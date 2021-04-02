Хутро, діаманти, колекція вин і зброї. Що задекларували українські топполітики

Галина Корба

ВВС News Україна

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

BBC News Україна проаналізувала декларації найбільш впливових українських політиків у владі та опозиції. Одні можуть похизуватися багатомільйонними статками, елітним майном та кумедними дорогими забавками, інші, принаймні у декларації, обмежуються одним житлом та авто на всю сім'ю.

Навесні цього року державні політики та топчиновники, відповідно до закону, подають підсумкові декларації про майно та доходи за 2020 рік.

Свою декларацію вже подали президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ось уже сім років незмінний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також BBC News Україна вивчила декларації головних опозиційних політиків країни - Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Віктора Медведчука.

Володимир Зеленський

Понад 22,7 млн гривень - такі доходи за 2020 рік задекларував президент України.

Автор фото, ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Більшу частину грошей - 13,5 млн грн - родина Зеленських отримала від продажу будинку і земельної ділянки в селі Іванковичі під Києвом.

Зарплата Зеленського за рік - 336 тис. грн, а роялті - 4 млн 633 тис. грн. Перші леді Олена Зеленська заробила сукупно - майже мільйон гривень.

У Офісі президента наголошують, що, не враховуючи грошей за продаж будинку, родина Зеленських заробила - 9 млн 75 тис. грн, що у понад два рази менше, ніж у попередньому звітному періоді.

Торік Зеленські задекларували 19,9 млн гривень доходу.

Також родині Зеленських належать чотири квартири в Києві, з них дві у співвласності з ексбізнес-партнерами. А на Олену Зеленську оформлена також 130-метрова квартира в Ялті.

Зеленський задекларував дорогі наручні годинники, діаманти дружини та два автомобілі - Land Rover та Mercedes-Benz.

Окрім того, йому належать торгові марки в Україні та за кордоном. За даними ОП, вартість одного лише бренду "Слуга народу" 11,2 млн грн.

Петро Порошенко

Родина колишнього президента, а нині депутата Верховної Ради Петра Порошенка в 2020 році задекларувала понад 222 млн гривень доходів. В основному це доходи від дивідендів та процентів, зарплата Порошенка за основним місцем роботи - 504,5 тис. гривень.

Автор фото, УНІАН

На рахунках подружжя понад 3 млн доларів, а готівкових заощаджень в різних валютах - понад 66 млн доларів.

Порошенко задекларував свій маєток в Козині під Києвом площею 1331,7 кв. м, кілька земельних ділянок, три квартири в Києві та одну у Вінниці, ще один будинок під Києвом площею 343 кв. м.

Крім того, експрезидент задекларував колекцію з близько ста картин та скульптур, дорогі ручні годинники, прикраси дружини з золота, перлів та діамантів, кілька шуб та дизайнерських сумочок, а також елітні меблі, люстри й телевізори.

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента та один з найвпливовіших політиків країни задекларував порівняно скромні доходи у 475,5 тис. гривень. Більшість суми - його зарплатня в ОП.

Автор фото, УНІАН

Єрмак також задекларував лише одну квартиру в Києві площею 107 кв. м та автомобіль Mercedes-Benz.

На рахунках та в готівці у розпорядженні голови ОП - понад 200 тис. доларів. Ще він позичив чималу суму - майже 350 тис. доларів.

Денис Шмигаль

Доходи прем'єр-міністра у 2020 році склали 690 тис. гривень. Здебільшого йдеться про зарплату за основним місцем роботи.

Автор фото, ДЕНИС ШМИГАЛЬ

Також Шмигаль задекларував будинок у Львові на 215 кв. м та кілька земельних ділянок, а також автомобіль Land Rover Discovery Sport.

Заощаджень у родини Шмигалів - понад 250 тис. доларів.

Арсен Аваков

Один з найвпливовіших українських політиків, який вже сім років очолює Міністерство внутрішніх справ, задекларував за 2020 рік доходів родини на 5,4 млн гривень.

Автор фото, УНІАН

Він має дві квартири в Харкові, одна з яких понад 657 кв. м, ще одну квартиру в Чугуєві, кілька земельних ділянок. У столиці міністр живе в готелі.

У декларації Авакова багато цікавинок.

Зокрема, колекція монет, картин, вінілових платівок та поштових марок, дорогі годинники, близько 800 пляшок елітних вин, дорогі меблі з Італії, антикваріат, колекція холодної зброї, соболині й норкові шуби дружини та її прикраси з золота, діамантів і перлів.

Заощаджень у родини Авакова у різних валютах та золоті на понад 2 млн доларів.

Віктор Медведчук

Кум Володимира Путіна та один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук, який цього року разом із дружиною потрапив під санкції України, торік значно покращив свої матеріальні позиції.

Автор фото, Оксана Марченко

Грошові активи Медведчуків у порівнянні з 2019 роком виросли вдвічі, дійшли висновку журналісти програми "Схеми". Якщо у 2019 йшлося про 7 млн євро, а в 2020-му вже про 14,4 млн євро.

Водночас у 2019 році родина політика зберігала гроші переважно у євро і гривнях, а от в 2020-му левова частка грошей зберігається на рахунку дружини Медведчука Оксани Марченко в білоруському "Абсолютбанку" і в російських рублях. Йдеться про суму еквівалентну 9,5 млн євро.

Також Медведчук задекларував три будинки у Києві загальною площею понад 4 тис. кв м, кілька земельних ділянок, дім у Ялті площею 371 кв. м, оформлений на Оксану Марченко, та автопарк - 19 елітних автомобілів та яхту.

В декларації політика 28 коштовних годинників, колекція з сотень картин та ікон, понад сто прикрас елітних брендів, хутро, розкішні меблі, іранські та італійські килими, люстри, антикваріат, колекція одягу та аксесуарів від Prada, Roberto Cavalli, Oscar de la Renta, Valentino та інших брендів класу люкс.

Родина володіє також бібліотекою стародавніх книг. Йдеться, зокрема, про фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року, рукописне Євангеліє 15-го століття, "Апостол" Івана Федорова 1574 року. У переліку також кілька книг з історії Росії, наприклад, "Давня російська історія" Михайла Ломоносова 1766 року.

Є також видання "Енеїди" Івана Котляревського за 1798 рік

Юлія Тимошенко

Опозиціонерка та лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко за минулий рік задекларувала понад 150 млн гривень доходів родини.

Автор фото, УНІАН

Причому левову частку грошей - 148 млн гривень - Тимошенко вказала як "дохід у вигляді компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання". Решта коштів - доходи чоловіка та її зарплатня.

Тимошенко орендує будинок під Києвом площею 588 кв. м, половиною якого володіє її чоловік Олександр Тимошенко.

Усі три автомобілі родини також записані на чоловіка.

Сама Тимошенко на 100% володіє лише своїми прикрасами, серед яких коштовності з перлами й камінням від Cartier, Dinh Van та Chanel.

Дмитро Разумков

Родина спікера парламенту Дмитра Разумкова задекларувала близько 10 млн гривень доходу в 2020 році. Більшість цієї суми - понад 6 млн - заробила дружина Разумкова підприємницькою діяльністю. Ще майже 2 млн - дохід від відчуження нерухомості.

Автор фото, УНІАН

Разумков задекларував житло під Києвом у Софіївській Борщагівці площею 492 кв. м, чотири квартири в Києві, а також нерухомість у Миколаєві - квартиру та будинок площею 489,6 кв. м.

Родина має два автомобілі - Toyota Land Cruiser та Toyota Camry, право на безоплатне користування автомобілями Tesla S та BMW X5 і понад 1,2 млн доларів заощаджень у різних валютах.