Як коронавірус зруйнував Великдень сусідам України

1 година тому

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Східна Європа значною мірою уникнула найгірших спалахів коронавірусу в 2020 році, але картина різко змінилася на початку 2021, коли одразу в кількох країнах реєструють рекордні кількості інфікувань та смертей.

Зараз намагаються якомога швидше вакцинувати населення, але, як пояснюють кореспонденти ВВС у регіоні, рівень зараження стає головною перешкодою.

ПОЛЬЩА. Система охорони здоров'я доведена до межі

Адам Істон, кореспондент BBC у Варшаві

Польща бореться з найбільшою кількістю нових інфекцій з моменту початку пандемії - у 60 разів більше, ніж на початку пандемії навесні минулого року - через нестримний британський штам вірусу.

У найбільш постраждалому районі Сілезія пацієнтів перевозять авіатранспортом до менш обтяжених лікарень сусідніх провінцій. Уряд намагається залучити лікарів з-за кордону.

Польща уникнула великої кількості інфекцій та смертей на початку пандемії завдяки суворому карантину, закриттю кордонів та обмеженню переміщення людей - навіть для фізичних вправ. Однак це не могло тривати довго, і поступово економічне життя відновилося.

Тепер же школи, магазини та підприємства знову закриваються, але церкви у цій глибоко католицькій країні залишаються відкритими на Великдень для великої кількості вірян. Полякам дозволи традиційно святити кошики з їжею.

Багато хто критикує підхід до вакцинації у країні, і уряд був змушений вибачатися 1 квітня, коли раптово змінив свою політику і дозволив усім у віці від 40 до 60 років зареєструватися на щеплення. Попит був настільки високим, що система не впоралася.

УГОРЩИНА. Ріст смертності, але швидкі темпи вакцинації

Нік Торп, кореспондент BBC у Будапешті

Угорщина наразі має один з найвищих показників смертності від коронавірусу в світі - понад 21 тис. пов'язаних із ковідом смертей, в той час як третя хвиля щодня забирає сотні життів.

Водночас і темпи вакцинації є одними з найвищих у Європі - понад 20% угорців уже отримали першу дозу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Угорщина має одні з найшвидших темпів вакцинації в Європі

То що ж іде не так?

Угорщина має високий рівень раку та серцевих захворювань та високий рівень смертності серед людей, які потребують штучної вентиляції. Попри те, що уряд минулого літа придбав 16 тис. апаратів штучного дихання, не вистачає людей, щоб ними користуватися через брак лікарів та медсестер, здебільшого через еміграцію. Минулого місяця звільнилися 5500 лікарів через реформу заробітної плати.

Картина вакцинації виглядає більш оптимістично. Прем'єр-міністр Віктор Орбан успішно закупив російську вакцину Sputnik V, а потім і китайську Sinopharm, що дозволило Угорщині вирватися уперед на тлі багатьох країн ЄС, що стикалися з проблемами із поставками вакцин.

Багато угорців скептично ставилися до китайської вакцини, але все одно робили щеплення. А коли з'являються невикористані дози вакцини, їх розбирають друзі та родичі медсестер.

СЛОВАЧЧИНА. Падіння захворюваності та відставка прем'єра

Роб Кемерон, BBC News

Минулого тижня пандемія спричинила відставку прем'єр-міністра країни - саме тоді, коли словаки почали відчувати, що найбільші жахіття ковіду лишилися позаду.

Ігор Матович пішов з посади після суперечливої ​​таємної угоди про придбання двох мільйонів доз російської вакцини Sputnik V.

"Напередодні Великодня, який ми святкуємо як символ страждань, жертовності та прощення, я вирішив зробити цей жест прощення щодо тих політиків, які вимагали, щоб я пішов з посади прем'єр-міністра", - сказав він журналістам.

Його місце зайняв міністр фінансів Едуард Хегер, а пан Матовіч тепер виконуватиме його роль. Багато міністрів, які пішли з посади через таємну угоду щодо Sputnik з Москвою, тепер повертаються.

Останніми тижнями Словаччина демонструвала одну з найкращих статистик щодо Covid у Європі. Зараз ця маленька країна з 5,5 млн населення вже щепила першою дозою 15% - це вищий показник, ніж в середньому в ЄС.

Тож чи завершила відставка Матовіча кризу? Не обов'язково, кажуть його критики.

"Матовіч і сам схожий на вірус - він мутує і повертається, можливо, у ще більш небезпечній формі", - каже Матус Костольний, головний редактор газети "Dennik N".

Однак він та інші сходяться на думці, що Едуард Хегер, менш конфронтаційний діяч, буде краще дослухатися до експертів.

"Це може допомогти", - сказав пан Костольний BBC.

ЧЕХІЯ. "Ніхто не думає про сім'ї"

Роб Кемерон, кореспондент ВВС у Празі

Влада Чехії благала людей дотримуватися коронавірусних обмежень на Великдень. За планом, за тиждень діти мають повернутися до школи, але якщо люди на свята зустрічатимуться у великих групах, цього може не статися.

Леа Суровцова протягом року робила репортажі про пандемію для чеського телебачення. У листопаді ковід прийшов і до її родини.

Коли вона востаннє телефонувала своєму 86-річному дідусю Франті, здавалося, він здоровим та у доброму гуморі. Однак за два дні він помер.

"Усі говорять про кількість смертей та заражень, але ніхто не думає про сім'ї", - каже вона.

Ці цифри зараз починають поступово зменшуватися. Країна вже не лідирує за кількістю хворих серед європейських країн. Але й не пасе задніх.

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Леа написала ім'я свого дідуся біля одного з 25 тис. білих хрестів, що з'явилися на Староміській площі Праги. Без звичних туристів, площа наразі є імпровізованим меморіалом загиблим.

Але навіть хрести, намальовані на бруківці, є політичним актом - це робота громадської організації, яка критикує прем'єр-міністра Андрея Бабіша та те, як він боровся із пандемією. Пан Бабіш визнає, що були помилки, але з оптимізмом дивиться у майбутнє через прискорення темпів вакцинації - і якщо люди залишатимуться вдома.

УКРАЇНА. Карантин та брак вакцин

Джона Фішер, кореспондент BBC у Києві

Наразі в Україні під час другої хвилі коронавірусу щодня помирають близько 400 людей - вона виявилась більш смертоносною, ніж перша.

Поки що незрозуміло, чи допоможуть запроваджені обмежувальні заходи зменшити кількість захворювань і смертей і послабити дедалі більший тиск на лікарні.

Правила в різних регіонах країни відрізняються, але на більшій частині заходу та в столиці працюють лише магазини, що продають "товари першої необхідності", школи закриваються, а з наступного тижня буде також обмежений доступ до громадського транспорту.

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Тим часом процес вакцинації сильно гальмує. Закупівлі йшли повільно, а коли вакцини вже були доступні, їхнє розповсюдження відбувалося ще повільніше. Останні дані показують, що через понад місяць після надходження перших вакцин перше щеплення зробили менше 250 тис. людей, і лише 2 отримали обидві дози.

Це один із найнижчих показників вакцинації в Європі.

І перешкоди цьому - не суто логістичні. У країні дуже високий скептицизм щодо вакцинації, і опитування свідчать про те, що близько 50% українців відмовляться від щеплення, навіть якщо їм його запропонують.