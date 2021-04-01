Як Познера на день народження "прогнали" з Грузії. Що відомо

1 година тому

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Російський журналіст Володимир Познер змушений залишити Грузію після того, як місцеві жителі влаштували протест під його готелем у Тбілісі. Учасники закидали йому "антигрузинську" позицію щодо Абхазії.

1 квітня Володимир Познер святкує свій 87-й день народження. Відзначити він вирішив у Тбілісі, куди прибув напередодні.

Як повідомляло видання "Грузія Онлайн", разом із журналістом на чартерному рейсі до Грузії прилетіли ще близько 50 гостей.

Познер оселився у готелі Vinotel Boutique Hotel, під яким вже незабаром розпочалася акція. Учасники висловлювали незгоду з позицією журналіста щодо Абхазії.

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Кілька років тому Познер в інтерв'ю телеканалу "Імеді" заявив, що у 1970-х часто бував в Абхазії і ще тоді дійшов висновку, що відносини між грузинами та абхазцями були "жахливими".

"Бійок було дуже багато при мені. Про абхазців грузини казали, що вони мало не з дерев позлізали, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав", - висловив свою позицію Познер.

Через це журналіст тоді наразився на критику в Грузії. Проте незабаром ще раз підтвердив свою позицію в ефірі власної авторської програми на російському ТБ.

"Грузини ставилися до абхазців, скажімо так, звисока, як до людей другого сорту, і не соромилися про це говорити достатньо голосно і в моїй присутності. Я був свідком бійок […] Я добре пам'ятаю свої відчуття, що ці відносини нічим хорошим не закінчаться. Звісно, це не наукове дослідження, але в мене було відчуття, що взагалі-то абхазці не надто хотіли бути частиною Грузії".

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На усю критику Познер тоді відповідав, що просто висловлює свою думку.

"Взагалі право народу на самовизначення і питання про збереження територіальної цілісності держави протистоять одне одному. І, на жаль, міжнародне право ніяк не каже, що важливіше, - немає відповіді на це питання. І тому воно таке складне і болюче", - додав він, говорячи про свою оцінку ситуації в Грузії.

Утім, попри всі пояснення, старі заяви Познера щодо Абхазії частина грузин пам'ятає й досі.

Після його цьогорічного приїзду до Тбілісі під готель, в якому він зупинився, стали сходитися люди, які обурювалися тим, що російського журналіста впустили до Грузії - адже він, мовляв, не визнає територіальну цілісність країни.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що протестувальники переважно кричали і створювали шум, аби зробити перебування Познера в готелі максимально дискомфортним.

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Також учасникам вдалося на якийсь час вимкнути електрику в будівлі готелю. На додачу вони викликали інспекцію праці - через те, що Познер і його гості святкуваннями порушують комендантську годину, яка діє в Грузії через коронавірус.

Інспекція дійшла висновку, що ці претензії виправдані - готель оштрафували на майже 3 тисячі доларів. У поліції заявляли, що на Познера і його гостей також планують накласти штраф.

Зрештою Познер разом з гостями залишили готель Vinotel Boutique і перебралися до іншого. Так само зробили і протестувальники, які почали закидувати будівлю яйцями. Поряд із входом до готелю з'явився напис "Геть із Грузії!", повідомляли ЗМІ.

В результаті зранку 1 квітня Володимир Познер залишив Грузію, повідомив телеканал "Руставі 1".

Детальних коментарів щодо ситуації він поки що не публікував.

До цього він встиг заявити грузинським журналістам, що "вже третій рік святкує день народження у Тбілісі".

"Я приїхав не говорити про політику, а відсвяткувати свій день народження", - сказав він, відмовившись відповідати на запитання, які стосуються його думки про статус Абхазії.

Пізніше 1 квітня ситуацію навколо приїзду Познера до Грузії прокоментував прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Він повідомив, що Познер не порушив закону, приїхавши в Грузію як громадянин США.

За словами прем'єра, російського журналіста оштрафували за порушення карантинних заходів. При цьому сам Познер заявив "РИА Новости", що ані його, ані його гостей ні за що не штрафували.

Очільник грузинського уряду також засудив дії протестувальників, які, на його думку, завдають шкоди іміджу країни.

Познер про Крим

Володимир Познер неодноразово наражався на критику не лише з боку грузин, а й українців - зокрема, через заяви щодо анексії Криму.

Ось так, приміром, він говорив про Крим влітку 2014 року.

"Крим ніколи не був Україною. А те, що Хрущов у 1954 році "з бодуна", як вважають деякі, подарував Крим Україні в зв'язку зі сторіччям входження України до Російської імперії, але так він міг подарувати і Узбекистан - це не мало значення. Тому що був СРСР, і Хрущов у страшних снах не міг уявити собі, що не буде СРСР. Тому Путін увійде в історію, як людина, яка повернула цю територію, і це треба мати на увазі".

Тоді ж він висловив думку, що Росія в особі Путіна не допустить, аби Україна вийшла з-під російського впливу в бік Європи і того, аби "війська НАТО опинилися на кордоні Росії".

Також відомо, що Познер відвідував Крим після анексії, через що був долучений до бази "Миротворець".