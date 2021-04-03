"Роги не виросли": як щепляться від Covid-19, коли вакцин мало, а страхів багато

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

"Я говорила так - подивіться на мене. Кілька днів, як я отримала вакцину, і все в порядку, роги і хвіст не виросли".

Тетяна Рибакова, головна лікарка з міста Южного, що на Одещині, розповідає, як наприкінці лютого переконувала медиків зробити щеплення від коронавірусу.

Зараз вже легше, каже вона, медики дедалі більше вірять в індійську вакцину Covishield, менше чекають на американський Pfizer чи навіть російський "Супутник".

Понад місяць в Україні триває вакцинація від Covid-19. Повільно і не без проблем лікарі продовжують переконувати вакцинуватися одних людей, поки інші продовжують самотужки шукати, де б зробити щеплення.

Вакцин - мало, але недовіра до них - велика.

Чому так відбувається та як отримати щеплення, якщо тобі ще немає 80?

Вакцин мало, людей багато

"На початку по кілька днів шукали людей на вакцинацію. Було багато відмов. Всі дуже чекали і сподівалися на американську Pfizer, а дехто навіть на російський "Супутник" і не хотіли індійської вакцини. Ми вмовляли, пояснювали, що то тільки завод в Індії, а вакцина AstraZeneca. Самі сідали в крісло вакцинуватися, щоб показувати, що це безпечно".

Тетяна Рибакова з мобільною бригадою об'їздила десятки лікарень на Одещині і вакцинувала сотні медиків. За її словами, хоча починався цей процес повільно і важко, зараз все йде набагато легше. Головне, каже лікарка, спокійно і чітко розповідати про вакцину і про можливі побічні ефекти, адже це непокоїть людей найбільше.

Протягом першого тижня в Україні щеплювали по кілька десятків людей на день. Проте згодом процес пішов - зараз вже роблять по 15-19 тисяч щеплень на добу.

Автор фото, unian

Але Україна все ще перебуває на одному з останніх місць у Європі за темпами вакцинації від Covid-19.

Якщо у Британії однією дозою щепили 45% населення, а це 30 мільйонів людей, то в Україні перше щеплення отримали 1%, це 270 тисяч людей.

При цьому в Україні можуть робити в десятки разів більше щеплень, каже Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

За його прогнозами, українські лікарі можуть вакцинувати зі швидкістю 150 тисяч доз на добу, але цього не відбувається, бо вакцин мало.

Поки що є 500 тисяч доз Covishield, які вже використовують, та 215 тисяч доз китайської CoronaVac, які привезли, але ними ще не почали щепити. 715 тисяч доз - це поки що все, що є для 40-мільйонної країни.

Українські чиновники неодноразово обіцяли нові мільйонні поставки спочатку у лютому, потім у березні. Вже почався квітень, і є свіжі обіцянки - найближчим часом мають приїхати 100 тис. доз Pfizer, а до кінця червня - ще мільйон, заявив напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами міністра Максима Степанова, Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу, частину навіть проплатила. Проте, що це за вакцини і коли вони приїдуть, поки невідомо.

"Вмовляли, щоб не виливати"

Першими вакцини в Україні отримували медики з ковідних відділень та ковідних лікарень. Подекуди на щеплення доводилося вмовляти навіть їх, хоча вони щодня наражаються на найбільшу небезпеку, розповідають у мобільних бригадах.

Далі ці бригади виїжджали до інших медзакладів - поліклінік, онкодиспансерів, психіатричних лікарень.

Якщо приїжджають до лікарні, то вакцинують відразу всіх - і медперсонал, і охоронців, і водіїв, розповідає Тетяна Рибакова.

Автор фото, unian

"Часом медики були зовсім проти щеплень. Я не розумію, чому вони читають фейки проти вакцинації? Я вже надивилася на людей в реанімації, більше не хочу", - обурюється лікарка. За її словами, іноді доводилося швидко шукати людей, щоб не виливати вакцину.

Лікарка Оксана Коляновська, яка з мобільною бригадою щепить лікарів у Житомирі, каже, що вакцинація медиків залежить від ставлення керівництва медзакладу. Якщо керівництво організує, то всі лікарі приходять і вакцинуються. Пані Коляновська запевняє, що жодного разу не довелося виливати вакцину.

10-дозовий флакон Covishield може бути відкритим не більше шести годин. Якщо за шість годин не назбиралося десятьох людей на щеплення, залишки мають утилізувати.

Про те, що вакцини доводилося викидати, бо не було людей, ВВС News Україна розповідали в одній з лікарень Київської області, про це відкрито говорили лікарі з Чернівців. Про 200 утилізованих доз розповідав в інтерв'ю Українській правді головний санітарний лікар Віктор Ляшко, називаючи це "коефіцієнтом розливу".

Щоб уникнути цього, у МОЗ дозволили залучати до вакцинації людей не з груп ризику, а так званих громадських діячів та лідерів думок, які могли б популяризувати щеплення від Covid-19. Так свої щеплення поза чергою отримали десятки блогерів, телеведучих, колишніх і нинішніх депутатів парламенту.

Автор фото, unian

Проте до такого підходу у вакцинації виникає багато питань: навіщо популяризувати те, до чого більшість українців не мають доступу і чому у разі відмов не запрошували людей з інших груп ризику - літніх людей, вчителів, соціальних працівників?

"Буде більше вакцин, буде і більше щеплень. Охочих у нас більше", - говорить про ситуацію в Ужгороді лікарка Мар'яна Баланич.

Її мобільна бригада за кілька тижнів зробила понад 800 щеплень на Закарпатті. До лікарів додалися військові, які також у групі ризику. За словами пані Баланич, перед вакцинацією всі запитують одне і те саме - що може статися з вакцинованими і які побічні ефекти.

"Страх перед вакцинацією є. Ми розповідаємо людям, як діє вакцина, що може бути температура, інші побічні ефекти. Але це ж єдиний метод, як вберегтися від коронавірусу, які тут ще можуть бути варіанти?" - запитує лікарка.

Равлик і транквілізатори

"Вакцинація в Україні відбувається зі швидкістю равлика під транквілізатором", - критикує організацію щеплень Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках.

Наразі щеплення в Україні проходить на двох платформах. Перша - це 163 мобільні бригади, які об'їжджають лікарні та організовано вакцинують медиків, друга - це стаціонарні пункти щеплень, які запрацювали в Україні з 22 березня і де мають щеплювати людей з різних груп ризику.

І от до організації роботи першої платформи у Ковтонюка є питання.

Як приклад він наводить місто Балта, що на Одещині, де місяць після старту вакцинації лікарі чекали на мобільну бригаду з сусіднього міста, щоб отримати щеплення, про що прозвітували у Facebook.

За словами Ковтонюка, вакцина AstraZeneca спеціально розроблена так, щоб нею могли вакцинувати звичайні лікарі.

Навіщо кількадесят медиків, які самі є групою ризику і які можуть вакцинувати себе та інші групи ризику, чекали місяць, щоб приїхав один лікар і зробив їм щеплення, запитує експерт.

У МОЗ кажуть, що мобільні бригади пройшли спеціальні тренінги, організовані ВООЗ, щоб робити щеплення.

Щодо повільних темпів вакцинації у МОЗ переводять стрілки на місцеву владу і керівництво лікарень, які не організували належну роботу стаціонарних пунктів щеплень.

Утім, як організована робота другої платформи - стаціонарних пунктів щеплень, - теж не до кінця зрозуміло.

Автор фото, unian

Всі в чергу

Як все мало б працювати? З 1 березня українці можуть записатися у чергу на щеплення через додаток Дія та через контакт-центр МОЗ.

У цій черзі вже 400 тисяч людей. Теоретично тим із них, хто входить до груп ризику, мають дзвонити першочергово і запрошувати на вакцинацію. Якщо хтось відмовляється, запрошують наступних, і так аж до тих, хто не входить до груп ризику.

Проте на практиці виглядає, що ефективніше дзвонити самим і не в МОЗ, а до свого сімейного лікаря. Ще вищі шанси, якщо у вас підписана з ним декларація.

Так отримала вакцину 68-річна киянка Олександра, яка не дочекавшись ні дзвінка від сімейного лікаря, ні від МОЗ, зателефонувала лікарю сама і записалась на щеплення у лікарні на Оболоні.

Також можна подзвонити до найближчого стаціонарного пункту щеплення, карта цих пунктів є на сайті, присвяченому вакцинації. Але там у вас також можуть запитати про сімейного лікаря.

Автор фото, health-security.rnbo.gov.ua/vaccination Підпис до фото, Так виглядає карта пунктів щеплення у Києві

Наразі в Україні працює майже 800 з запланованих 2,5 тис. пунктів щеплень.

Знайшла на карті пункт щеплення і записала свою маму на вакцинацію у Києві історик моди Зоя Звіняцківська, про що детально розповіла у Facebook.

Але навіть у Києві пункти щеплень працюють по-різному. Десь роблять вакцинацію лише тим, кому за 80, і відмовляють решті, а десь - вакцинують 50-річних і навіть молодших.

Це стає можливим тоді, коли у пункті щеплень чи у мобільній бригаді залишаються вакцини з 10-дозового флакону, а запрошені на щеплення не прийшли.

Такою можливістю, наприклад, скористався колишній поліцейський, а нині підприємець Андрій Кобілінський. Він розповів, як дізнався від знайомих, що в одному з сіл Рівненщини люди з групи ризику не прийшли на вакцинацію, приїхав туди з дружиною і зробив щеплення.

Чоловік закликає не чекати, а дзвонити лікарям і запитувати, де є залишки вакцини.

Так само вчинила 39-річна киянка Аліса (ім'я змінене), вона щепилася залишковою дозою в одній з поліклінік Голосіївського району Києва. На вакцинацію її телефоном запросив сімейний лікар. У черзі вона чекала разом з 80 та 50-річними людьми.

"Мене запевнили, що я ні у кого не забираю вакцину. Таке враження, що в кожному пункті щеплення щодня залишаються невитрачені дози. І тому вакцинуватися можна, просто прийшовши до пункту під завершення робочого дня. Так принаймні невитрачену вакцину не утилізують", - каже Аліса.

У МОЗ кажуть, що людей не з груп ризику почнуть вакцинувати тоді, коли в Україну привезуть достатню кількість вакцин. За планом, це має статися не раніше осені 2021 року.