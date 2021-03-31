Київ йде на повний локдаун, закривають транспорт, школи і садки

55 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив про запровадження суворих обмежень у Києві із закриттям шкіл, садочків та обмеженням доступу до громадського транспорту.

Заборона почне діяти з 5 квітня і триватиме мінімум до 16 квітня.

Громадським транспортом зможуть користуватися лише люди зі спецперепустками. Так як це було під час локдауну минулої весни.

Що закриють

Автор фото, Віталій Кличко

З понеділка Київ закриває усі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками. Їх зможуть отримати лише працівники підприємств критичної інфраструктури.

Спецперепустки почнуть працювати одразу з 5 квітня, заявки на них підприємства мають подавати так само, як і минулої весни.

Усі інші мають працювати дистанційно або за можливості взяти відпустку.

Раніше в березні влада Києва повідомила, що попри локдаун, не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм, зокрема перевозитиме не більше 50% пасажирів від посадкових місць.

Заклади громадського харчування зможуть продовжувати працювати тільки на винос чи доставку.

Також з 1 квітня у Києві припинять усі продуктові ярмарки на вулиці.

Поліція буде контролювати дотримання цих правил.

Мер Києва дав зрозуміти, що такі обмеження можуть продовжити і після 16 квітня.

Чому закривають Київ

Автор фото, УНІАН

"У нас більше тисячі хворих щодоби. І смертність - по 35-40 хворих помирають щодня у столиці. І понад 700 людей кожної доби з підтвердженим коронавірусом чи підозрою на нього, з пневмоніями", - пояснив мер Києва.

"Черги стоять зі швидких перед лікарнями. У нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня", - заявив Кличко.

"Люди не чують закликів берегтися!" - відзначив він і сказав про тенденцію до "колапсу медицини" в столиці.

Віталій Кличко закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Ситуація з захворюваністю

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції зареєстрована у Києві - 1 100. 35 людей померли.

Також, за офіційними даними МОЗ, у лікарнях Києва заповненість ліжок майже 80%.

З 23 березня у Києві ввели "червоний" рівень епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.