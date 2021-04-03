Війна може початися, коли висохне болото у травні - російський військовий експерт

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Росії

Наскільки справді ймовірна "велика війна" між Україною та Росією, коли вона може початися та що може стати причиною для початку бойових дій - питання, які цього тижня перекочували з російського в український інформпростір.

Українська влада небезпеку визнає, але говорить і про "російську істерію" перед парламентськими виборами восени.

BBC News Україна попросила російського військового експерта Олександра Гольца з видання "Ежедневный журнал" описати логіку, по якій в Росії розглядають можливість війни з Україною та чи можуть її причинами стати "вода в Крим" або "торги з Заходом".

"Півтора-два місяці у нас ще є"

"Можуть бути різного роду випадковості, яких в російсько-українських відносинах виключати не можна, емоційні "взбрикі" кожної зі сторін, але більш-менш зрозуміло, що до середини травня, якщо сторони вчинятимуть раціонально, ніякої великої війни трапитися не може в принципі", - пояснює Олександр Гольц.

"Адже для того, щоб вести широкомасштабні наступальні дії, необхідно, щоб земля просохла, щоб військова техніка не потонула в тамтешніх болотах", - пояснює він.

І додає: "Тому я думаю, що десь півтора-два місяці у нас ще є".

Російські війська біля України

Автор фото, Міноборони Росії

Водночас він не виключає, що всі переміщення російської армії біля України та в Криму насправді пов'язані з військовими навчаннями.

"Зараз закінчується так званий зимовий період навчань російських військ. Він, як правило, закінчується широкомасштабними маневрами", - каже російський експерт.

"Так що нічого дивного немає [у колонах військової техніки]. Але звертає на себе увагу, звичайно, зосередження чотирьох тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, про що порівняно недавно писала New York Times з посиланням на американські урядові джерела", - додає він.

30 березня американська New York Times опублікувала статтю про різке загострення конфлікту на сході України і "вздовж де-факто кордону між двома країнами на перешийку Кримського півострова".

Саме там неназване офіційне джерело оцінило додаткові російські сили на українських кордонах як "близько чотири тисячі".

Водночас 4 тисячі - це не так і багато.

Автор фото, Міноборони Росії

"Насправді це п'ять-шість батальйонних тактичних груп, які не створюють можливості для широкомасштабного наступу", - відзначає Олександр Гольц.

"Я думаю, що, швидше за все, мова йде про демонстрацію", - вважає він.

Водночас, за словами російського експерта, на кордоні з Україною російська армія і без того має достатньо боєготових підрозділів.

"Росія після 2014 року тільки тим і займалася, що розміщувала нові частини і з'єднання поблизу українського кордону. Так що я не думаю, що є якась велика необхідність перекидати підрозділи з глибини Росії. Поки не почалися великі військові дії, в цьому необхідності немає", - говорить Олександр Гольц.

Автор фото, Міноборони Росії

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак нещодавно у Раді розповів, що станом на на 30 березня вздовж українського кордону утримується 28 батальйонно-тактичних груп збройних сил РФ.

З урахуванням чисельності таких груп (600-800 осіб), мова йде приблизно про 20-25 тис. військових.

Ще близько 3 тис. кадрових російських офіцерів є командирами чи інструкторами у "армійських корпусах" так званих "ДНР" і "ЛНР".

Торги з Заходом

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"На жаль для України, так сталося, що сьогодні у Росії фактично немає інструментів для торгівлі з Заходом, щоб про щось торгуватися", - переходить російський військовий експерт до політичної частини.

За його словами, останнім часом таким інструментом торгів Москви і Заходу була умовна загроза "бомбардування Воронежа" - "ми зробимо дуже погано росіянам, якщо ви зробите погано російській владі".

Так, наприклад, у відповідь на "закон Магнітського" в Росії заборонили усиновлення російських сиріт іноземцями.

"Всі ці можливості російська влада втратила після арешту Навального, коли стало ясно, що все-таки придушення [протестів] всередині Росії для неї важливіше будь-яких домовленостей з Заходом", - пояснює Олександр Гольц.

Тому, вважає він, у Кремлі почали шукати інший предмет торгів.

"Боюся, таким інструментом може стати загроза війни на Донбасі. Тому що Європейський Союз багато вклав у те, щоб такої війни не було. Взагалі Євросоюзу не хочеться війни у центральній Європі - цим можна шантажувати, цим можна погрожувати", - описує можливу логіку Кремля аналітик.

"Підозрюю, що найближчі місяці якраз і пройдуть під знаком можливості такої війни. Будемо відверті, така практика приносить результат - ось уже керівники Німеччини і Франції швидко-швидко стали надзвонювати Путіну і так далі", - нагадує Гольц про недавні переговори Меркель і Макрона з російським президентом, під час яких говорили і про Донбас.

Те саме стосується і відносин Москви з Вашингтоном.

"Зараз все насторожено чекають американських санкцій - так звані solar ring, санкції у відповідь на вторгнення у бази даних держустанов США. І тут рівно та ж логіка: Сполучені Штати ставлять безпеку України одним з важливих своїх зовнішньополітичних пріоритетів - "ок, ми будемо торгуватися навколо цього", - пояснює Олександр Гольц.

Вода в Крим

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Російські навчання ВДВ в Криму

Водночас Олександр Гольц не вважає, що причиною нинішнього загострення між Україною та Росією можуть бути "торги за воду для Криму".

"По-моєму, ніяких торгів власне не відбувається. Україна припинила постачання Криму водою і, на мій погляд, це не стосується військової стратегії", - каже експерт.

Він також вважає "нелогічною" блокаду водопостачання півострова зі сторони України: "Цю позицію одразу помітив Володимир Путін, який сказав: вибачте, ви ким вважаєте жителів Криму? Зрадниками, яких треба карати, або громадянами України?"

"Але я чув тільки з боку України розмови про те, що перервати цю водну блокаду можна військовим шляхом. Ніяких заяв з цього приводу з боку Росії не було точно", - додає Олександр Гольц.

"Передвоєнна напруга"

Автор фото, ДШВ ЗСУ Підпис до фото, Український Генштаб каже, що спостерігає за діями росіян і готовий до розвитку подій

Загалом же російський військовий експерт відзначає, що самий факт переміщень російських військ викликає занепокоєння щодо ескалації.

"Це говорить про те, що передвоєнна напруженість у відносинах між Росією і Україною наростає", - каже Олександр Гольц.

При цьому і Москва, і Київ намагаються отримати політичні бали від такої ситуації.

"Очевидно, що обидві сторони розкручують ідею можливого конфлікту на Донбасі в своїх інтересах. Якщо Росія, повторю, розглядає можливість використання такої ідеї як елемент тиску на Євросоюз і США, то Україна постійно говорить про можливість війни для того, щоб Захід не забував, що ця країна є жертвою агресії", - резюмує він.

Нинішня напруга справді, за оцінками багатьох міжнародників, стала причиною першою розмови між президентами США та України Байденом і Зеленським, на яку в Києві давно очікували.

Що ж до "великої війни", то українські військові експерти кажуть, що ситуація справді може рухатися у такому напрямку, але ніяких однозначних сигналів цьому немає.

Автор фото, ДШВ ЗСУ

"Якщо росіяни зараз під час комплексних навчань розгорнуть військову інфраструктуру щодо управління і забезпечення військ, а потім її не згорнуть - от це буде сигналом для української розвідки, що щось відбувається", - попереджає аналітик Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

"Поки що не можна сказати, що все, що ми бачимо, виключно означає підготовку до повномасштабної агресії. Але основи для цього можуть закласти, хоча й зарано про це говорити", - додає він.

А секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода слова" у п'ятницю описав все, що зараз відбувається біля українських кордонів, як "російську істерію" та спроби демонстрації Кремлем розбудови "російського світу" у світлі майбутніх виборів до Держдуми у вересні 2021 року.

Над статтею працювали Жанна Безп'ятчук та В'ячеслав Шрамович.