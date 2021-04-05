Чи справді говорити "Донбас" шкідливо, а "народ Донбасу" - небезпечний міф

Світлана Дорош

ВВС News Україна

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мітинг у Луганську, 2019 рік

"Ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією - "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна".

Такі заяви секретаря РНБО Олексія Данілова, що пролунали у час, коли ситуація на фронті загострювалася, а російські війська почали стягуватися до українського кордону, багатьма політиками та істориками була сприйнята дуже неоднозначно.

Одні побачили в ній рішуче відмежування Олексія Данілова від Росії, який усе більше починає відігравати роль самостійного політичного гравця в Україні. Хтось вбачав у запереченні поняття "Донбас" загрозу зашкодити Мінському процесу. Але були і ті, хто частково погоджувався із секретарем РНБО у тому, що небезпеки існують.

Що мав на увазі Данілов

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Олексій Данілов сам є вихідцем із Донбасу, із Хрустального (раніше - Красний Луч) Луганської області, проте зараз закликає уникати використання цього слова

"Поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації, починаючи з 2000 року, і особливо активно - в період російської агресії проти України з 2014 року і дотепер, - як інструмент інформаційної війни", - пояснює Олексій Данілов в ексклюзивному коментарі ВВС News Україна.

"Мета - протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтовувати створення й існування державних псевдоутворень", - додає він.

Зо словами секретаря РНБО, навіть поверхневий моніторинг російських державних інформаційних ресурсів "дає повне уявлення і докази щодо місця "Донбасу" в російському інформаційному порядку денному, оскільки поняття "вибір Донбасу", "народ Донбасу", "ущемлення прав народу Донбасу", "розмова з Донбасом", "влада Донбасу" використовуються постійно.

Путін і "народ Донбасу"

Такими поняттями послуговується і президент Росії Володимир Путін.

Зокрема, після вбивства ватажка самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка у 2018 році він заявив, що це вбивство - "намагання поставити народ Донбасу на коліна".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін постійно використовує наратив "Донбас", коли говорить про самопроголошені "ДНР-ЛНР"

У грудні 2020-го Путін закликав українську владу говорити з "представниками Донбасу", маючи на увазі "ДНР-ЛНР", без яких, переконаний він, конфлікт на Сході України розв'язати не вдасться.

"Донбас ми не кинемо, не зважаючи ні на що", - запевняв президент РФ у лютому 2021 року, також маючи на увазі "ДНР-ЛНР".

Таким чином, "Донбас" як історичне поняття російська влада ототожнює із сепаратистськими "республіками", які займають близько третини території Донецької і Луганської областей.

У самих "ДНР-ЛНР" ці наративи також лунають постійно. Одна з останніх заяв ватажка сепаратистської "ДНР" Дениса Пушиліна у лютому цього року - про бажання провести "референдум про самовизначення", аби дізнатися "бажання народу Донбасу". До цього він заявляв, що "Донбас бачить себе частиною Росії".

Саме тому Олексій Данілов застерігає: "Вживання терміну "Донбас" сьогодні - це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді" і радить користуватися офіційними назвами - Донецька та Луганська області.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У "ДНР" хочуть ще один "референдум про самовизначення"

Донбас нікуди не зникне

Однак в Україні це виглядає зовсім по-іншому, кажуть історики, з якими спілкувалася ВВС News Україна. Те, що для Росії і "республік" - пропагандистські кліше і наративи, для України - історичне, етнокультурне поняття, яке нікуди не зникне.

"Говорити про те, що поняття "Донбас", якому близько 200 років, має зникнути, бо ним маніпулює Росія, це явне перебільшення, це скаже будь-який історик чи філолог. Це змінити неможливо", - вважає політолог і історик Костянтин Бондаренко.

"Я не думаю, що використання наративу "Донбас" становить якусь загрозу Україні. Географічне районування є характерною ознакою будь-якої держави, в тому числі України. Адже ми маємо Слобожанщину, Галичину, Закарпаття, Поділля, Полісся, Волинь, які охоплюють території не лише певних областей. Так само і з Донбасом", - каже ВВС News Україна доктор історичних наук, професор Дмитро Титаренко.

"Мені здається, навпаки, відмова від використання цього терміну становить більше загроз, якщо вести мову про реінтеграцію захоплених проросійськими силами територій. Це була б не лише відмова від соціокультурного коду, який формувався на цій території століттями, але й потужний привід для тієї ж Росії звинувачувати Україну у намаганнях знівелювати історичне минуле Донбасу чи й навіть відгородитися від цього регіону", - вважає історик.

Доктор історичних наук, професор Донецького національного університету ім.Стуса Надія Темірова нагадує, що Донбас як історико-географічна область формувався впродовж кількох століть.

Вперше це поняття пролунало від російського гірничого інженера Євграфа Ковалевського у 1820 році, який на території сучасних України та Росії виявив величезні поклади антрацитового вугілля і порівняв її із басейном.

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Але й у дореволюційні часи, і після створення у 1919 році Донецької губернії, до якої увійшли сучасні Донецька, Луганська області України та Ростовська область Росії, цей термін майже не вживався.

Поняття "Донбас" як потужного промислового регіону, зазначає історик, почало культивуватися у 30-ті роки минулого століття, коли відбувся остаточний поділ території і з'явилася Донецька область у складі УРСР, розповідає Надія Темірова.

"В історії немає застиглих констант"

Однак, секретар РНБО Олексій Данілов каже: "В історії немає застиглих констант. З ужитку виходить те, що не пройшло випробування часом або зазнало цілеспрямованого впливу".

"Те, що вважалось аксіомою 100, 50 і навіть десять років тому, може бути докорінним чином переглянуто з точки зору дня сьогоднішнього", - вважає секретар РНБО і наводить інші приклади з історії.

"У 18-му столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, але в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін "Малоросія" для назви території сучасної України. Не кажучи вже про різноманітні штучні радянські назви міст та сіл - "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" та ін. Змінився час і змінились обставини", - зазначає він у коментарі ВВС News Україна.

"У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. І тому навіть враховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - наполягає він.

Дописувачі у соцмережах, які мають позицію, подібну до позиції Олексія Данілова, ще до публічних заяв секретаря РНБО, також нагадували, що райони Донецької області, які традиційно називають "Донбасом", належать не лише до, власне, Донецького вугільного басейну, але й до Слобожанщини і Приазов'я.

Штучний "народ Донбасу"

Однак використання наративу "народ Донбасу" є і помилковим, і небезпечним, переконана Надія Темірова.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На пресконференції Володимира Путіна, Москва, 2019 рік

За її словами, це словосполучення виникло штучно, з певною метою і ще до початку окупації на Сході України і створення сепаратистських республік.

"У той час, як поняття Донбас давно сформоване, то словосполучення "народ Донбасу" і похідні від нього "вибір народу Донбасу", "говорити з народом Донбасу" - це відносно нові поняття і це, вибачте, повна маячня".

"Немає такої категорії, як "народ Донбасу". Це штучно створена дефініція, що не витримує ніякої критики ані з історичної, ані з етнополітичної чи культурної точки зору", - переконана професорка історії.

Надія Темірова каже, що це поняття насаджувалося впродовж 90-х років минулого століття - на початку 2000-х тодішніми лідерами Донецької області і що головною метою такого наративу була мобілізація електорату.

"На Донбасі зросло покоління підприємців, які почали претендувати на центральну владу. Плекався регіональний патріотизм, культивувалася думка про те, що "Донбас годує Україну", що "без Донбасу Україна не виживе". І люди на це велися. Бо відчували себе представниками, "народом" надважливого регіону, який годує всю Україну і тому вона їм щось винна", - зазначає Надія Темірова.

"Особливості" регіону, який нібито годує Україну, неодноразово спростовували економісти, проте насаджувані багато років переконання відіграли свою роль і в посиленні регіонального патріотизму, і сепаратистських настроїв, вважають експерти.

Форма і зміст

Поки що ж від терміну Донбас не відмовляється навіть президент Володимир Зеленський. В останньому зверненні до українців 2 квітня він говорив про підтримку України Сполученими Штатами Америки у боротьбі проти агресії Росії на Донбасі.

"Ми можемо відмовлятися, можемо ухвалювати заборони, але від того сама проблема Донбасу нікуди не зникне, - зазначає історик Надія Темірова. - Треба думати не стільки над термінологією, скільки над заходами, які Україна має здійснювати щодня, щоб звільнити частину суверенної України".

"Було б правильно наповнювати поняття "Донбас" іншим сенсом, аніж це робить Росія і сепаратистські "республіки", у цьому мала б бути роль РНБО і влади загалом, - додає історик Дмитро Титаренко. - Поки що ж я, стежачи за тим, що відбувається на непідконтрольних територіях, бачу усе менше шансів на те, що реінтеграція взагалі можлива".