Пробне ЗНО-2021 і коронавірус: до чого готуватися випускникам

1 година тому

Автор фото, UNIAN

10 квітня по всій Україні, окрім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, відбудеться пробне ЗНО. Для випускників Києва, Чернігівщини та Миколаївщини пробні тестування перенесені на 24 квітня.

Як пояснюють в міністерстві освіти та науки, причина перенесення - неможливість доїхати зареєстрованих учасників та вчителів до місць проведення ЗНО через суворі обмеження на транспорті під час карантину.

Станом на 9 квітня до "червоної" зони з найвищими показниками захворюваності на коронавірус віднесено Київ та 12 областей. ЗНО перенесли поки що лише для трьох регіонів. Тому не виключено, що до 10 квітня до цього переліку додадуть інші області.

Можна лишатися вдома

МОН роз'яснює, що учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в персональні електронні кабінети впродовж 10-14 квітня.

Учасники ж з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей зможуть це зробити, відповідно, з 24 до 28 квітня.

Цього року на пробне ЗНО записалося на 70 тисяч менше охочих, аніж минулого.

МОН, Український і регіональні центри оцінювання закликали випускників пробного ЗНО за наявності будь-яких симптомів ГРВІ залишатися вдома і не приходити на пробні ЗНО.

Тих, хто прийде на тестування, закликають бути "максимально відповідальними": дотримуватися дистанції, бути в масці і користуватися антисептиком.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Основне ЗНО-2021 має розпочатися 21 травня, якщо коронавірус не внесе корективи

МОН дозволяє залишатися вдома і не приходити на пробне ЗНО, якщо є сумніви щодо стану здоров'я випускника.

"Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров'я", - ідеться у повідомленні МОН.

У міністерстві попереджають, що оскільки ситуація щодня змінюється, випускники та їхні батьки мають стежити за офіційними ресурсами МОН та центрів оцінювання, аби перед 10 квітня дізнатися, чи не перенесені пробні ЗНО в їхньому регіоні на іншу дату.

Інформація оновлюється на офіційних ресурсах - на сайтах МОН, Українського центру оцінювання якості освіти, а також на Facebook-сторінці та Telegram-каналі міністерства освіти.

Пробне дистанційне

Минулого року пробне ЗНО через епідемію скасували.

Раніше у майбутніх абітурієнтів була змога пройти пробне оцінювання кілька разів, з різних предметів. Але цього року кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета з переліку ЗНО-2021: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Проте міносвіти створило можливості пройти пробні оцінювання з інших предметів дистанційно. Зробити це можна буде в особистих кабінетах випускників, завантаживши завдання з будь-якого предмета.

Майбутні абітурієнти подали загалом 140 тисяч заяв на участь у пробному ЗНО-2021. Найпопулярнішими предметами, як і в попередні роки, залишаються українська мова та українська мова та література, яка є обов'язковою для вступу до вишу. Наступні за рейтингом - математика, історія України та іноземна мова.

Сценарії на випадок посилення карантину

Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч людей.

Тестування мають розпочатися 21 травня і закінчитися 15 червня.

Проте МОН України наприкінці березня оприлюднило графік перенесення тестувань залежно від строків завершення карантину.

Автор фото, МОН України

Згідно з ним, ЗНО може відбуватися у червні, липні або й у серпні, а початок навчання першокурсників у вишах буде розпочато на кілька місяців пізніше.

Скасоване ДПА

В середині березня через коронавірус міністерство освіти та науки скасувало підсумкову атестацію (ДПА) 2021 року для учнів 4-х та 9-х класів, проте залишило її для 11-х класів, хоча відповідно до законодавства, ці письмові іспити є обов'язковими.

Відповідно до законодавства, учні, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН. Нинішня епідеміологічна ситуація через коронавірус в Україні вписується у це визначення, наголошували в міністерстві.

Так само було і у 2020 році. Але тоді через коронавірус від ДПА звільнили всіх учнів, включно із 11-класниками.