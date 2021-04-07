Величезний новий табір військ Росії біля України - CIT про можливість війни
- В'ячеслав Шрамович
- BBC News Україна
Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили неподалік українського кордону у Воронезькій області Росії новий польовий табір російської армії.
Вони також стверджують, що нинішні переміщення російських військових біля України - найбільші з часів боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.
Багато оглядачів вважають, що такі дії Кремля є інформаційно-психологічною операцією тиску на українську владу та нову адміністрацію США.
BBC News Україна поговорила з керівником CIT Русланом Левієвим про масштаби стягування військ Росією, новий польовий табір на відстані "маршу-кидку" від кордону та ймовірність великої війни.
Представники влади Росії наполягають, що рух військ не загрожує Україні й Москва має право на маневри на своїй території.
Кого перекидають до кордону з Україною
BBC News Україна: Які переміщення російських військ ви зараз фіксуєте? Це мотострілецькі частини, артилерія, десант?
Руслан Левієв: Всі перераховані підрозділи. Це і "псковські десантники", і мотострілецькі підрозділи - як, наприклад, з Кемеровської області Сибіру, так і Кавказу, з Дагестану.
Також ми бачимо танкові з'єднання, які рухаються до кордону з Україною з центральної частини Росії.
Перелік озброєнь, які стягуються, великий.
Й він більше наступальний, ніж оборонний. Ми бачимо і ракетні системи залпового вогню "Ураган", і "Гради", і багато чого іншого.
Це більше схоже на підготовку до наступу, ніж до оборони від наступу.
BBC News Україна: Чи переміщуються штаби та підрозділи зв'язку?
Р.Л.: Бачимо в багатьох колонах і командно-штабні машини та машини зв'язку.
(Українська волонтерська спільнота InformNapalm пише про перекидання в Крим 38-ї російської гвардійської бригади управління. Волонтер групи Роман Бурко відзначає: "Ця бригада дуже цікава, вона складається з батальйону управління і декількох батальйонів зв'язку. Серед завдань, які зараз виконує військова частина 54164, - налагодження зв'язку в військово-польових умовах, а також посадка літаків з групами десантників і встановлення навігації авіаційної техніки").
Польовий табір і "марш-кидок за добу"
Р.Л.: За допомогою відеозаписів місцевих мешканців ми знайшли один польовий табір під Воронежем. Люди гуляли в лісі й вийшли на поле, де розміщена велика кількість важкої техніки, у тому числі танки.
BBC News Україна: Він новий?
Р.Л.: Це новий табір, що формується в останні дні.
Але вже достатньо великий. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною 3-4 км, яке повністю заставлене технікою.
Також на відео ми бачимо наметове містечко і навіть є польовий шпиталь - намети зі знаком медичної служби - і кухня.
Є всі ознаки того, що це буде одне з місць, куди будуть стягуватися війська.
Таких місць, вочевидь, буде більше одного. Адже в одному місці всю техніку, яка зараз рухається, не розмістити.
BBC News Україна: Це порівняно недалеко від кордону України?
Р.Л.: Якщо дорогою, це близько 170 км. Тобто цілком реально для техніки зробити марш-кидок за добу.
Також є відео від очевидця з колоною у складі бронеавтомобілів "Тигр" та бортових "Камазів" для перевезення людей. Ще й тих модифікацій, які зазвичай використовуються спецназом та розвідкою.
Ця колона рухалася з боку цього польового табору та Воронежа ближче до кордону з Україною. Це було в районі міста Острогорськ.
У принципі, це схоже на відпрацювання сценарію, коли групу розвідки і спецназу засилають ближче до лінії зіткнення, щоб провести рекогносцирування та передати дані в основний табір.
"Псковські десантники"
BBC News Україна: Ви згадали про "псковських десантників" - це 76-а дивізія (Російський десантний підрозділ, бійці якого, за багатьма свідченнями, воювали на Донбасі влітку 2014 року. Російська влада пояснювала це тим, що окремі групи могли "заблукати". - Ред.)?
Р.Л.: Так, це одна з дивізій, чиє переміщення ми зафіксували.
У Росії є офіційний сервіс Російської залізниці GdeVagon, де за номером вагону можна отримати дані про його станцію відправлення, станцію прибуття, а також про відправників і одержувачів.
Так ми знайшли кілька ешелонів, які їдуть зі станції Черьоха (Російською "Черёха" - Ред.), де розташований один з підрозділів 76-ї псковської дивізії ВДВ, у бік станції Масловка у Воронезькій області.
Там вони зараз розвантажуються, а частина ще їде.
Наймасовіше стягування російських сил з часів Дебальцевого
BBC News Україна: Чи можна робити якісь припущення про кількість особового складу, який зараз переміщують? Український головнокомандувач Хомчак казав про 28 батальйонно-тактичних груп - це умовно 20-25 тис. військових.
Р.Л.: Якщо оцінювати Крим, а також Воронезьку, Ростовську, Білгородську області, то, напевно, можна сказати, що приблизно стільки.
Але загалом важко оцінювати, адже все, що ми бачили, - це відео очевидців руху колон і потягів. Й це лише невелика частина.
Зараз ми знайшли один польовий табір і дивимося супутникові знімки про те, як він формується.
Коли він поступово сформується, то за супутниковими знімками нам буде набагато легше дати попередню оцінку того, скільки сил стягнули до кордону з Україною.
З Кримом ситуація складніша, адже ще минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про те, що у Феодосію передислоковують одну з повітряно-десантних бригад. Тому частина посилення в Криму зрозуміла.
Але ми бачимо, що у Крим перекидають не лише ВДВ, а й артилерійські установки "Мста-С" чи БМП... (Які не стоять на озброєнні 56-ї бригади, що базуватиметься у Феодосії. - Ред.)
У будь-якому разі, це точно наймасовіше стягування російських збройних сил до кордону з Україною з часів 2014-2015 років, коли частини російської регулярної армії брали участь у гарячій фазі боїв на Донбасі.
(Кремль продовжує заперечувати участь своїх кадрових військових у війні на Донбасі попри численні свідчення міжнародних спостерігачів. - Ред.)
BBC News Україна: Тобто, це найбільші переміщення російських військових з часів Дебальцевого?
Р.Л.: Так.
Чи буде війна?
BBC News Україна: На яку операцію за масштабами можуть бути розраховані ці сили?
Р.Л.: Коли ми оцінюємо можливі плани російської влади та військових чиновників, то завжди виходимо з того, що війна - це продовження політики і завжди є причини для початку військової операції.
Наразі ми не бачимо якихось причин починати військову операцію з будь-якого боку: ні Росії, ні від України.
Вже після активної фази на Донбасі регулярно лякали тим, що Росія планує пробити коридор до Криму. Але бачимо, що цього не сталося - Росія побудувала Кримській міст.
Також як аргумент наводять, що у Криму є проблеми з водою. Але ця проблема була завжди з моменту анексії й бачимо, що нічого не відбувалося.
Сумнівно, щоб зараз через це зненацька почали б військову операцію.
Тому причин початку війни ми не бачимо.
Поки що ми сприймаємо це як гру мускулами, брязкання зброєю і спробу тиску як на саму Україну, так і на її прихильників у особі країн НАТО і США. Спробу показати новій адміністрації Байдена, що Росія суворо дотримується своїх планів утримувати Крим попри всі санкції.
Але тут можна послатися на відомого західного аналітика у темі Росії Майкла Кофмана, який також виходив з тієї оцінки, що це, скоріше, спроба тиску.
Нещодавно він написав у Twitter, що, попри нові повідомлення про перекидання нових військ на кордон з Україною, він все ще вважає, що військової операції не буде.
Але треба говорити про впевненість - і, за його словами, такої впевненості в тому, що військової операції не буде, у нього вже менше.
BBC News Україна: Все ж можна припускати, що все це - масштабна логістична операція із залякування?
Р.Л.: Так, поки що ми більш схиляємося до цього.
Але, на жаль, впевненості в цьому з кожним днем стає менше.
Це не навчання?
BBC News Україна: У яких російських регіонах біля України вже найбільше додаткових російських сил?
Р.Л.: Ми бачили багато мотострілецьких частин, які вже приїхали чи ще їдуть з Кавказу - переважно з Дагестану. Їх перекидають до Криму.
Ми бачили танкові з'єднання і артилерію з Новосибірської та Кемеровської областей - вони все ще їдуть, переважно у бік Воронезької області.
Також бачили десантні підрозділи, які приїхали, а деякі от проїжджають повз Москву, - також до Воронезької області.
BBC News Україна: Для навчань "Запад-2021" такі переміщення - занадто рано?
Р.Л.: Вони зазвичай проходять у вересні, тобто, до них ще п'ять місяців.
Такий масштаб перекидання військ ніяк не можна пояснити навчаннями, тому що, наприклад, локальні навчання, заплановані у Криму та загалом Південному військовому окрузі, вже завершилися.
І після цього ми не бачили відведення військ.
BBC News Україна: Вони залишилися там?
Р.Л.: По-перше, залишилися. А по-друге, нова техніка продовжує прибувати і прибувати.
Ми не бачимо повернення до місць своєї постійної дислокації.
Стягують війська не лише з Південного військового округу, а й з Центрального та Західного (Псковська та Ленінградська області).
Тобто, це масштаб стратегічних навчань. А під таке визначення підпадає лише "Запад-2021" у вересні.
Тому заяви російських чиновників, що "це просто навчання" чи "перевірка боєготовності", не схожі на те, що ми бачимо.
Що пишуть в Росії
BBC News Україна: Чи багато про це пишуть російські ЗМІ? Коли вони почали про це повідомляти?
Р.Л.: У лютому були окремі повідомлення про перекидання військ у Крим.
Масовий вал у ЗМІ пішов останні півтора-два тижні, коли стало зрозуміло, що навчання вже минули, а колон техніки все більше.
А в останні дні почали з'являтися повідомлення у соцмережах - як правило, від родичів чи друзів військових - про те, що контрактників нібито відправляють "на Україну".
Ще ми знаходили кілька акаунтів у TikTok, де не зовсім зрозуміло, чи вони це пишуть серйозно, чи жартують, але йдеться про те, що їдуть "на Україну" чи "на Крим", чи "попереду війна".
У підсумку повідомлень у пресі стало дуже багато.
І вже багато російських чиновників почали про це висловлюватися.
BBC News Україна: А переміщення українських військ ви у соцмережах бачите? Мова не про ротації бригад у зону ООС.
Р.Л.: Звичайні ротації ми бачили і раніше.
А з того, що ми бачили з відеозаписів і свідчень очевидців зараз, переміщення української армії почалося після стягування військ Росією.
Повноцінної війни не очікуємо. Поки що
BBC News Україна: Чим все це завершиться?
Р.Л.: Думаю, щонайменше до послання президента Росії 21 квітня війська будуть активно стягуватися до кордону з Україною.
Були дуже підозрілі слова Валентини Матвієнко (Голова Ради Федерації Росії родом з України - Ред.) про те, що начебто після послання президента Раді Федерації треба буде щось там швидко зробити. А до сфери Ради Федерації якраз входять питання застосування російської армії за кордоном.
Але наразі ми все ж притримуємося версії, що все це гра мускулами.
Вона може активно тривати до середини травня.
Ми не думаємо, що відбудуться бойові дії. Напевно будуть невеликі локальні перестрілки [на Донбасі], трохи частіше, ніж це відбувається зараз.
Повноцінної гарячої фази війни ми не очікуємо на цей момент.
BBC News Україна: Чи може напруга тривати до навчань "Запад-2021"?
Р.Л.: Можливо, відведення частини військ ми побачимо, наприклад, у кінці червня.
Якщо "бряцання зброєю", як вони вважають, досягне своїх цілей після послання президента Росії, то відведення частини військ може початися у червні.