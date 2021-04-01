"Культура насильства". Тисячі британок розповіли про домагання у школах

46 хвилин(и) тому

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Тисячі учениць, учнів та випускників британських шкіл розповіли про сексуальні домагання в часи їхнього навчання.

Під хвилею критики опинилися найпрестижніші навчальні заклади країни, зокрема Ітон.

Поліція закликає допомогти з розслідуванням, а уряд розпочинає терміновий перегляд системи захисту дітей від сексуальних знущань.

Усіх запрошено

Все почалося влітку 2020 року, коли BBC показала серіал "Я можу тебе знищити". В центрі сюжету - молода жінка, яка намагається повернутися до нормального життя після зґвалтування.

22-річна випускниця Університетського коледжу Лондона Сома Сара не могла викинути сюжет із голови. У своєму інстаграмі вона вперше почала розповідати, як сама переживала сексуальні домагання.

Упродовж тижня Сара отримала понад 300 повідомлень від їдівчат, які також пережили насильство і домагання. Спершу ці історії Сара анонімно публікувала у своєму інстаграмі, але повідомлень ставало все більше, і тоді вона створила Everyone's Invited ("Усіх запрошено") - сайт, на якому кожен міг анонімно розповісти свою історію.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сайт Everyone’s Invited заснувала 22-річна Сома Сара

"Я хотіла зробити все, що в моїх силах, щоб ця важлива розмова продовжилася", - каже вона.

Зараз на Everyone's Invited - вже понад десять тисяч свідчень. Не всі вони стосуються навчальних закладів, але автори кампанії закликають ділитися саме історіями, які сталися в школах і коледжах.

Зараз Сара мешкає у Франції, але освіту отримала у Британії. Вона навчалася у престижні приватній школі в Лондоні, потім кілька років провела у школі-пансіоні, а ступінь магістра отримала в Університетському коледжі Лондона.

"Лондон, у якому ми з друзями зростали, відрізнявся насильством, яке було всюди. Жінконенависництво і сексизм були в основі цієї культури - безжалісного середовища, де кожен ставав співучасником процівітаючого насильства", - каже Сара.

"До запуску кампанії мене підштовхнув гнів, який я довго стримувала. Але вирішальною стала моя особиста травма. Я хочу, щоб молодь жила у світі, де не потрібно боятися насильства, де насильство б не процвітало, а жертв насильства слухали б, підтримували".

Проєкт Сара створювала не одна, а за участі Мідоу Вокер - доньки відомого актора Пола Вокера, який кілька років тому загинув у автомобільній аварії.

Мідоу керує фондом імені свого батька і паралельно пише про кампанію Everyone's Invited у своєму інстаграмі, де в неї понад 2,5 млн підписників.

На підлозі в синцях

11-річна дівчинка розповідає, що старші хлопці змушували її надсилати їм фото інтимного характеру. 15-річна дівчина згадує, як її змусили до сексу на вечірці. До 13-річних подруг чіплялися в парку під загальне схвалення школярів.

У одній зі шкіл хлопчики зібрали цілий альбом з фотографіями оголених однокласниць і передавали його з рук до рук. Коли вчителі дізналися про це, від занять відсторонили дівчат.

Автор фото, PA Media

Люди пишуть про те, як викладачі закривали очі на те, що відбувалося, і багатьом жертвам домагань - не лише дівчатам, а й хлопцям - ні до кого було звернутися по допомогу.

Подібні історії мали місце в найпрестижніших британських школах - Ітоні, Вестмінстерському коледжі, у Хайгейтській школі, школі Сент-Пол та багатьох інших.

На сайті Everyone's Invited також є чимало свідчень про те, що відбувалося у британських університетах.

"У кампусі була вечірка. Я була дуже п'яною, і приятель запропонував провести мене до моєї кімнати. Коли ми прийшли, він зачинив двері. У нас був секс, але я майже не пам'ятаю подробиць. Коли моя сусідка повернулася, вона застала мене закутаною в простирадло на підлозі, в синцях, я плакала. Зранку до мене прийшла подруга. Вона розповіла, що з нею сталося те саме, але вона недостатньо сильна, тому вирішила нічого не робити", - пише одна з дівчат на сайті.

Серед тисяч анонімних свідчень - розповідь дівчини, якій довелося піти з престижної школи Фулхем через домагання старшокласника у шкільному автобусі. Навчання у цій школі коштує 22 тисяч фунтів на рік.

У відповідь на це 17-річний Вілфред Бейтс, староста Фулхема, написав велику колонку для Evening Standard: Мені здається, що про всі ці історії треба пам'ятати і говорити про них. Якщо періодично уявляти, як би ви почувалися, якби щось подібне пережив хтось із ваших близьких, то можна зрозуміти, наскільки домагання та насильство руйнують життя людини".

Старший офіцер британської поліції Саймон Бейлі, який очолює розслідування тих випадків, в яких жертви погодилися дати свідчення, зауважив, що багатьом школам не вдається ефективно боротися з жінконенависництвом і сексуальними домаганнями.

"Чи достатньо я наївний, щоб не вірити цим свідченням? Звісно, ні. Чи думаю я, що в деяких випадках історії будуть зам'яті, щоб захистити репутацію? Так", - сказав Бейлі Evening Standard.

Він пропонує провести незалежне розслідування, аби встановити, що саме сталося в кожному випадку, чому це взагалі могло статися і яких заходів вжили в школах, аби вирішити цю проблему.

Оцінити дівчат

Відомо, що престижна лондонська школа для хлопців Далідж-коледж першою повідомила в поліцію про випадки домагань після того, як заклад в анонімних повідомленнях назвали "розсадником сексуальних маніяків".

Близько 250 дівчат, які навчалися в сусідніх школах, розповіли про домагання, публікацію в мережі їхніх оголених фото, сексуальне насильство.

"Група хлопців з Даліджа затисли мене в кутку. З мене зняли кофту і бюстгальтер. Вони повернули мені одяг лише через 10 хвилин моїх криків і сліз", - каже одна з дівчат.

В анонімних свідченнях також згадується, що серед студентів коледжу дуже популярним є додаток, в якому можна оцінювати привабливість різних дівчат для сексу.

"Після публікацій цих свідчень деякі люди погодилися назвати імена тих, хто з ними так поводився. У деяких випадках ми визначили покарання для учнів. В інших, коли йшлося про можливий злочин, ми направили матеріали в поліцію", - написав у листі батькам учнів школи директор Далідж-коледжу Джо Спенс.

Детектив Скотланд-Ярду Мел Леремор заявив BBC, що бачить у всьому цьому національну проблему. Щоправда, за його словами, вона не обмежується лише стінами приватних шкіл.

Міністр освіти Гевін Вільямсон закликав постраждалих звернутися по допомогу до будь-кого, кому вони довіряють - чи то друга, чи члена родини, чи поліції.

У середу британський уряд оголосив про створення гарячої телефонної лінії, якою можуть скористатися жертви домагань. Окрім того, розпочнеться перегляд усієї системи захисту учениць та учнів англійських шкіл від сексуальних злочинів.