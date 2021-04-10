Синдром раптової смерті: "Мій наречений помер у 31 рік"

Лорен Гірст

BBC News

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Family photograph

"Мене досі шокує, що серце здорової людини може просто перестати битися без жодних попереджувальних знаків".

Через два місяці після раптової смерті свого нареченого у віці 31 року, Даніелла Райлі досі намагається розібратися, як таке могло статися з її Енді.

Ця британська пара познайомилась у підлітковому віці, два роки тому в них народився син Арло, а цього літа вони мали одружитися - весілля довелось перенести через пандемію.

Вони мріяли прожити довге життя і постаріти разом.

Не було жодних тривожних дзвіночків, які б попередили про те, що трапиться, і жодних симптомів, які вказували б на необхідність термінової медичної допомоги.

Але вранці 15 січня Енді Кі знепритомнів у ванній кімнаті свого будинку в Лонгріджі, графство Ланкашир, і незабаром йому констатували смерть.

"Того дня моє серце розбилося двічі, - каже 29-річна Даніелла. - Один раз через мене, а другий - через Арло. Так нечесно, що він ростиме без тата".

Пізніше патологоанатом дійшов висновку, що Енді помер від синдрому раптової аритмічної смерті (СРАС), який також відомий як синдром раптової смерті дорослих.

До цього Даніелла ніколи про нього не чула.

За даними організації Cardiac Risk in the Young (CRY), у Британії в середньому близько 12 людей у ​​віці до 35 років щотижня раптово помирають від раніше не діагностованої хвороби серця.

Дослідження показали, що 80% цих смертей стаються без попередніх симптомів.

Сім'я Енді твердо налаштована запобігти стражданням інших людей від таких ситуацій - після того, як вони дізналися, що скринінг серця може допомогти виявити серцеві аномалії.

Як правило, у одного з 300 молодих людей, яких перевіряє CRY, виявляють захворювання, що потенційно загрожує життю.

"Ми вкладемо усю свою енергію у заходи збору коштів для них і продовжуватимемо поширювати обізнаність з надією врятувати інші життя", - каже Даніелла.

Автор фото, Family photograph Підпис до фото, Даніелла з нареченим та сином

Ранок смерті Енді нічим не відрізнявся від інших, згадує Даніелла.

"Того п'ятничного ранку ми з Енді прокинулись разом, як зазвичай, і почали готуватися до роботи", - каже вона.

"Я відвела нашого дворічного сина вниз на сніданок і підготувала наші речі для роботи та садочка, поки Енді приймав душ", - згадує жінка.

Але незабаром Даніелла почала дивуватися, чому він так довго сидить у ванній.

Не отримавши від нього жодної відповіді, Даніелла безрезультатно намагалася зламати замкнені двері, перш ніж покликати на допомогу батька.

Коли вони потрапили всередину, то побачили там непритомного Енді.

Її батько негайно почав серцево-легеневу реанімацію за допомогою диспетчера екстреної допомоги, якому вони зателефонували.

"Пам'ятаю, я просто кричала, що цього не може бути, я думала, можливо, він послизнувся і вдарився головою", - каже Даніелла.

Але, попри усі зусилля медичних працівників, врятувати Енді не вдалося.

Автор фото, Family photograph

"Мені шкода повідомити вам, Даніелла, що Ендрю помер сьогодні вранці", - такі слова вона почула, коли дізналась трагічну новину.

"Ці слова консультанта досі лунають у мене в голові", - каже вона.

"Як це може бути правдою? Енді був у гарній формі, молодий, здоровий і не мав медичних проблем, він за все життя майже не мав лікарняних", - згадує жінка.

Його батьки Ен-Марі та Грег Кі кажуть, що завжди будуть вдячні за "корисну, уважну та співчутливу" підтримку, яку вони отримали від CRY, коли намагались зрозуміти захворювання, яке забрало життя їхнього сина.

"Я не знаю, чому це мав бути саме він, адже він міг дати цьому світові більше, ніж більшість людей, яких я знаю, і тепер нічого ніколи не буде, як раніше", - каже Даніелла.

"Хоча я втратила свій власний маленький світ, реальний світ продовжує жити. Мені нічого не залишається, як жити далі заради нашого маленького хлопчика", - зізнається жінка.

"Я відчуваю, що знайшла внутрішню силу, про існування якої й не здогадувалась, і я сподіваюся, що Енді буде пишатися нами обома", - каже вона.