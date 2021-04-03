"Подвійні стандарти": як голлівудські зірки розлютили австралійців

Френсіс Мао

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, ZAC EFRON/INSTAGRAM

Усе почалося з Зака Ефрона. Потім прилетів Марк Волберг, згодом - Метт Деймон, а за ними рушили десятки інших знаменитостей - усі вони облаштували собі тимчасове житло в Австралії.

Нещодавно до них приєдналася Джулія Робертс. Пізніше цього року вона разом із Джорджем Клуні має брати участь у зйомках фільму, який має досить доречну назву "Квиток до раю".

Справа у тому, що на тлі пандемії, як видається, половина Голлівуду втекла до Австралії, яку вони вважають вільною від ковіду ідилією.

Цій країні вдалося значною мірою ліквідувати вірус - люди вільно насолоджуються пляжами, барами та нічними клубами.

Більшість відомих зірок приїхали сюди працювати. Завдяки податковим пільгам уряд Австралії переманив до країни зйомки таких стрічок, як, наприклад, наступний фільм про Тора.

Автор фото, CHRIS HEMSWORTH/INSTAGRAM Підпис до фото, Зірки наступного фільму про Тора у Сіднеї

Через це у країні значно побільшало знаменитостей - особливо у Сіднеї:

На концертній сцені з'являється Ідріс Ельба; Наталі Портман купує продукти в Бонді; Кріс Пратт влаштовує вечірки в готелі, а Зак Ефрон обідає в корейському ресторані у Чайнатауні.

Серед інших гостей - Аквафіна, Ед Ширан, Джейн Сеймур, Меліса Маккарті, Мішель Є, Пол Мескаль, Ріта Ора, Рон Говард, Тайка Вайтиті, Тесса Томпсон, Тільда Свінтон, Том Генкс і лорд Алан Шугар.

Також додому повернулися й деякі австралійські зірки: Ніколь Кідман, Кіт Урбан, Кайлі та Данні Міноуг, Роуз Бірн, Айла Фішер та її британський чоловік Саша Барон Коен.

"Вони називають це Aussiewood", - сказав один з місцевих кореспондентів з питань шоубізнесу BBC.

Автор фото, Reuters/Getty Images/EPA/BBC Підпис до фото, Усі ці зірки були в Австралії минулого року

Але таким перебігом подій задоволені не всі. Через рік після того, як Австралія закрила свої кордони, за межами країни досі перебувають щонайменше 40 000 австралійців.

Багато хто каже, що їм фактично заблокували повернення додому. Одна група подала скаргу щодо порушення прав людини до ООН.

"Жодна інша країна не перешкоджала поверненню своїх громадян таким чином", - говорить Сабріна Тіаша, яка повернулася додому з Британії минулого місяця.

Чому так відбувається?

Австралійські обмеження щодо перетину кордону фактично закрили для багатьох громадян можливість повернутися додому.

Торік уряд наклав обмеження на прибуття з-за кордону, спрямовані на зменшення ризику спалахів хвороби.

Це означає, що на багатьох рейсах до Австралії перевозять лише 40 пасажирів. Такі обмеження збільшили вартість рейсів і призвели до того, що авіакомпанії надавали пріоритет пасажирам бізнес- та першого класу.

Рейси з Британії до Австралії можуть коштувати від 3000 австралійських доларів (2300 доларів США) до 15000 австралійських доларів, що змушує багатьох витрачати на квитки заощадження і навіть пенсійні фонди. Також існує обов'язкова плата за карантин в готелі після прибуття: 3000 доларів США з людини.

Автор фото, SABRINA TIASHA/ FACEBOOK Підпис до фото, Пасажири повідомляють, що комерційні рейси, що прямують до Австралії, переважно порожні

Допандемічні ціни на квитки можна зустріти вкрай рідко. І навіть маючи квиток, ви можете зіткнутися з тим, що на рейс було продано більше квитків, ніж є дозволених місць.

"Ось що я можу вам остаточно сказати через пів року: жодної системи немає", - каже пані Тіаша і додає, що немає жодної можливості знати заздалегідь, чи полетите ви рейсом, на який придбали квиток.

Уряд заявляє, що організував понад 100 репатріаційних рейсів, зокрема 20 цьогоріч.

Але, оскільки десятки тисяч австралійців досі не можуть повернутися додому, злість через відсутність державної підтримки зростає.

Понад десяток громадян, які опинились за кордоном, повідомили ВВС, що не отримували жодної допомоги від австралійської влади.

Маргарет і Девід Спаркс - літня пара, яка відпочивала у Британії, коли розпочалась пандемія. Вони були у закордонній пастці майже рік.

"Люди живуть у такому стресі та страху, що заплатять будь-яку суму за повернення додому. Але, оскільки ми пенсіонери, нам доводиться дуже ретельно обмірковувати вартість", - сказала пані Спаркс ВВС на початку цього року.

Їм тричі скасовували рейси, перш ніж їм врешті вдалося потрапити на рідкісний репатріаційний рейс додому минулого місяця.

Автор фото, JOHN AND MARGARET SPARKS Підпис до фото, За словами Маргарет Спаркс, для них із чоловіком вартість квитків мала велике значення

У групах Facebook австралійці, що застрягли за кордоном, радять одне одному сидіти на спакованих валізах. Щасливці, яким вдалося повернутися додому, детально згадують усі перешкоди, які їм довелося для цього подолати.

"Не вимикайте мобільний телефон вночі, щоб у будь-який час не пропустити дзвінок про рейс в останню хвилину, - пише один з них. - Будьте готові полетіти протягом 24-48 годин".

Сотні людей опублікували заклики про допомогу. У багатьох із них дуже нагальні причини для повернення додому: для догляду за хворими або помираючими родичами, через втрату роботу чи житла або через неможливість більше переносити розлуку з коханими.

Дебати щодо прав

Дехто вважає, що політика уряду порушує права людини. Міжнародне право каже, що громадяни мають право на повернення - це принцип, на який найчастіше посилаються у справах біженців.

Група під назвою "Застряглі за кордоном австралійці" подала петицію до Комітету ООН з прав людини з проханням про втручання.

Але експерти попереджають, що без подібних гарантій у австралійському законодавстві можна зробити небагато.

Професор Бен Сол із Університету Сіднея каже, що у крайньому випадку - "коли австралієць лишається без засобів до існування" - міг би довести, що обмеження на подорожі є надмірними. Інші експерти кажуть, що тривала розлука сімей може порушити права дитини.

Професор Сол стверджує, що Австралія може ухвалити закон, який зробив би ситуацію справедливішою - наприклад, змусивши авіакомпанії надавати пріоритет доступу вразливим громадянам.

Уряд стверджує, що вартість повернення додому залежить від авіакомпаній.

"Нашим головним пріоритетом на даний момент є допомога австралійцям за кордоном", - сказала речниця міністерства закордонних справ ВВС і додала, що від початку пандемії вони допомогли повернутися понад 39 тис. австралійців.

"Інше ставлення до багатих"

Тим не менше, критики стверджують, що уряд проводить більш гнучку політику щодо знаменитостей.

Уряд удвічі зменшив кількість дозволів на повернення у січні, посилаючись на загрозу британського штаму коронавірусу. Але за кілька днів дозволив прилетіти понад 1700 тенісистам та працівникам, пов'язаним із проведенням Відкритого чемпіонату Австралії.

"Вони надали пріоритет тенісному турніру перед власними громадянами", - каже пані Тіаша.

Виникли й інші суперечки. Карантин у готелі є вимогою для всіх, але багато зірок стали виключенням із загального правила.

Джулія Робертс та Ед Ширан пішли на карантин разом на розкішному ранчо біля Сіднея. Метту Деймону, Ніколь Кідман та Данні Міноуг також дозволили приватний карантин.

"Знаменитості залишаються у своїх приватних особняках, - говорить Ендрю Горнері, репортер Sydney Morning Herald. - Це зовсім інший сценарій, ніж бути зачиненим у чотиризірковому готелі з видом на автостраду".

Британський мільярдер Лорд Шугар прилетів у липні минулого року рейсом першого класу, щоб зняти телевізійне шоу. Раніше він подорожував лише приватним літаком, і такий новий досвід йому сподобався, повідомив він у Twitter.

Того ж тижня надходили повідомлення про те, що австралійці залишилися в аеропорту Хітроу після скасування їхніх рейсів.

Одна жінка розмістила фотографію своїх дітей, які сплять на підлозі терміналу; їм більше нема куди піти, написала вона у дописі, який став вірусним. За повідомленнями, пізніше їй таки вдалося полетіти додому.

"На 100% ставлення до багатих чи відомих людей відрізняється у порівнянні зі звичайними людьми", - каже Каніша Бетті, австралійка, якій подовжили візу до Британії. Вона жартує, що депортація може бути її найшвидшим варіантом повернення додому.