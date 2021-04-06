Головні контрабандисти України зі списку Зеленського. Що про них відомо

Гліб Савченко

BBC News Україна

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

На вихідних Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки про санкції щодо десяти найбільших контрабандистів України.

Санкції передбачають блокування рахунків і майна цих людей, обмеження торговельних операцій, анулювання чи призупинення ліцензій та інших дозволів.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що цей крок - лише початок: "Далі на засіданнях РНБО розглядатимуться наступні питання. Ці 300 мільярдів, які сьогодні належать українському народові, вони найближчим часом будуть повертатися".

300 мільярдів гривень - саме в таку суму оцінюють збитки, які через контрабанду недоотримав державний бюджет.

Розповідаємо, що відомо про людей, які потрапили у санкційний список РНБО.

Вадим Альперін

Альперін - ймовірно, найвідоміший із тих, хто згадується у списку санкцій. Це одеський бізнесмен, якого в українських ЗМІ інколи називають "хрещеним батьком контрабанди". Таку ж характеристику щодо нього у 2019 році використав Володимир Зеленський.

Бізнесом Альперін займається іще з 1990-х, проте відомим на всю країну його ім'я стало в 2008 році, коли сомалійські пірати захопили судно "Фаїна", власником якого він був. Альперіну зрештою вдалося домовитися з піратами про суму викупу. За неофційними даними, йшлося про понад 3 мільйони доларів.

Після цього прізвище Альперіна час від часу спливало в історіях, пов'язаних із ввезенням контрабандних товарів до України.

Найгучніша із них розпочалася у 2017 році, коли правоохоронці дійшли висновку, що низка компаній зі сфери впливу Альперіна ввозили в Україну товари з заниженими цінами. Тоді ж суд за клопотанням НАБУ заморозив рахунки на суму в 450 мільйонів гривень.

Згодом у НАБУ розповідали, що Вадим Альперін нібито пропонував хабар у 800 тисяч доларів одному з їхніх детективів - за те, аби з рахунків його компаній зняли арешт.

Автор фото, Володимир Зеленський / Facebook

У 2019 році Володимир Зеленський попросив допомогти знайти бізнесмена, якому, за його словами, вдалося втекти від правоохоронців під час операції з виявлення незаконних оборудок на митниці.

Альперіна зрештою вдалося затримати, але вже незабаром він вийшов під заставу. На початку 2020-го повідомлялося, що він перебуває під нічним домашнім арештом, у травні - що з нього зняли усі зобов'язання.

Своє розслідування правоохоронці завершили лише під кінець минулого року, надалі справа розглядатиметься в суді. У НАБУ Альперіна називають "очільником злочинної організації", що вчиняла злочини, пов'язані з махінаціями з розмитненням імпортованих в Україну товарів.

Минулого року журналісти "Слідства. Інфо" також випустили розслідування, присвячене Альперіну, в якому твердили, що той з-поміж іншого міг системно підкуповувати суддів та правоохоронців.

Сам Альперін звинувачення на свою адресу заперечує, але загалом справу щодо себе коментує не надто активно.

На своїй сторінці у фейсбуці упродовж останнього року він переважно викладав різноманітні "надихаючі цитати". Наприклад такі: "На кожного, в кого є крила, завжди будуть тисячі охочих їх підрізати".

Валерій Пересоляк

Судячи з даних РНБО, 37-річний Валерій Пересоляк має прямий стосунок до контрабанди. Та ще не так давно він з нею боровся - принаймні, за посадовими обов'язками.

До 2016 року Пересоляк працював ексзаступником керівника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці.

Вже незабаром після звільнення, у 2017 році, він задекларував 13 земельних ділянок на Закарпатті, два будинки і квартиру та готівку на 145 тисяч доларів.

Його родина, згідно з декларацією, за рік отримала понад 2 мільйони гривень від підприємницької діяльності.

Автор фото, ФК "МИНАЙ"

У 2019 році ім'я Пересоляка лунало під час засідання комітету парламенту з питань фінансової, податкової та митної політики: колишнього митника звинувачували в причетності до схеми перевезення контрабанди через пункт пропуску "Тиса".

Наразі Пересоляк ширше відомий у ЗМІ як президент футбольного клубу "Минай". Він був створений лише у 2015 році, а вже у 2020-му пробився до Прем'єр-ліги.

Великими спортивними успіхами в українській першості команда поки що не відзначилася, але наробила галасу підписанням ексзірки київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського.

Іван Бокало

Ще один ексмитник, що опинився у списку топконтрабандистів за версією РНБО, - Іван Бокало.

Свого часу він працював очільником Рава-Руської митниці, а героєм новин українських ЗМІ вперше став у 2014 році - завдяки розкішному весіллю своєї доньки у Трускавці, де виступали відомі українські виконавці - як-от Злата Огневич та гурт ТіК, - а роль тамади виконував телеведучий Олександр Педан.

Сам Бокало пояснив, що може собі дозволити влаштовувати подібні святкування, адже після звільнення з митниці у 2010 році став займатися бізнесом.

Ще запевняв, що батьки нареченого теж є заможними людьми, тому святкування оплачували спільно.

"З нашого боку витрати склали 30 тисяч доларів. Це легальні гроші, - переконував Бокало. - Як на мене, це особиста справа кожного батька, скільки грошей витрачати на свою дочку".

Юрій Кушнір і Олександр Єремічук

Юрія Кушніра та Олександра Єремічука місцеві ЗМІ вважають причетними до контрабанди на Буковині. В останнього нібито є прізвисько - Слон.

У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко говорив про те, що на Буковині діють угруповання контрабанди Слона та Кушніра, і їхній діяльності має бути покладений край.

"Ці два угруповання "слонів" і "кушніра" мають зрозуміти: часи безкарності пройшли", - заявив тоді Луценко.

За його словами, представники цих "банд" у розмовах, записи яких мають у своєму розпорядженні правоохоронці, відверто хизувалися своєю недоторканістю.

Автор фото, ДБР

"Такого немає ні в Одеській, ні в Миколаївській, ні Харківській, ні якійсь іншій прикордонній області", - обурювався генпрокурор.

Про Юрія Кушніра відомо, що у 2010 році він обрався депутатом Чернівецької облради від Партії регіонів.

Він також фігурував у справі про хабар ексголові облради в розмірі 200 тисяч доларів - нібито за сприяння в передачі одного з буковинських санаторіїв у оренду.

Орест Фірманюк

Автор фото, Орест Фірманюк / Facebook

У 2019 році колишній керівник податкової Максим Нефьодов називав Фірманюка - разом із Вадимом Альперіним та Віктором Шерманом - одним із "головних контрабандистів країни".

У ЗМІ про нього пишуть як про організатора "сірих" схем завезення в Україну зокрема товарів господарської групи та тканин.

Сам він коментував це так: "Те, що в нас називають контрабандою, - це оптимізація оподаткування. Простою мовою: уникнення сплати. Або суттєве зменшення. Всі ці згадані люди дійсно дотичні до тих чи інших процесів оптимізації оподаткування при імпорті. Але у рейтингу оптимізаторів, яких для зручності називають контрабандистами, вони в третьому десятку на третій поличці", - заявляв Фірманюк в інтерв'ю агентству "Українські новини".

Водночас він заявляв, що сам не є "святошею": "Святих немає, і я не виняток. Я на ринку логістики - з 90-х і пройшов усі реалії українського бюрократичного апарату та корупції в ньому".

Хто ще

Віктор Шерман

Віктор Шерман - одеський підприємець, який займається морськими вантажними перевезеннями та імпортом одягу.

Одеські ЗМІ вважають його одним із партнерів Вадима Альперіна.

Володимир Дідух

Дідуха ЗМІ називають колишнім "кримінальним авторитетом". Сам він одному з телеефірів на запитання про його стосунок до кримінального світу заявив: "Моє минуле не рухайте. В кожного є минуле".

Свого часу Дідуху також приписували фінансування ВО "Свобода".

Згодом Дідух навіть вимагав від партії повернути йому 48 млн доларів, які він нібито передавав на її розвиток. В самій "Свободі" це заперечували.

Відомо, що на Дідуха планували кілька змахів. У 2012 році посеред Львова обстріляли його позашляховик, а у 2019-му правоохоронцям вдалося затримати трьох злочинців, які планували вбивство бізнесмена.

Олександр Чудаков

Одеські ЗМІ пов'язують його із контрабандою цигарок.

Олександр Кравченко

Ексзаступник голови Херсонської митниці.