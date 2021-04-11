Похорон Філіпа: як він буде відбуватися

12 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Похорон відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку

У неділю вранці в Кентерберійському соборі відбудеться панахида за герцогом Единбурзьким - у Британії відзначають тиждень офіційної жалоби.

Її очолить архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який також, як очікують, очолить похорон принца Філіпа наступної суботи в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Спортивні події до цього часу, швидше за все, перенесуть.

Принц Уельський сказав, що за його дорогим татом дуже сумуватимуть.

Похорону, який через коронавірусні обмеження зможуть відвідати лише 30 осіб, розпочнеться о 15:00 BST загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Згідно з новими урядовими рекомендаціями, власники бізнесу можуть самі вирішувати, чи закриватимуться вони під час трауру, а організатори спортивних подій можуть обирати, чи проводити матчі.

Борис Джонсон не відвідуватиме похорон герцога Единбурзького, щоб якомога більше членів сім'ї могли на нього потрапити, повідомили у резиденції прем'єра.

Публіку попросили не приходити на похорон, а замість того, щоб приносити квіти, віддати гроші на благодійність.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди покладали квіти біля Віндзорського замку

Герцог помер у Віндзорському замку у п'ятницю у віці 99 років.

Похорон організовували, враховуючи побажання самого принца Філіпа, та адаптували з урахуванням обмежень пандемії коронавірусу.

Служба, яку транслюватимуть по телебаченню, буде церемоніальною подією, а не великою державною, як зазвичай буває під час смерті монарха.

Похорон має відвідати герцог Сассекський, який вилетить для цього з Каліфорнії до Британії.

Його дружині герцогині Сассекській, яка вагітна другою дитиною, лікарі порадили не подорожувати, повідомив Букінгемський палац.

У день похорону труну принца Філіпа перевезуть із Віндзорського замку до каплиці Святого Георгія в спеціально модифікованому Land Rover, який він допоміг спроєктувати.

Члени королівської родини, включно з принцом Уельським, пройдуть за труною, а королева поїде окремо до каплиці.

Гості зберігатимуть соціальну дистанцію та носитимуть маски.

Під час процесії, яка триватиме вісім хвилин, стрілятимуть військові гармати і дзвонитиме дзвін.

Вісім носіїв нестимуть труну, завішену герцогським штандартом, з вінком, військовим беретом та мечем герцога зверху, по західних сходах до каплиці. Там їх зустрінуть настоятель Віндзору та архієпископ Кентерберійський.

Ці 10 осіб не входять до кількості дозволених відвідувачів.

Список гостей оприлюднять у четвер.

Під час своєї суботньої промови принц Чарльз сказав, що його покійний батько був "дуже особливою людиною, яка ... була б надзвичайно вражена реакцією та зворушливими речами, які про нього говорили".

Принц сказав, що він та його родина "глибоко вдячні" за це і додав: "Це підтримає нас у цій великій втраті та в цей особливо сумний час".

Принц Чарльз заявив, що герцог протягом останніх 70 років ніс "найвидатнішу, віддану службу" королеві, королівській родині, країні та Співдружності.

Члени королівської родини відвідали королеву у Віндзорському замку після смерті герцога.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Квіти несли і до Букінгемського палацу

Графиня Вессекська, покидаючи замок разом з графом Вессекським, сказала, що "королева була дивовижна".

Герцог Йоркський також відвідав її у суботу, а принц Уельський - у п'ятницю вдень.

На честь герцога у суботу гармати випустили по 41 пострілу в Лондоні, Единбурзі і Кардіффі, а також у замку Гіллсборо в графстві Даун. Також стріляли з гармат у Гібралтарі.

Труну принца Філіпа не виставлятимуть для публіки - натомість вона стоятиме у приватній каплиці в Віндзорському замку.

Королівська родина дотримуватиметься двотижневої жалоби.

Представник Палацу сказав: "Хоча це час смутку і жалоби, найближчі дні дадуть можливість відзначити чудове життя".

На усіх урядових будівлях у Британії на час жалоби приспустять прапори.

Герцог Кембриджський відмовився від виступу на церемонії нагородження премії BAFTA у неділю ввечері, заявив Кенсингтонський палац. Його дід був першим президентом BAFTA.