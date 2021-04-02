Бій за 87 округ на довиборах в Раду: скандали, зникнення бюлетенів і навала "слуг народу"

8 хвилин(и) тому

Автор фото, "ЧЕСНО" Підпис до фото, Нардеп Микола Тищенко мало не зірвав підрахунок голосів на Прикарпатті

Проміжні вибори до Верховної Радина у 87 окрузі у Івано-Франківській області відбулися ще 28 березня, але п'ять днів потому результатів голосування досі немає. Зате на окрузі фіксують порушення, скандали та видовищні демарші за участі народних депутатів.

Головна боротьба на 87-му окрузі розгорнулася між Василем Вірастюком - кандидатом від "Слуги народу", відомим спортсменом та силачем, а також Олександром Шевченком - кандидатом від партії "За майбутнє" та колишнім директором гірськолижного курорту "Буковель", який належить олігарху Ігорю Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову.

Станом на 16.00 2 квітня на окрузі підрахували близько 90% бюлетенів. Поки що в лідерах Вірастюк з результатом 31,48%, Шевченко відстає від нього зовсім трохи - має 29,56%. Менш ніж на відсоток від Шевченка відстає кандидат від "Свободи" Руслан Кошулинський.

За останні дні підрахунок постійно супроводжували скандали та взаємні звинувачення від претендентів на мандат депутата Верховної Ради.

Всі троє кандидатів заявляли про фальсифікації, дехто вимагав перерахунку, в окружній виборчій комісії (ОВК) відбувалися незаплановані кадрові перестановки та фіксувалися порушення.

Виборчі пристрасті

Підрахунок голосів на окрузі забуксував з самого початку.

30 березня ОВК відправила на перерахунок 14 дільничних комісій, посилаючись на неналежне маркування пакетів з виборчою документацією і пошкодження пакунків. У спостерігачів громадської мережі "ОПОРА" деякі претензії ОВК викликали "сумніви в обґрунтованості".

А вже за кілька годин дев'ять членів ОВК, в тому числі голова і заступник, зникли та перестали виходити на зв'язок. Без необхідного кворуму комісія не могла продовжувати підрахунок та приймати протоколи від дільничних комісій.

Автор фото, sluga-narodu.com

Ввечері Центрвиборчкому довелося замінити голову і ще трьох членів комісії. Але ситуація повторилася.

31 березня по обіді ЦВК довелося знову замінити голову ОВК, лише після цього процес роботи розблокувався. Членам дільничних комісій весь цей час довелося чекати під стінами ОВК.

Додало пристрастей прибуття до ОВК групи з 28 депутатів від "Слуги народу" на чолі з Миколою Тищенком - ресторатором та колишнім телеведучим програми "Ревізор".

Тищенко заявив, що не збирається втручатись в виборчий процес, а лише хоче розібратись, чому підрахунок голосів затягується.

Втім, по суті, він на камери влаштував "ревізію" членам ОВК, діймаючи їх постійними запитаннями та претензіями.

За оцінками активістів від руху "Чесно", виглядало, що Тищенко намагався "зірвати виборчий процес". Вимагав і забирав у присутніх журналістські посвідчення, вимагав паспорти, провокував кандидата Шевченка.

Автор фото, ТСН

"Тищенко кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна", - повідомили в організації і оприлюднили відповідне відео.

"Через тиск депутатів з фракції "Слуга народу", які прибули до округу в кількості 28 осіб, деяким членам комісії стало погано і їм довелося викликати швидку допомогу", - заявили у партії "За майбутнє", захищаючи свого кандидата.

Але навіть після запуску роботи ОВК процес підрахунку йде повільно, спостерігачі та члени комісії фіксують порушення, було повідомлення про замінування однієї дільниці.

2 квітня ОВК визнала недійсним голосування на двох дільницях. На одній дільниці виявили, що під час перерахунку за Олександра Шевченка недорахувались 100 бюлетенів. Пізніше нестачу в 47 бюлетенів виявили також на іншій дільниці.

На одній дільниці ОВК виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно внесли 30 виборців. Тож в результаті кількість безпідставно виданих бюлетенів на дільниці перевищила 5% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.

"За даними оприлюднених протоколів, найбільшу кількість голосів у виборчому окрузі 87 отримав кандидат Шевченко. Однак, зважаючи на незначний розрив між кандидатами, визнання виборів на двох виборчих дільницях недійсними може призвести до перемоги Вірастюка", - повідомляє Івано-Франківська обласна організація "Комітету виборців України".

Раніше у "Слузі народу" вже повідомляли про перемогу власного кандидата, посилаючись на свої дані.

Загалом 1 квітня по 20 дільницях призначили перерахунок голосів. Станом на 8.00 ранку 2 квітня перерахували лише у п'яти.

"Слуги" проти Коломойського?

Гальмування процесу підрахунку і ротації в ОВК відбуваються на тлі гучних заяв самих кандидатів.

Олександр Шевченко звинувачує провладну партію "Слуга народу", що вони намагаються вкрасти його перемогу. За його словами, усі затягування та ротації в ОВК, в тому числі невизнання результатів у кількох дільницях - спланована кампанія.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Як кажуть місцеві журналісти, виборча кампанія Олександра Шевченка була найпотужнішою серед усіх кандидатів

"Фактично, це крадіжка моєї перемоги на виборах депутата Верховної Ради 28 березня", - переконує кандидат.

"Тільки лінивий не знає в різних населених пунктах, що саме штаб "Слуги народу" займався масовим підкупом людей", - додає він.

Василь Вірастюк та "Слуги народу" переконують в протилежному. Мовляв, саме Олександр Шевченко тисне на членів ОВК та стоїть за "маніпуляціями" і "порушеннями".

Автор фото, Yevheniya Kravchuk Підпис до фото, Василь Вірастюк - найвідоміший "стронгмен" України вирішив іти в політику з партією Зеленського

"Перерахунку голосів вимагаємо як раз я і моя команда, а йому (Шевченку - Ред.) навпаки це невигідно", - заявляє Вірастюк.

"Ми боремося не лише за перемогу Вірастюка. Погрожуючи членам окружної комісії, кандидат Шевченко сказав, що треба пам'ятати, "хто господар Прикарпаття". Так-от, наша мета - показати всім, зокрема й Шевченку та іншим олігархам, кишеньковим і великим, що господарем є і буде закон", - підтримав соратника голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Додає гостроти те, що перед голосуванням Вірастюка фактично публічно підтримав президент Зеленський.

Не просто перерахунку, а перевиборів на окрузі вимагав 30 березня третій кандидат - Руслан Кошулинський.

Цікаво, що березневе опитування групи "Рейтинг" віддавало перше місце Олександру Шевченку, а друге з невеликим відривом - Кошулинському.

Щоб Кошулинський гарантовано переміг, свою кандидатуру з виборів навіть зняла кандидатка від "Європейської солідарності", відома волонтерка та учасниця бойових дій на Донбасі Маруся Звіробій-Біленька.

Але йому це не допомогло. У поразці він звинуватив "ставлеників олігархів" та їхні "брудні технології".

"Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК - це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу", - заявив Кошулинський.

Що кажуть спостерігачі?

Спостерігачі від "Опори" констатують окремі неправові рішення комісії, конфлікт між нею та Олександром Шевченком і втручанням народних депутатів у засідання ОВК, що призвело до "дестабілізації виборчого процесу".

"Активність народних депутатів України на засіданні ОВК часто мала деструктивний характер, що проявилося у провокуванні конфлікту між ними та одним з кандидатів, а також окремими проявами публічного тиску на членів комісії", - йдеться в заяві організації.

Автор фото, UNIAN/"Європейська солідарність" Підпис до фото, Екскандидатка від "ЄС" Маруся Звіробій знялася з виборів на користь Кошулинського

Спостерігачі розкритикували також рішення ОВК обмежити присутність у залі кандидата Олександра Шевченка та його представників.

Окремо Ольга Айвазовська, голова правління "Опори", прокоментувала ситуацію з недостачею голосів за Шевченка під час перерахунку.

За її словами, такий сценарій стає можливим, коли комісії штучно завищують явку, а потім "вкидають" неіснуючі голоси за певного кандидата. Але гарантувати, що порушення відбулося саме з боку Шевченка, а не його опонентів, за її словами, зараз неможливо.

"Тут невідомо, на якому етапі стало менше бюлетенів: на дільничній виборчій комісії чи вже на етапі перерахунку в ОВК. Колеги сумлінно стрімили весь процес, але факт залишається фактом: розбіжності є", - пояснює експертка.

"Кандидат Шевченко, ймовірно, звернеться до суду, і ми уважно повинні слідкувати за цим драматичним процесом, яких демонструє, що мажоритарка - велика спокуса, а ми не завжди можемо оцінити, хто з учасників діє більш цинічно", - зазначає Айвазовська.