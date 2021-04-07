Величезний новий табір військ Росії біля України - CIT про можливість війни

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Conflict Intelligence Team Підпис до фото, Танки дорогою у Крим (відео, яке хтось з очевидців прислав Conflict Intelligence Team)

Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили неподалік українського кордону у Воронезькій області Росії новий польовий табір російської армії.

Вони також стверджують, що нинішні переміщення російських військових біля України - найбільші з часів боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.

Багато оглядачів вважають, що такі дії Кремля є інформаційно-психологічною операцією тиску на українську владу та нову адміністрацію США.

BBC News Україна поговорила з керівником CIT Русланом Левієвим про масштаби стягування військ Росією, новий польовий табір на відстані "маршу-кидку" від кордону та ймовірність великої війни.

Представники влади Росії наполягають, що рух військ не загрожує Україні й Москва має право на маневри на своїй території.

Кого перекидають до кордону з Україною

Автор фото, Conflict Intelligence Team Підпис до фото, А ці Т-72Б3 їдуть з Кемеровської області у Воронезьку область

BBC News Україна: Які переміщення російських військ ви зараз фіксуєте? Це мотострілецькі частини, артилерія, десант?

Руслан Левієв: Всі перераховані підрозділи. Це і "псковські десантники", і мотострілецькі підрозділи - як, наприклад, з Кемеровської області Сибіру, так і Кавказу, з Дагестану.

Також ми бачимо танкові з'єднання, які рухаються до кордону з Україною з центральної частини Росії.

Перелік озброєнь, які стягуються, великий.

Й він більше наступальний, ніж оборонний. Ми бачимо і ракетні системи залпового вогню "Ураган", і "Гради", і багато чого іншого.

Це більше схоже на підготовку до наступу, ніж до оборони від наступу.

BBC News Україна: Чи переміщуються штаби та підрозділи зв'язку?

Р.Л.: Бачимо в багатьох колонах і командно-штабні машини та машини зв'язку.

(Українська волонтерська спільнота InformNapalm пише про перекидання в Крим 38-ї російської гвардійської бригади управління. Волонтер групи Роман Бурко відзначає: "Ця бригада дуже цікава, вона складається з батальйону управління і декількох батальйонів зв'язку. Серед завдань, які зараз виконує військова частина 54164, - налагодження зв'язку в військово-польових умовах, а також посадка літаків з групами десантників і встановлення навігації авіаційної техніки").

Польовий табір і "марш-кидок за добу"

Автор фото, mil.ru Підпис до фото, Бронеавтомобіль "Тигр" - такі побачили у колоні, що рухалася, ймовірно, від нового польового табору у Воронезькій області (архівне фото)

Р.Л.: За допомогою відеозаписів місцевих мешканців ми знайшли один польовий табір під Воронежем. Люди гуляли в лісі й вийшли на поле, де розміщена велика кількість важкої техніки, у тому числі танки.

BBC News Україна: Він новий?

Р.Л.: Це новий табір, що формується в останні дні.

Але вже достатньо великий. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною 3-4 км, яке повністю заставлене технікою.

Також на відео ми бачимо наметове містечко і навіть є польовий шпиталь - намети зі знаком медичної служби - і кухня.

Є всі ознаки того, що це буде одне з місць, куди будуть стягуватися війська.

Таких місць, вочевидь, буде більше одного. Адже в одному місці всю техніку, яка зараз рухається, не розмістити.

Автор фото, Conflict Intelligence Team

BBC News Україна: Це порівняно недалеко від кордону України?

Р.Л.: Якщо дорогою, це близько 170 км. Тобто цілком реально для техніки зробити марш-кидок за добу.

Також є відео від очевидця з колоною у складі бронеавтомобілів "Тигр" та бортових "Камазів" для перевезення людей. Ще й тих модифікацій, які зазвичай використовуються спецназом та розвідкою.

Ця колона рухалася з боку цього польового табору та Воронежа ближче до кордону з Україною. Це було в районі міста Острогорськ.

У принципі, це схоже на відпрацювання сценарію, коли групу розвідки і спецназу засилають ближче до лінії зіткнення, щоб провести рекогносцирування та передати дані в основний табір.

"Псковські десантники"

Автор фото, Conflict Intelligence Team Підпис до фото, Маршрут псковських десантників

BBC News Україна: Ви згадали про "псковських десантників" - це 76-а дивізія (Російський десантний підрозділ, бійці якого, за багатьма свідченнями, воювали на Донбасі влітку 2014 року. Російська влада пояснювала це тим, що окремі групи могли "заблукати". - Ред.)?

Р.Л.: Так, це одна з дивізій, чиє переміщення ми зафіксували.

У Росії є офіційний сервіс Російської залізниці GdeVagon, де за номером вагону можна отримати дані про його станцію відправлення, станцію прибуття, а також про відправників і одержувачів.

Так ми знайшли кілька ешелонів, які їдуть зі станції Черьоха (Російською "Черёха" - Ред.), де розташований один з підрозділів 76-ї псковської дивізії ВДВ, у бік станції Масловка у Воронезькій області.

Там вони зараз розвантажуються, а частина ще їде.

Наймасовіше стягування російських сил з часів Дебальцевого

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Битва за Дебальцеве у лютому 2015 року стала найбільшою за час гарячої фази війни на Донбасі

BBC News Україна: Чи можна робити якісь припущення про кількість особового складу, який зараз переміщують? Український головнокомандувач Хомчак казав про 28 батальйонно-тактичних груп - це умовно 20-25 тис. військових.

Р.Л.: Якщо оцінювати Крим, а також Воронезьку, Ростовську, Білгородську області, то, напевно, можна сказати, що приблизно стільки.

Але загалом важко оцінювати, адже все, що ми бачили, - це відео очевидців руху колон і потягів. Й це лише невелика частина.

Зараз ми знайшли один польовий табір і дивимося супутникові знімки про те, як він формується.

Коли він поступово сформується, то за супутниковими знімками нам буде набагато легше дати попередню оцінку того, скільки сил стягнули до кордону з Україною.

З Кримом ситуація складніша, адже ще минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про те, що у Феодосію передислоковують одну з повітряно-десантних бригад. Тому частина посилення в Криму зрозуміла.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, 56-а бригада ВДВ Росії воювала в Афганістані та у Чечні, а зраз їх перекидають у Феодосію

Але ми бачимо, що у Крим перекидають не лише ВДВ, а й артилерійські установки "Мста-С" чи БМП... (Які не стоять на озброєнні 56-ї бригади, що базуватиметься у Феодосії. - Ред.)

У будь-якому разі, це точно наймасовіше стягування російських збройних сил до кордону з Україною з часів 2014-2015 років, коли частини російської регулярної армії брали участь у гарячій фазі боїв на Донбасі.

(Кремль продовжує заперечувати участь своїх кадрових військових у війні на Донбасі попри численні свідчення міжнародних спостерігачів. - Ред.)

BBC News Україна: Тобто, це найбільші переміщення російських військових з часів Дебальцевого?

Р.Л.: Так.

Чи буде війна?

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Українська армія також проводить навчання у світлі активності російських військ

BBC News Україна: На яку операцію за масштабами можуть бути розраховані ці сили?

Р.Л.: Коли ми оцінюємо можливі плани російської влади та військових чиновників, то завжди виходимо з того, що війна - це продовження політики і завжди є причини для початку військової операції.

Наразі ми не бачимо якихось причин починати військову операцію з будь-якого боку: ні Росії, ні від України.

Вже після активної фази на Донбасі регулярно лякали тим, що Росія планує пробити коридор до Криму. Але бачимо, що цього не сталося - Росія побудувала Кримській міст.

Також як аргумент наводять, що у Криму є проблеми з водою. Але ця проблема була завжди з моменту анексії й бачимо, що нічого не відбувалося.

Сумнівно, щоб зараз через це зненацька почали б військову операцію.

Тому причин початку війни ми не бачимо.

Поки що ми сприймаємо це як гру мускулами, брязкання зброєю і спробу тиску як на саму Україну, так і на її прихильників у особі країн НАТО і США. Спробу показати новій адміністрації Байдена, що Росія суворо дотримується своїх планів утримувати Крим попри всі санкції.

Але тут можна послатися на відомого західного аналітика у темі Росії Майкла Кофмана, який також виходив з тієї оцінки, що це, скоріше, спроба тиску.

Нещодавно він написав у Twitter, що, попри нові повідомлення про перекидання нових військ на кордон з Україною, він все ще вважає, що військової операції не буде.

Але треба говорити про впевненість - і, за його словами, такої впевненості в тому, що військової операції не буде, у нього вже менше.

BBC News Україна: Все ж можна припускати, що все це - масштабна логістична операція із залякування?

Р.Л.: Так, поки що ми більш схиляємося до цього.

Але, на жаль, впевненості в цьому з кожним днем стає менше.

Це не навчання?

Автор фото, mil.ru Підпис до фото, Нещодавно у Криму завершилися численні навчання, але російські військові залишилися там, кажуть розслідувачі

BBC News Україна: У яких російських регіонах біля України вже найбільше додаткових російських сил?

Р.Л.: Ми бачили багато мотострілецьких частин, які вже приїхали чи ще їдуть з Кавказу - переважно з Дагестану. Їх перекидають до Криму.

Ми бачили танкові з'єднання і артилерію з Новосибірської та Кемеровської областей - вони все ще їдуть, переважно у бік Воронезької області.

Також бачили десантні підрозділи, які приїхали, а деякі от проїжджають повз Москву, - також до Воронезької області.

BBC News Україна: Для навчань "Запад-2021" такі переміщення - занадто рано?

Р.Л.: Вони зазвичай проходять у вересні, тобто, до них ще п'ять місяців.

Такий масштаб перекидання військ ніяк не можна пояснити навчаннями, тому що, наприклад, локальні навчання, заплановані у Криму та загалом Південному військовому окрузі, вже завершилися.

І після цього ми не бачили відведення військ.

BBC News Україна: Вони залишилися там?

Р.Л.: По-перше, залишилися. А по-друге, нова техніка продовжує прибувати і прибувати.

Ми не бачимо повернення до місць своєї постійної дислокації.

Стягують війська не лише з Південного військового округу, а й з Центрального та Західного (Псковська та Ленінградська області).

Тобто, це масштаб стратегічних навчань. А під таке визначення підпадає лише "Запад-2021" у вересні.

Тому заяви російських чиновників, що "це просто навчання" чи "перевірка боєготовності", не схожі на те, що ми бачимо.

Що пишуть в Росії

Автор фото, Міноборони Росії

BBC News Україна: Чи багато про це пишуть російські ЗМІ? Коли вони почали про це повідомляти?

Р.Л.: У лютому були окремі повідомлення про перекидання військ у Крим.

Масовий вал у ЗМІ пішов останні півтора-два тижні, коли стало зрозуміло, що навчання вже минули, а колон техніки все більше.

А в останні дні почали з'являтися повідомлення у соцмережах - як правило, від родичів чи друзів військових - про те, що контрактників нібито відправляють "на Україну".

Ще ми знаходили кілька акаунтів у TikTok, де не зовсім зрозуміло, чи вони це пишуть серйозно, чи жартують, але йдеться про те, що їдуть "на Україну" чи "на Крим", чи "попереду війна".

У підсумку повідомлень у пресі стало дуже багато.

І вже багато російських чиновників почали про це висловлюватися.

BBC News Україна: А переміщення українських військ ви у соцмережах бачите? Мова не про ротації бригад у зону ООС.

Р.Л.: Звичайні ротації ми бачили і раніше.

А з того, що ми бачили з відеозаписів і свідчень очевидців зараз, переміщення української армії почалося після стягування військ Росією.

Повноцінної війни не очікуємо. Поки що

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, ЗСУ кажуть, що готові до розвитку подій та слідкують за переміщеннями росіян

BBC News Україна: Чим все це завершиться?

Р.Л.: Думаю, щонайменше до послання президента Росії 21 квітня війська будуть активно стягуватися до кордону з Україною.

Були дуже підозрілі слова Валентини Матвієнко (Голова Ради Федерації Росії родом з України - Ред.) про те, що начебто після послання президента Раді Федерації треба буде щось там швидко зробити. А до сфери Ради Федерації якраз входять питання застосування російської армії за кордоном.

Але наразі ми все ж притримуємося версії, що все це гра мускулами.

Вона може активно тривати до середини травня.

Ми не думаємо, що відбудуться бойові дії. Напевно будуть невеликі локальні перестрілки [на Донбасі], трохи частіше, ніж це відбувається зараз.

Повноцінної гарячої фази війни ми не очікуємо на цей момент.

BBC News Україна: Чи може напруга тривати до навчань "Запад-2021"?

Р.Л.: Можливо, відведення частини військ ми побачимо, наприклад, у кінці червня.

Якщо "бряцання зброєю", як вони вважають, досягне своїх цілей після послання президента Росії, то відведення частини військ може початися у червні.