Чому батько робить таке зі мною? Три моторошні історії про жіноче обрізання

Сародж Патірана

BBC World Service

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Jilla Dastmalchi

"Вони тримали мене, і вона відрізала цю частину мого тіла - я не мала уявлення, чому. Це була перша травма в моєму житті: я не знала, що поганого я зробила цим старим людям, - яких я любила, - щоб вони сиділи зверху на мені й розсували мені ноги, щоб зробити мені боляче. Психологічно для мене це було як нервовий зрив".

Лейлі (ім'я змінене) було лише 11-12 років, коли вона зазнала жіночого обрізання, або понівечення жіночих статевих органів.

У консервативних мусульманських громадах в Єгипті, особливо у сільській місцевості, жінок, які не пройшли процедуру обрізання, розглядають як "нечистих" та "неготових до шлюбу".

Ця практика заборонена в Єгипті з 2008 року - лікарі можуть потрапити до тюрми на строк до семи років, якщо їх визнають винними у проведенні процедури. Кожному, хто просить її провести, може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Проте країна досі має один із найвищих показників жіночого обрізання у світі. За словами Реди Елданбукі, адвоката з прав людини, який очолює центр, який безкоштовно надає юридичні послуги жінкам, його часто проводять під приводом "пластичної хірургії".

Наразі Каїрський жіночий центр консультації та правової обізнаності (WCGLA) порушив близько 3000 справ від імені жінок і виграв близько 1800 з них. Серед них щонайменше шість справ щодо жіночого обрізання.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, 6 лютого у світі відзначають День боротьби з жіночим обрізанням.

Може здатися, що закон на їхньому боці, але досягнення справедливості - це зовсім інша справа. Навіть якщо винних упіймають, суди та поліція дуже поблажливо ставляться до них, каже пан Елданбукі.

Він розповів ВВС, як їхній центр проводить кампанії проти цієї практики, та познайомив із трьома жінками, які розповіли про свій особистий досвід. Та чому вони хочуть захистити від подібного наступне покоління.

Історія Лейли: "Вони мене тримали і різали... я не знала, що поганого я зробила цим старим людям"

Майже через три десятиліття після того доленосного дня Лейла його чудово пам'ятає.

Вона щойно склала шкільні іспити.

"Замість того, щоб винагородити мене за хороші оцінки, моя сім'я знайшла мені акушерку, одягнену в усе чорне, замкнула в кімнаті і оточила", - згадує Лейла.

Табу на розмову про жіноче обрізання для неї настільки сильне, що Лейла, 44-річна мати чотирьох дітей, навіть не хоче розкривати своє місце проживання у Єгипті.

Автор фото, Jilla Dastmalchi

Її бабуся та дві жінки-сусідки були серед жінок, які того дня зібралися навколо неї (сусіди часто домовляються про те, щоб акушерка провела процедуру усім їхнім дочками в один день).

"Ми жили в селі і, як усі, тримали вдома курей. Коли ця жінка вирізала цю частину мого тіла, вона кинула її птахам, і вони зібралися навколо, щоб з'їсти", - згадує Лейла.

Відтоді Лейла не могла їсти курятину і навіть тримати птахів у своєму дворі.

"Я була дитиною, і були канікули - я хотіла гратися і почуватися вільно, але навіть не могла ходити, лише з широко розставленими ногами", - згадує Лейла.

Їй знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що з нею сталося, але коли вона виросла і вийшла заміж, то розуміла наслідки відсутності обрізання.

"Для жителів села жінка, яку не обрізали, обов'язково є грішницею, а обрізана жінка - хороша жінка. Який у цьому сенс? Яке відношення це має до хорошої поведінки? Вони дотримуються традиції, якої навіть не розуміють", - каже вона.

Коли Лейла народила першу дочку, вона не хотіла, щоб дитина переживала той самий біль, але не могла зупинити свого чоловіка від організації процедури. Чоловік хотів порадувати свою сім'ю.

Але на той час, коли іншим дочкам Лейли настав час робити обрізання, цю практику в Єгипті заборонили. І Лейла бачила онлайн-лекції та телевізійну рекламу від WCGLA.

Жінка почала відвідувати лекції, які проводив Реда Елданбукі, і вони дали їй мужність захистити свою другу дочку.

Вона знала, як деякі дівчата в її громаді помирали від втрати крові після цієї процедури.

"Чому я маю наражати свою дочку на такий ризик? Через традицію невігласів?" - запитує Лейла.

"Я завжди знала, що це неправильно, але у мене не було аргументів, щоб переконати інших. І переконати мені треба було не лише мого чоловіка, але й його батьків, і мою власну родину. Вони усі це пережили, усі вважають, що це правильно, і усі ставляться до мене на кшталт "хто ти така, щоб змінювати світ".

Вона поставила чоловікові ультиматум - відмовитися від обрізання решти дочок або розлучитися.

"У нас четверо дітей, тому він не хотів іти з дому", - сказала вона.

"Але моє серце все ще болить за мою старшу дочку. У неї було багато крові, і я не могла її захистити. Я навіть не могла бути поруч із нею, коли це сталося".

Історія Шаріфи: "Після обрізання я втрачала кров і потрапила до лікарні"

Автор фото, Jilla Dastmalchi

Шаріфі (ім'я змінене) було близько десяти років, коли батько вирішив її обрізати.

"Моя мати була проти того, щоб мені робили обрізання, і тому мій батько, який хотів догодити своїй матері та сестрам і довести, що він господар у домі, відвів мене до лікаря, не сказавши їй", - каже жінка.

Шаріфа вважає, що лікар міг застосувати місцевий анестетик, що не є звичною практикою, згідно зі свідченнями, які почула ВВС.

"Я плакала і не розуміла, чому мій батько хотів зробити таке зі мною. Я не розуміла, що відбувається, але нервувала, розкриваючи цю частину свого тіла перед лікарем - мені здавалося це неправильним", - згадує вона.

"Він узяв щось на зразок шпильки, і я відчула незначний укол. У мене йшла кров, і мене довелося відвезти до лікарні, - розповідає Шаріфа. - Батько злякався і мусив сказати моїй матері - він почувався винним, що зі мною може трапитися щось страшне".

"Моя мати, у якої було серцеве захворювання та високий кров'яний тиск, відразу ж знепритомніла, почувши новини, - згадує вона. - Її відвезли у ту саму лікарню, де була я, і там вона померла. Зараз я живу зі своєю бабусею по матері".

Батько Шаріфи вдруге одружився після смерті її матері.

"Він надсилає мені гроші. Я наполягала на вивченні права через свій досвід і досвід своєї матері", - каже вона.

Разом зі своїми друзями Шаріфа також відвідувала майстер-класи з інформування про жіноче обрізання та лекції пана Елданбукі та його команди.

"Я хочу спеціалізуватися на підвищенні обізнаності щодо жіночого обрізання", - говорить Шаріфа.

Пан Елданбукі каже, що попереду ще багато роботи.

У 2013 році лікаря посадили до в'язниці на три місяці за проведення жіночого обрізання 13-річній дівчині. Пан Елданбукі зустрівся із матір'ю дівчинки та лікарем, який проводив процедуру.

"Люди довіряють цьому лікарю. Він робить операцію за два долари. Він каже, що робить це, щоб порадувати бога", - говорить юрист.

"Лікар каже, що злочину не було. Він каже, що між її ногами був наріст, і він зробив пластичну операцію, а не обрізання", - додає він.

Адвокат каже, що навіть після смерті дівчини внаслідок операції, її мати наполягала на тому, що вона не зробила нічого поганого.

"Ми підійшли до матері і запитали: "Якби ваша дочка була ще жива, ви б все одно зробили їй обрізання?"

Мати відповіла: "Так, після того, як зробити обрізання, вона готова до шлюбу".

Історія Джаміли: "Після обрізання я боялася акушерки - я думала, вона робитиме це зі мною знову і знову"

39-річна Джаміла (ім'я змінене) була обрізана, коли їй було дев'ять.

"Були літні канікули, і моя мати привела додому стару акушерку і двох наших сусідів. Вона усе підготувала і залишила мене наодинці з ними у кімнаті", - згадує Джаміла.

"Я зайшла, вони зняли мої шорти, і кожна з них тримала одну з моїх ніг. У акушерки було маленьке лезо, яким вона вирізала цю частину мене, і все, - каже вона. - Моєї матері там не було, бо вона надто боялася спостерігати за тим, що відбувається".

Джаміла каже, що на додачу до нестерпного болю та психологічної травми, вона дуже змінилася після процедури.

Автор фото, Jilla Dastmalchi

Раніше в школі вона була відкритою, сміливою та кмітливою, але усе це змінилося після операції, каже вона. Згодом вона почала уникати дорослих жінок.

"На жаль, я зустрічала цю акушерку по дорозі до школи. Після того, що сталося, я почала ходити іншою дорогою, щоб уникати її. Я думала, що вона робитиме це зі мною знову".

Джаміла досі відчуває біль, коли вона займається сексом зі своїм чоловіком.

"Я і так живу у стресі, а секс здається додатковим тягарем. Можливо, якби я відчувала від нього насолоду, це принаймні допомогло б мені розслабитися. А так від нього лише більше клопоту", - каже жінка.

Джаміла твердо вирішила, що її дочці не доведеться пройти через таке. Відвідавши кілька семінарів WCGLA, вона навіть проводила лекції пана Елданбукі у себе вдома.

"Я думаю, що саме завдяки йому мені вдалося уникнути цього для своєї доньки. Мій чоловік також ходив із нами, і його сім'я перестала робити цю процедуру своїм молодшим дочкам", - каже жінка.

Тим часом пан Елданбукі каже, що у своїй боротьбі з цією традицією стикається з численними образами та перешкодами.

"Коли ми проводили семінар з підвищення обізнаності щодо жіночого обрізання, до мене підійшов чоловік, плюнув на мене і сказав: "Ви хочете зробити наших дівчат повіями, як в Америці".

Але зміни таки відбуваються, говорить Джаміла.

"Я бачу, що кількість людей, які роблять це зі своїми дочками, зменшується. Я розповідаю про це своїй доньці, яка навчається у 9 класі. Я навіть закликаю її писати шкільні твори про жіноче обрізання", - додає вона.

Дочка Джаміла сиділа поруч, поки її мати розмовляла з BBC.

За даними дитячої агенції ООН UNICEF, 87% дівчат та жінок у віці від 15 до 49 років в Єгипті зазнали жіночого обрізання, а 50% єгиптян вважають, що це "є релігійною вимогою".