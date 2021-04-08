Як генерал гестапо уник покарання і працював на західні спецслужби

Ольга Івшина

ВВС

56 хвилин(и) тому

Автор фото, NATIONAL ARCHIVES OF SLOVENIA Підпис до фото, Франц Йозеф Хубер шість років очолював гестапо у Відні. За цей час його підлеглі катували і допитали понад 50 тисяч людей

Нацистський генерал гестапо, відповідальний за висилку десятків тисяч людей до таборів смерті, уникнув переслідування, бо після Другої світової війни погодився працювати на розвідку західних країн. До такого висновку прийшли журналісти німецького телеканалу ARD після вивчення щойно розсекречених архівних документів про Франца Йозефа Хубера.

Хубер очолив гестапо у Відні відразу після того, як Адольф Гітлер анексував Австрію у березні 1938 року, і займав цю посаду до кінця 1944 року. Відомство Хубера було другим після Берліна за величиною центром нацистської таємної поліції.

У 1948 році Хубер потрапив під суд, але уникнув покарання. Як стало відомо тепер з розсекречених документів, від переслідування Хубера врятувала протекція з боку ЦРУ.

"Я ніколи не бачив там ніякої жорстокості"

Під керівництвом Хубера у Відні працювало 900 співробітників гестапо. Їхня штаб-квартира була в готелі "Метрополь". До захоплення Відня нацистами це був один з кращих готелів міста.

З приходом Хубера готельні номери переобладнали в кімнати для тортур. За роки війни там допитали понад 50 тисяч людей.

Автор фото, NATIONAL ARCHIVES OF SLOVENIA

Хубер тісно співпрацював з керівником так званого "єврейського відділу" СС Адольфом Ейхманом у питаннях масової депортації євреїв до концентраційних таборів.

З 1938 по 1945 рік загинули близько 65,5 тис. австрійських євреїв — більшість з них мешканці Відня.

Уже пізніше — на допитах — Хубер визнавав, що відвідував кілька концентраційних таборів: Дахау, Заксенгаузен і Маутгаузен у 1936-39 роках.

"За його словами, він ніколи не бачив там ніякої жорстокості, а людяність завжди була для нього найвищим стандартом поведінки", - цитують Хубера американські історики Річард Брайтман і Норман Года, які отримали доступ до розсекречених документів ЦРУ.

Насправді ув'язнених нацистських концтаборів систематично били і катували охоронці СС. В'язнів також морили голодом, посилали на важкі роботи або відправляли в газові камери. Так 70% людей, яких привозили в концтабір Освенцим, вмирали в першу добу.

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Хубер був майстром вчасно змінити свої погляди і позицію, щоб вижити. У 1920-ті роки талановитий молодий поліціянт Франц Хубер у Мюнхені стежив за членами різних політичних партій, зокрема і за нацистами.

Після приходу Гітлера до влади в 1933 році він став ревним нацистом, а незабаром після цього перейшов на роботу в секретну поліцію гестапо.

"Хубер скористався можливістю і перетворився з дрібного оперативника в найуспішнішого лідера гестапівського терору на території Австрії", - сказав New York Times Міхаель Хольцман, який багато років вивчав діяльність гестапо в Австрії.

Після закінчення війни вміння підлаштовуватися і віртуозно змінювати позицію знову знадобилося Хуберу.

"Надійний і вартий довіри"

Керівника віденського гестапо спіймали й арештували американські військові на території Австрії в травні 1945 року. Його старшому колезі — Ейхману — вдалося втекти до Аргентини, звідти його викрали розвідники "Моссад". У 1962 році за скоєні злочини генерала СС засудили в Ізраїлі до смерті через повішення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хубер (крайній зліва) на нараді з іншими генералами СС

А Хубер провів за ґратами три роки і вийшов на свободу. Чому?

"Ми в жодному разі не забуваємо про небезпеки, пов'язані з залученням в гру генерала гестапо, — йдеться в розсекреченому документі ЦРУ від 1953 року. - Ми також вважаємо, що, враховуючи наявну в нас інформацію, наша організація може вигідно використати Хубера".

США цікавили агенти, раніше завербовані Хубером і його людьми в Австрії, — особливо на території, яку після війни стали контролювати радянські війська.

Автор фото, UNIVERSALIMAGESGROUP Підпис до фото, За даними істориків, під час Другої світової війни вбили близько 40% євреїв з Австрії. Це понад 65 тисяч людей

"У той час вже починалася холодна війна, тому [американські] розвідники першою чергою шукали запеклих антикомуністів. На жаль, занадто часто вони знаходили таких людей серед колишніх нацистів", - пояснив історик німецьких спецслужб Бодо Хехельхаммер в інтерв'ю ARD.

Як тепер стало відомо, протягом кількох десятиліть після Другої світової війни американська розвідка завербувала щонайменше 1000 колишніх нацистів для роботи проти країн "комуністичного блоку" в холодній війні.

З розсекречених повідомлень зрозуміло, що в 1950-х роках глави ЦРУ і ФБР вважали, що розвідувальна цінність колишніх нацистів у боротьбі проти СРСР переважує те, що один чиновник назвав "моральними помилками, зробленими на службі Третього рейху".

Історія Хубера — показовий приклад такого підходу. Американські військові знали про його злочини, але вважали за краще не давати цій інформації хід.

Поки достеменно невідомо, про що саме говорив генерал СС з військовою розвідкою США протягом двох років утримання в таборі для військовополонених.

Але в травні 1947 року, попри численні суперечливі свідчення, американський слідчий написав, що Хубер був "справедливим і неупередженим офіцером, який виконував поліцейські функції без партійних упереджень чи расових і політичних упереджень".

Далі в документі йдеться, що Хубер "не був прихильником ідеології нацистської партії", а також "надійний і вартий довіри".

Кар'єра, добробут, пенсія

Після звільнення з американського табору Хубер перейшов під крило західнонімецької розвідки. Шеф віденського Гестапо швидко пройшов процес денацифікації, обійшовся штрафом і невеликим умовним терміном.

Хубер повернувся у своє рідне місто Мюнхен і жив там під своїм ім'ям, ні від кого не ховаючись. З 1955 року він почав працювати на західнонімецьку розвідку, більш відому як BND.

"BND завербувала у свої лави багато нацистів, але навряд чи ще хтось з них був настільки високоповажним, — зазначив в інтерв'ю ARD історик Стефан Майнінг. - Вони точно знали, що Хубер був не якимось дрібним гестапівським вбивцею, а генералом СС, який обертався в найвищих колах нацистського терористичного апарату і був відповідальним за смерть десятків тисяч євреїв і противників режиму".

Багато років після війни австрійська влада направляла в ФРН запити на екстрадицію Хубера, родичі постраждалих також намагалися притягнути його до відповідальності. Але всі ці спроби блокувалися ЦРУ і BND.

У 1964 році BND зробила висновок, що подальша робота з Хубером може бути токсичною для спецслужби.

Але формально звільнити Хубера не було за що, тому його на три роки відправили в оплачувану відпустку. У 1967 році Хубер вийшов на пенсію і до кінця життя отримував хорошу виплату від влади ФРН як службовець на пенсії. Він помер у себе вдома в Мюнхені в 1975 році.

Які саме завдання колишній шеф віденського гестапо вирішував на прохання ЦРУ і BND, невідомо. В одному з розсекречених документів згадується, що в кінці 1940-х років ЦРУ намагалося використовувати Хубера, щоб вийти на главу таємної поліції нацистської Німеччини Генріха Мюллера.

Той до останнього був поруч з Адольфом Гітлером в його бункері, але потім зник.

Досі невідомо, що саме далі сталося з Мюллером.