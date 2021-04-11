Чи доведеться нам вакцинувати й своїх домашніх улюбленців

1 година тому

Автор фото, unsplash/Stefan Heesch

З початку пандемії експерти непокоїлися через те, як коронавірус вплине на тварин.

Вчені стверджують, що наразі тварини не відіграють важливу роль у поширенні хвороби серед людей. Однак випадків зараження серед різних видів є чимало.

Вірус підхоплюють собаки, коти, мавпи і навіть норки.

Тож, вчені розробляють вакцини від Covid-19 і для тварин. У середу Росія заявила, що зареєструвала першу у світі таку вакцину.

Але чи дійсно потрібно щепити й наших пухнастих друзів? Ось що відомо про це наразі.

Чи часто тварини заражаються?

Дані про це обмежені. Більшість з того, що нам відомо - це звіти та невеликі дослідження.

Перший випадок позитивного тесту у кішки трапився у Великій Британії в липні минулого року.

Тоді головна ветеринарна лікарка країни Крістін Мідлміс зазначила: "Тварини заражаються дуже рідко, у них виявляються помірні симптоми і вони одужують протягом декількох днів".

Вірус виявляли не лише у домашніх улюбленців, але й у диких тварин у зоопарках.

Наприклад, першим відомим випадком зараження тварини у США став тигр з нью-йоркського зоопарку. Пізніше коронавірус також виявили у восьми горил у зоопарку Сан-Дієго в Каліфорнії. Вони стали першими великими мавпами із позитивним результатом на Covid-19.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Горили заражаються респіраторними захворюваннями від людей

Підозрювали, що в обох випадках тварини підхопили вірус від охоронця зоопарку. Всі вони перехворіли в легкій формі та одужали.

Втім, Covid-19 став серйозною проблемою для норок, яких вирощують заради їхнього хутра. Кілька країн повідомляли про зараження тварин на норкових фермах. У деяких випадках тварини хворіли важко і помирали.

Найбільший спалах коронавірусу серед норок стався у Данії. Уряду довелося знищити мільйони тварин і повністю закрити галузь до 2022 року.

Є також деякі докази того, що норки передали вірус людям у мутованій формі.

Чи потрібна вакцина для домашніх улюбленців?

Думки з цього приводу розходяться.

Візьмемо, наприклад, котів і собак. Якщо вони не передають вірус людям, вчені ставлять під сумнів необхідність щепити їх.

Такої ж позиції дотримуються й експерти з питань охорони здоров'я та міністерство сільського господарства США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мільйони норок довелося знищити через спалах коронавірусу

Однак для інших тварин, приміром, норок, вакцина може бути потрібною.

Вчених непокоїть і загроза великим мавпам, оскільки вони, як відомо, досить легко заражаються респіраторними захворюваннями від людей. Активісти насамперед стурбовані небезпекою для горил, популяція яких швидко зменшується.

Чи ризиковано не вакцинувати тварин?

За найгіршим сценарієм, вразливі популяції тварин, як-от горили, можуть опинитися на межі зникнення, вважають експерти.

Хоча до цього часу мавпи не зазнали великого впливу пандемії, випадок з норками у Данії свідчить про можливі ризики неконтрольованого поширення вірусу серед тварин.

Експерти також побоюються, що, якщо вірус почне ширитися серед тварин, він може мутувати. Нові штами можуть виявитися стійкими до наявних зараза вакцин.

"Цілком можливо, що нам знадобиться вакцинація деяких видів домашніх тварин, щоб стримати поширення інфекції", - зазначено у січневій статті медичного журналу Virulence.

Мутації вірусу у тварин можуть "повернутися до людей у геть іншому вигляді", - заявив Кевін Тайлер, головний редактор Virulence в коментарі BBC.

Які є вакцини для тварин?

Наразі є кілька ініціатив з розробки вакцин для тварин.

Одну з них очолюють російські дослідники, які на початку цього тижня заявили, що отримали дозвіл регуляторів на масове виробництво.

Ветеринарний наглядовий орган "Россельхознадзор" заявив, що з жовтня тестував вакцину під назвою Carnivak-Cov на собаках, котах, норках, лисицях та інших тваринах.

"У всіх досліджених тварин, яким зробили щеплення, антитіла до коронавірусу вироблялись у 100% випадків", - заявив Костянтин Савенков, заступник голови "Россельхознадзору".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вакцини для тварин розробляють, але в широкому доступі їх поки немає

Ще одну вакцину розробляє американська ветеринарна фармацевтична компанія Zoetis. Вони почали розробку минулого року після того, як вірус виявили у собаки в Гонконгу.

Вакцину оголосили безпечною й ефективною для котів та собак. А пізніше протестували її й на чотирьох орангутангах та п'яти бонобо в зоопарку Сан-Дієго. Тварини не мали жодних побічних реакцій і незабаром пройдуть тест на антитіла, повідомили у зоопарку.

Отже, дослідження та розробка вакцин для тварин тривають.

Але масову вакцинацію тварин ми навряд чи побачимо у найближчому майбутньому, зазначив Кевін Тайлер із Virulence.