з дому до обсерватора.

Розповідати про свій карантинний досвід ВВС Рошаль, Соломін і магнітогорський металург Олександр Моторин, який отримував разом з ними нагороду, не стали. Дмитро Пєсков підтверджував, що "деякі дійсно були на карантині".

Крім ветеранів, карантин у московських готелях проходили й інші учасники заходів з Путіним. Наприклад, у "Президент-готелі" на Великій Якиманці ізолювали учасників святкування Дня народної єдності у жовтні-листопаді 2020 року.

Потім на обсервацію з уже знайомим формулюванням "з метою санітарно-епідеміологічного добробуту об'єктів державної охорони" помістили постояльців з 28 листопада по 17 грудня.

Саме 17 грудня Володимир Путін провів пресконференцію, на якій одні журналісти були присутні очно в Ново-Огарьово, а інші - в Москві в режимі відеоконференцзв'язку. ВВС вже повідомляла, що Павло Зарубін та інші надійні журналісти пулу Путіна більше двох тижнів просиділи на карантині, щоб поїхати у Ново-Огарьово.

Після завершення конференції однакові подробиці про карантин для журналістів президентського пулу опублікували державні агенції ТАСС і РИА Новости. Вони повідомили, що "в одному з готелів" Москви для цього був відведений цілий поверх. Журналістів (за даними РИА - близько 20 осіб) розміщували поодинці, забороняли гуляти коридором (за винятком моменту збирання - причому тільки в масці і після дозволу співробітника ФСО), безпосередньо спілкуватися і передавати один одному речі. Алкоголь і сигарети теж були під забороною. Посилки "через периметр карантинної зони" передавали за погодженням і через співробітників ФСО після знезараження.

Триразове харчування ізольовані отримували у пластикових одноразових контейнерах. Біля дверей кожного номера стояв стілець, на якому покоївки залишали їжу, воду і пластикові прибори. Усі, хто контактував із журналістами, були одягнені у захисні костюми, територію обсервації обробляли кварцуванням.

Автор фото, Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Підпис до фото, ЗМІ повідомляли про карантин для журналістів, які відвідали пресконференцію Володимира Путіна

З даних держагенцій можна судити, як контролювали здоров'я ізольованих: за два тижні вони чотири рази здавали ПЛР-тест на коронавірус і двічі - кров на антитіла. Третина ізольованих в результаті допущена до президента не була.

Дані про те, хто за це платив, розходяться. ТАСС стверджує, що за карантин журналістів платили їхні редакції. Джерело, знайоме з організацією роботи журналістів у період пандемії, сказалоВВС, що редакції платять зі своїх коштів за розміщення і обсервацію у приватних готелях.

Але "якщо йдеться про державні об'єкти, то [розміщення] безкоштовне". Воно каже, що коли вузький пул журналістів розміщували на карантин в одній з державних резиденцій, редакціям за проживання рахунки не виставляли.

Де саме був влаштований карантин для преси, ні ТАСС, ні РІА Новини не казали. Джерела ВВС говорили, що журналісти жили в готелі "Арбат", що належить "Президент-Готелю". Але судячи за контрактом УДП і датою виїзду 17 грудня, місцем карантину міг бути і сам "Президент-Готель".

У ті ж дні УСП, відповідно до контрактів, розміщувало людей у "Президент-Готелі" а також кремлівському оздоровчому комплексі "Планерне" у Хімках, за один-два тижні до 20-22 грудня - саме у ці дати у Володимира Путіна було одразу кілька публічних зустрічей на різних майданчиках у Москві.

Тривав кремлівський карантин і 2021 року. 11 січня, коли на зустріч із Путіним прилетіли глави Вірменії та Азербайджану (за законом такі керівники теж вважаються об'єктами держохорони), у "Президент-Готелі" завершився черговий двотижневий карантин.

Карантин чи робота для медиків?

Частину асигнувань на запобігання пандемії уряд дозволяв УСП витратити на "організацію медичної допомоги" особам, яких обслуговує відомство - тим, хто працює в Кремлі і вищих органах влади, а також "прикріпленому контингенту" (відставники, сім'ї тощо).

Головна кремлівська лікарня - Центральна клінічна лікарня (ЦКЛ) - отримала з цією метою понад 1 млрд рублів субсидій, і частину з них також витратила на оренду готельного житла як для "санітарно-епідеміологічного добробуту" охоронюваних персон під час протокольних заходів, так і просто для службових відряджень - у Сочі і на Валдай.

У Москві майже 40 медикам, як і льотчикам, довелося пожити не вдома, а у президентському готелі "Арбат" восени 2020 роки (за тестування і харчування лікарів лікарня не платила).

Лікарі жили в "Арбаті" з 30 вересня по 16 жовтня, з 20 жовтня по 7 листопада, і з 7 листопада по 14 листопада. Масштабних заходів у Путіна в ці дні не було, але медики могли готуватися до оглядів і консультацій президента і інших осіб.

У Сочі, де періодично живе Володимир Путін, кремлівських медиків і раніше відряджали щорічно, але 2020 року відрядження почастішали. У квітні й травні лікарі жили поруч із путінською резиденцією у санаторії "Сочі", а з кінця червня до початку серпня і в середині жовтня - в санаторії "Русь", витративши на ці цілі близько 5 млн рублів.

Взимку лікарня відправляє своїх співробітників у "Червону поляну", де любить кататися на лижах Путін, але там в УСП готелів немає, і медики живуть у газпромівському високогірному готелі "Поляна 1389".

У 2020 році на це планувалося витратити 4,5 млн рублів, майже вдвічі більше, ніж в 2019 році. Але в підсумку контракт урізали до близько 900 тисяч рублів.

Крім того, медикам довелося сидіти на карантині або працювати у найбільшому сочинському обсерваторі "Дагомис" (1,16 млн руб): вони жили там з 17 квітня по 1 травня, з 5 по 20 травня, з 28 липня по 8 серпня. Четверо працювали там у жовтні, і з 16 листопада по 22 грудня.

Нарешті, вперше ЦКЛ відправила медиків у відрядження на Валдай, де вони жили в однойменному будинку відпочинку поруч зі ще однією улюбленою Путіним резиденцією (контракт на 1,3 млн руб) з 26 травня по 10 червня, з 13 по 22 червня і з 7 по 16 липня.

Ще один відряджений лікар жив там з 5 червня по 2 серпня. Сайт будинку відпочинку повідомляє, що він був відкритий з 15 серпня, але під час другої хвилі пандемії 6 листопада 2020 року знову закритий "на невизначений термін".

Крім пілотів, медиків і просто гостей президента на карантині сиділи й водії. Починаючи з квітня 2020 року за контрактами з ФДУП на 8,1 млн рублів в "Арбаті" ізолювали й водіїв автомобілів кремлівського "Транспортного комбінату "Росія".

Звідки Кремль отримав кошти на захист від пандемії?

Щорічно курорти та готельні комплекси УСП отримують субсидії на виконання держзавдання - обслуговування президента, посадових осіб і держслужбовців з Кремля й вищих органів влади, а також іншого прикріпленого контингенту (зокрема відставників і членів сім'ї деяких перерахованих осіб).

Але пандемія на тлі проблем туристичного та готельного бізнесу принесла кремлівським оздоровницям додаткові потужні фінансові вливання на розміщення гостей. Звідки взялися ці кошти?

31 березня 2020 Держдума Росії ухвалила закон, що дозволяє уряду витрачати на свій розсуд кошти на боротьбу з пандемією без внесення поправок до федерального бюджету.

Після цього протягом 2020 року уряд виділив Управлінню справами президента зі свого резервного фонду понад 5,1 млрд рублів на "заходи щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції". Три розпорядження - від 6 квітня 2020 року, від 29 квітня 2020 року і від 23 листопада 2020 року - прем'єр Михайло Мішустін підписав спеціально щодо УСП. Сума виділених ними коштів - майже 4,2 млрд рублів.

Ще одне розпорядження - від 15 червня 2020 року - направлено на підтримку федеральних установ, що здійснюють медичну діяльність (зокрема санаторіїв і пансіонатів). За ним УСП отримало ще 984,5 млн руб.

Крім того, існує неопубліковане розпорядження уряду від 9 вересня 2020 року N 2285-рс. Про що в ньому йдеться і яка конкретно сума виділена цим розпорядженням УСП, невідомо.

Але на підставі саме цього документа тільки санаторіям "Дагомис", "Русь" і будинку відпочинку "Валдай", розташованим поруч із резиденціями Путіна, УСП, згідно з угодами з ними, субсидіювала на обмежувальні заходи щодо захисту від пандемії понад 1,2 млрд рублів. Ця сума може бути більшою, проте не всі угоди УСП опубліковані. З грудня 2020 року такі документи взагалі більше не публікують.

Загалом на підставі усіх п'яти розпоряджень УСП розподілило з цією метою субсидії серед кількох десятків своїх установ. Великі суми дісталися, зокрема, ЦКЛ (1,85 млрд рублів), Спеціальному льотному загону "Росія" (230,5 млн руб), Транспортному комбінату "Росія" і 25 санаторіям і пансіонатам (2,6 млрд рублів) - з них восьми обсерваторам.

При цьому субсидію у розмірі 9,1 млн рублів отримав навіть московський оздоровчий комплекс "Архангельське", який здає в оренду дачі за ціною від 144 тисяч рублів на місяць, квартири (87 тисяч на місяць) і головну садибу за 1,35 млн рублів на місяць.

Кореспонденту ВВС на питання про варіанти оренди повідомили, що "все зайнято". Відправляла ЦКЛ медиків і у відрядження до Криму.

В УСП на питання ВВС про подробиці організації, фінансування і вибору місць для карантину осіб, що зустрічаються з президентом, повідомили, що управління "не є організатором карантинних заходів", а "всі обмеження і заходи, які ухвалювали в УДП і на підвідомчих підприємствах із дотримання санітарно-епідеміологічної безпеки, проводилися в суворій відповідності до рекомендацій Росспоживнагляду".

"Мені нема чого додати до відповідей УСП", - заявив ВВС речник президента Дмитро Пєсков. На питання, з чим пов'язаний масштаб карантинних заходів щодо захисту президента від коронавірусу і чи є така практика в інших країнах, Пєсков також не відповів.

Губернаторський карантин у Кремлі з праскою і трьома ліжками

УСП оплачує тільки обсервацію, пов'язану з польотами перших осіб, а також карантин для людей, що контактують з президентом. У цієї системи є й інший бік: якщо президент їде з візитом у якийсь регіон, то місцеві чиновники повинні самі оплачувати собі карантин.

Як ця система працює, видно на прикладі візиту президента до Нижегородської області. Візит відбувся наприкінці листопада, в розпал другої хвилі пандемії.

Перед приїздом Путіна в Саров Управління справами обласного уряду подбало про закупівлі для "обсервації з метою виявлення та недопущення подальшого розповсюдження коронавірусної інфекції в період проведення заходів, присвячених візиту в Нижній Новгород президента РФ". З регіонального бюджету на ці цілі витратили близько 1 млн рублів.

Автор фото, Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Inf

20 співробітників адміністрації регіону ізолювали в місцевому пансіонаті ветеранів війни та праці. Перебування там обійшлося недорого - 15 діб з триразовим харчуванням коштували місцевому бюджету 150 тисяч рублів.

Найоригінальнішою закупівлею стало придбання трьох дерев'яних ліжок "під горіх". Разом з ними купили матраци, ковдри, шість комплектів постільної білизни, одну праску і чотири сейфи. Все це доставили до нижегородського Кремля - резиденцію обласного уряду. Саме там, за даними місцевого видання "Репортер НН", самоізолювався перед зустріччю з Путіним губернатор Гліб Нікітін і двоє його підлеглих.

"Губернське кафе" при цьому отримало окремий контракт на харчування співробітників, які перебувають в обсервації.

На замовлення адміністрації для них були виготовлені пластиковий кейс для перевезення документів та банер розміром 2,5 на 5,5 метрів "для забезпечення і організації місця роботи членів уряду області, що перебувають в обсервації".

За участю Анастасії Напалкової і Сергія Козловського.

Інфографіка Олесі Волкової.