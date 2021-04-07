У США чоловіків уперше змусять платити за вагітність і пологи

Голлі Гондеріх

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Батьки в штаті Юта тепер будуть юридично зобов'язані платити половину медичних витрат матері, пов'язаних з вагітністю та пологами.

Прихильники закону, який є першим таким у США, вважають, що він допоможе полегшити фінансовий тягар материнства для жінок.

Закон загалом порушує питання про вартість батьківства, а також зростання кількості законів щодо боротьби з абортами.

Що говорить закон?

Закон про спільні медичні витрати штату Юта вимагає, щоб біологічні батьки сплачували половину страхових внесків матері - її щомісячних витрат на медичне страхування - під час вагітності, а також усіх інших пов'язаних з цим медичних витрат, включно з пологами.

Для американських жінок, які мають страховку, народження дитини в середньому коштує 4 500 доларів США, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Health Affairs, яке відстежувало витрати з 2008 по 2015 рік.

Для тих, хто не має страхового покриття, цей показник може зрости більш ніж удвічі. Неприбуткова організація Fair Health повідомила, що середня вартість складає близько 10 000 доларів.

Якщо батьківство є сумнівним, батько може утриматись від виплат до підтвердження батьківства.

Оплата не є автоматичною. Як і у випадку аліментів на дитину, гроші стягуватимуть з чоловіка лише після відповідного звернення жінки.

Водночас ці виплати не стосуються переривання вагітності.

Біологічні батьки не будуть зобов'язані оплачувати аборт, якщо жінка захоче його зробити без їхньої згоди, за винятком випадків зґвалтування або загрози життю матері.

Вартість аборту без страховки, згідно з даними Planned Parenthood, становить приблизно 1 000 доларів США.

Закон, який набере чинності 5 травня, ухвалили одностайно за двопартійної підтримки в Сенаті штату, але він зіткнувся з опозицією демократів у Палаті представників.

Чому його запровадили?

Один з ініціаторів законопроєкту, конгресмен штату Брейді Браммер, заявив, що хотів мати закон, який буде "справді за життя", після безлічі законопроєктів про заборону абортів.

"Можна підтримувати вагітних мам і новонароджених, і це не має обов'язково стосуватися абортів", - заявив пан Браммер, республіканець, який виступає проти абортів.

З моменту приєднання до законодавчого органу в 2019 році пан Браммер бачив низку законопроєктів про аборти.

Щоразу вони були "суперечливими та емоційними", каже він. Але в основі проблеми - "хтось у справді складній життєвій ситуації, хтось приймає справді важке рішення".

"Можливо, ми могли б трохи полегшити цю ситуацію", - каже він.

Багато активістів, які виступають за право вибору в питанні абортів, відкидають твердження, що аборт - це акт зневіри, який часто роблять, за описом пана Браммера, "налякані, самотні й бідні".

У США, за даними Інституту Гуттмахера - дослідницької організації, яка виступає за доступ до абортів, - до 45 років аборт роблять 24% жінок. Але серед цих жінок майже половина живе за межею бідності.

За що його критикують?

Правозахисники та жіночі групи заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на зменшення витрат на вагітність та догляд за дітьми.

Але цей закон - не найкращий підхід, заявила у коментарі NBC News речниця Planned Parenthood Катріна Баркер.

"Розширена Medicaid (схема охорони здоров'я для людей з низьким рівнем доходу. - Ред.), краще страхове покриття, рівний доступ до репродуктивного медичного обслуговування та оплачувана сімейна відпустка - ось лише декілька способів, якими політики можуть зробити набагато більше", - каже пані Бейкер.

І допомога при вагітності мало полегшить фінансовий тягар виховання дитини у США.

За даними влади США, сім'ї витратять в середньому 233 610 доларів на виховання дитини, народженої в 2015 році, - ця цифра не включає витрати на навчання в коледжі.

Попри заяви пана Браммера, що новий закон може "підтримувати життя", не стосуючись абортів, він таки активізував наявні дискусії щодо доступу до абортів у штаті Юта.

Для деяких активістів боротьби з абортами цей законопроєкт став частиною юридичної системи, яка, як вони сподіваються, ще більше обмежить доступ до абортів.

"Ми дійсно вважаємо його законопроєктом за життя", - сказала Меррілі Бояк, голова організації "Юта без абортів". Раніше пані Бояк заявляла, що метою її організації є зробити аборт "немислимим".

"Я думаю, що для ефективної підтримки культури життя потрібен цілий комплекс законів у цій сфері", - сказала пані Бояк.

Республіканці, включно з паном Браммером, суттєво ускладнюють доступ до абортів у Юті.

У 2019 році вони прийняли пропозицію про заборону абортів за вибором після 18 тижня після зачаття. Жінки, які бажають зробити аборт до цього терміну, мають пройти особисту консультацію щодо своєї вагітності, що включає інформацію, яка може утримати їх від аборту, а потім зачекати 72 години до проведення процедури.

А минулого року законодавці штату Юта ухвалили так звану "тригерну заборону", яка заборонить майже усі аборти, якщо колись буде скасовано рішення Верховного суду від 1973 року, яке вперше дозволило аборти в цілому по країні.

Графіка Анхеліки Касас