Наречену перевіряли на цноту. Скандал на реаліті-шоу

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр з питань громадянства Марлен Шьяппа розкритикувала програму

Уряд розкритикував творців французького реаліті-серіалу за їхнє трактування "церемонії з носовою хусткою", на якій наречена мусить довести свою незайманість.

Міністр у справах громадянства Марлен Шьяппа написала скаргу службі CSA, яка наглядає за мовниками.

Вона заявила, що її обурило те, наскільки некритично поводились із цим обрядом у шоу "Неймовірне циганське весілля". У ньому прямо перед весіллям наречену "перевіряли" її родички.

Цей французький серіал, що виходить на каналі TFX, показує традиції залицяння та шлюбу каталонської ромської громади, яка мешкає у місті Перпіньян на півдні країни.

Серіал був натхненний документальним серіалом "Велике пишне циганське весілля" (Big Fat Gypsy Wedding) від британського каналу Channel 4.

У випуску, який вийшов у лютому, глядачі стежили за підготовкою до пишного весілля. Зокрема вони побачили ліжко, на якому мала відбутися церемонія перевірки на цноту.

Далі йшов коментар: "На цьому ліжку спеціально натренована жінка перевіряє пружність дівочої пліви Наомі тонкою тканиною. Церемонія носової хустки є родовою і неминучою. Якщо Наомі мала сексуальні стосунки, весілля скасують".

В інших сценах жінки з громади пояснювали, чому це важливо.

"Це для сім'ї хлопчика, - розповідала одна з них. - Щоб вона знала, що він взяв прекрасну жінку, яка є незайманою".

"З дитинства її виховували так, аби вона знала, що повинна пройти цю церемонію, аби відбулося весілля", - каже інша жінка.

На запитання, чи не повинні чоловіки проходити такі ж тести, інша з них відповіла: "Так не робиться. Ми виходимо з принципу, що якщо молодий чоловік не ходить на вечірки і не бачить інших дівчат до того, як одружиться, то згодом він сумуватиме за цим. Це досвід, який він повинен мати".

"Інститут нашого шлюбу потоптали"

У своєму листі пані Шьяппа зазначила, що некритичний і беззаперечний тон програми її розлютив.

"Весь інститут нашого республіканського шлюбу потоптали, без будь-яких належних коментарів", - заявила вона.

Ця серія була нестерпна ще й тому, каже вона, що Національні збори лише нещодавно проголосували за закон "про заборону тестів на незайманість та забезпечення згоди обох партнерів на шлюб".

Такі закони насамперед орієнтовані на мусульманську громаду Франції, бо деякі сім'ї наполягають на підтвердженні незайманості перед шлюбом.

Пані Шьяппа і раніше скаржилася на сексизм на французькому телебаченні. Минулого року на посаді міністра з питань статевої рівності вона представила доповідь, де критикували реаліті-телебачення за стереотипи.

"Реаліті-програми підкреслюють гіпержіночність кандидаток та надмаскулінність чоловіків. Це створює стереотипний і хибний образ стосунків між чоловіками та жінками", - йдеться у звіті.

Вона також скаржилася на популярні французькі весільні телепрограми, такі як "Чотири шлюби для медового місяця", де пари конкурують "якістю" своїх весіль, і "Одружені з першого погляду", де пара одружується протягом кількох годин після зустрічі та камери відстежують їхній подружній прогрес.