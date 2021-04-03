Парад мумій. Стародавні правителі повертаються до Єгипту

Ваель Хуссейн

BBC News, Каїр

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час параду останки 18 царів та чотирьох цариць перевезуть до місця останнього спочинку

Незвичайне і розкішне видовище відбудеться в суботу ввечері в столиці Єгипту. Натовпи людей стануть свідками історичної процесії стародавніх правителів своєї країни, яка пройде вулицями Каїра.

Під час заходу, який отримав назву "Золотий парад фараонів", 22 стародавні мумії - 18 царів і чотирьох цариць - перемістять зі старого Єгипетського національного музею у новий Національний музей єгипетської цивілізації, приблизно за п'ять кілометрів від їхнього попереднього місця спочинку.

Мумії урочисто провезуть вулицями в хронологічному порядку їхнього правління - починаючи від фараона 17-ї династії Секененра Таа II і закінчуючи Рамзесом IX, який правив у XII столітті до нашої ери.

На організацію параду фараонів витратили кілька мільйонів доларів і передбачили суворі заходи безпеки.

Рік тому в Єгипті було різке зростання кількості випадків зараження Covid-19, але коли епідемія пішла на спад, обмеження на зібрання під відкритим небом скасували.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Новий музей, куди перевезуть мумії

Одна з головних принад суботнього заходу - мумія Рамзеса II, найвідомішого давньоєгипетського фараона, що правив 67 років і запам'ятався підписанням першого відомого історикам мирного договору.

Інша - цариця Хатшепсут, або Найперша з благородних дам. Вона стала правителькою Стародавнього Єгипту, хоча за звичаями того часу жінки не ставали фараонами.

Кожну мумію перевозитимуть на прикрашеному катафалку, оснащеному спеціальними амортизаторами і оточеному кортежем, включно з копіями бойових колісниць, запряжених кіньми.

Хоча стародавні методи муміфікації забезпечують збереження останків, для перевезення мумії помістили в спеціальні заповнені азотом ящики, щоб захистити від зовнішніх впливів. Дорогу на всьому маршруті ретельно вирівняли, щоб уникнути трясіння.

"Міністерство туризму і старожитностей зробило все можливе, щоб мумії були стабілізовані, збережені і упаковані в умовах контрольованого клімату", - сказала професорка єгиптології Американського університету в Каїрі Саліма Ікрам.

Мумії виявили в 1881 і 1898 роках у двох схованках в руїнах Фів, давньої столиці Єгипту - сучасного Луксора в Верхньому Єгипті.

"Вони вже зазнали багатьох переміщень у Каїрі, а до цього в Фівах, де їх перемістили з власних гробниць в інші гробниці з метою безпеки", - зазначила д-рка Ікрам.

У той час як останки більшості древніх правителів були доставлені з Луксора в Каїр човном по Нілу, деякі з них були перевезли у вагоні першого класу поїзда.

Їх розмістили у легендарному Єгипетському музеї і протягом останнього століття демонстрували туристам з усього світу.

Долина царів

Влада Єгипту сподівається, що новий музей, який повністю відкриють цього місяця, допоможе оживити туризм - основне джерело іноземної валюти для країни.

Галузь постраждала через політичну нестабільність протягом останнього десятиліття, а останнім часом - через пандемію.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Обеліск Рамзеса II на площі Тахрір, присвячений найвідомішому фараону Нового царства

Суботній парад мумій транслюватимуть онлайн для усіх поціновувачів Стародавнього Єгипту.

Нові експонати розмістять у Залі царських мумій і демонструватимуть широкому загалу з 18 квітня.

Зала спроєктована таким чином, щоб створити для відвідувачів ілюзію перебування у Долині царів в Луксорі.

Крім того, наступного року неподалік від Великих пірамід у Гізі мають відкрити новий Великий Єгипетський музей, в якому буде представлена ​​знаменита колекція Тутанхамона.

"Прокляття фараонів"

Хоча парад вважається грандіозною і навіть розважальною подією, єгипетські мумії історично асоціювалися з забобонами і пересторогами.

"Смерть швидко прилетить на крилах до того, хто порушить спокій царя", - проголошувало попередження на гробниці Тутанхамона, яку знайшов англієць Говард Картер у 1922 році.

Нещодавно в Єгипті сталася низка лих. Лише минулого тижня десятки людей загинули в результаті аварії потягу в місті Согаг, і щонайменше 18 людей загинули в результаті обвалення будівлі в Каїрі.

Потім, коли йшла активна підготовка до переміщення мумій, Суецький канал майже на тиждень заблокувало вантажне судно MS Ever Given.

Користувачі соціальних мереж ставлять питання, чи може виною цьому бути "прокляття фараонів".

Питання етичності демонстрації давньоєгипетських мумій обговорюють вже давно. Багато мусульманських учених вважають, що до мертвих слід ставитися з гідністю і повагою, а не виставляти їх як експонати.

У 1980 році президент Анвар Садат наказав закрити Кімнату царських мумій в Єгипетському музеї, стверджуючи, що вона опоганює мертвих. Замість цього він хотів, щоб мумії перепоховали, але його бажання так і не справдилося.