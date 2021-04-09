Смерть у Дніпрі. Чому вагітні такі вразливі до Covid

Ольга Волинська

Дніпро, для BBC News Україна

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Ольга Волинська

У Дніпрі фіксують сплеск захворюваності на коронавірус, а особливо драматичні історії стосуються вагітних жінок, які важче переносять захворювання.

Від початку року у лікарні Мечникова - 79 підтверджених випадків коронавірусу у вагітних, тоді як за увесь минулий рік таких пацієнток було 108.

Нещодавно жінка, якій зробили кесарів розтин, померла від ускладнень коронавірусу.

Ще двом жінкам, які перебувають тут у реанімації ковідного відділу, також зробили кесарів розтин.

Разом з ними у цій реанімації лежить ще одна майбутня мама.

Загалом у лікарні з Covid-19 перебувають аж 19 вагітних жінок.

Втратили три дні

27-річна породілля з Дніпра понад три тижні боролася за життя у лікарні Мечникова.

Попри зусилля лікарів, врятувати жінку не вдалося: у неї було повне ураження легень. Однак медики встигли зробити кесарів розтин і врятувати життя немовляті.

На думку лікарів, жінка надто пізно звернулася по допомогу.

"Вона тричі писала відмову від госпіталізації, бо не вірила у свій COVID", - розповідає BBC News Україна Ірина Китова, заступниця медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги лікарні Мечникова.

Автор фото, Ольга Волинська

Вона згадує, що жінка скаржилася на болі в животі, нудоту, блювоту, слабкість і температуру.

"Кашлю не було, це її заспокоювало, але ж кашель - не першочерговий симптом захворювання", - розповіла лікарка.

Жінку шпиталізували до лікарні Мечникова 10 березня, коли результати тесту підтвердили коронавірусну інфекцію. Уже на той момент у Наталі було часткове ураження легень, хвороба швидко прогресувала.

"Якщо пацієнткам стає гірше - ми робимо їм кесарів розтин, і діти не встигають заразитись. У Наталі народився здоровий син вагою 3790 гр. Малюка одразу ізолювали від матері, тому що Наталя була у ковідній реанімації, а через 10 днів тато забрав його додому", - каже Ірина Китова.

Наталя була притомна, спілкувалася з рідними через записки: хвилювалася за здоров'я малюка, адже син народився з незначними ознаками гіпоксії.

Жінка знала, що її немовля забрали додому і погодилася, що так йому буде краще.

Однак стан породіллі поступово погіршувався: Наталя була уже непритомна, на повній штучній вентиляції легенів.

Медики наголошують, що кожен день затягування шпиталізації у таких випадках - критичний.

"Якби вона погодилась на госпіталізацію не 10-го, а 7-го березня, можливо, нам вдалося б її врятувати. Три дні було втрачено, а для коронавірусу це дуже великий термін! У неї було вже тотальне ураження легень", - розповіла лікарка.

Чому вразливі вагітні

Особливістю протікання захворювання у вагітних, кажуть лікарі, є його стрімкість, адже імунітет знижений і організм працює інакше.

"У них стрімко погіршується стан і набагато швидше розповсюджується ураження. Наприклад, жінка поступає з 5% ураженням легень, а через день у неї може бути уже 25%, як у Наталі. А потім - взагалі 100% ураження. І це при тому, що вона отримувала належне лікування", - каже пані Китова.

Автор фото, Ольга Волинська

Наталя померла 4 квітня, через три тижні після народження дитини.

Це вже другий летальний випадок серед породіль у лікарні з початку епідемії.

Лікарі звертають увагу, що у період вагітності жінка повинна особливо берегти себе, адже COVID у вагітних протікає важче.

Дитина підпирає діафрагму, через це повітрообмін у легенях погіршується, жінці важче відкашлятись. Але найбільша проблема, на думку лікарів, у тому, що вагітні до останнього не звертаються за допомогою.

"Всі жінки чомусь вважають себе абсолютно сильними та звертаються, коли ураження легень уже понад 60%. Вони одразу потраплять в реанімацію, а потім перед лікарями постає вибір: врятувати маму чи дитину", - коментує ВВС News Україна Анатолій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова.

За його словами, є зворотні та незворотні процеси в організмі, і коли вони переступають цю межу незворотності, то який би лікар не був, які б не були ліки чи апаратура, повернути людину до життя уже неможливо.

Лікарі розповідають, що більшість жінок, які потрапили до лікарні Мечникова, мали ураження легень 40-50%.

Кесарів розтин, кажуть вони, - вимушений крок, аби врятувати дитину. З початку року таких операцій у лікарні зробили 22, у той час, як за увесь минулий рік їх було всього 16.

Рятівний кесарів

"У нас були дні, коли ми робили по кілька кесаревих розтинів заради життя дитини, у якої наставала гіпоксія; плід завмирав, навколоплідні води висихали, їх лишалось в кілька разів менше норми", - говорить пан Риженко.

"Тому лікарі вимушено роблять кесарів розтин, щоб дістати малюка по суті у вмираючої мами, яка дихає на апараті штучної вентиляції легень. І так врятувати хоча б одне життя", - визнає лікар.

Багато залежить від стану здоров'я матері, додають лікарі. І навіть 15% ураження легенів можуть стати смертельними для жінки, яка має хронічне захворювання.

Медики закликають вагітних бути особливо обережними у час пандемії: не нехтувати засобами індивідуального захисту та уникати місць великого скупчення людей.

А при перших симптомах вірусної інфекції - одразу звертатися до лікарів.