Хруст кісток і багато крові. Навіщо дивитися нову екранізацію гри Mortal Kombat

Mortal Kombat: навіщо дивитися нову екранізацію гри

Ярослав Забалуєв

для BBC

1 година тому

Автор фото, Warner Bros.

У прокат виходить Mortal Kombat - нова екранізація культової відеогри, яка нагадує про те, як сучасному кінематографу не вистачає цілющої безшабашності.

Такі різні герої

У новому тисячолітті владу в мейнстрімному кінопрокаті захопили герої коміксів, і в цьому маневрі від самого початку була певна хитрість.

Річ у тім, що Бетмен і Залізна Людина запропонували глядачеві роль психоаналітика - причому на тому рівні, на якому для цієї роботи не потрібно жодної освіти.

Намальований широкими мазками "багатий внутрішній світ" - ласний шматок для будь-якого глядача, якому хочеться відчути себе трохи розумнішим.

Проте для героїв відеоігор такий шлях на екран закритий. Звісно, ігрова драматургія сьогодні цілком може конкурувати з кіношною, але от нової екранізації Mortal Kombat ми точно ніяк не очікували.

З іншого боку, вихід фільму виглядає цілком логічним - достатньо лишень трохи зазирнути в минуле.

"Смертельна битва" Пола Андерсона - перша екранізація Mortal Kombat, яка вийшла на екрани у 1995 році. У цей момент відеоігри ще не до кінця переїхали з залів з ігровими автоматами на персональні домашні консолі.

"Супербрати Маріо" вже встигли з тріском провалитися. У фільм фактично дебютанта (на рахунку Андерсона був лише незалежний "Шопінг" з невідомим тоді Джудом Лоу) ніхто не вірив.

Попри це, саме "Смертельна битва" зруйнувала "прокляття екранізацій відеоігор", очоливши кінопрокат і протримавшись на вершині декілька тижнів.

Автор фото, Warner Bros.

Та стрічка й досі виглядає неймовірно (спробуйте передивитися), знищуючи репутацію Андерсона як трешмейкера і доводячи, що насправді він сильно недооцінений режисер-візіонер.

Про шалений драйв, з яким знімався фільм, і зламані ребра артистів, які переборщили з самовідданістю у трюкових сценах, вже неодноразово писали.

У будь-якому разі, авантюрний проєкт відбувся, подарувавши мільйонам підлітків по всьому світу нові рольові моделі. Багато в чому саме завдяки фільму оригінальна гра обросла міфологією і закріпила за собою культовий статус, який регулярно підтверджується виходом все нових і нових версій на кожному поколінні консолей.

Проте ідея продюсерів ввести Mortal Kombat на всі рівні індустрії розваг зрештою провалилися. Другий фільм вийшов безглуздим, і про кіновсесвіт довелося забути - втім, не назавжди.

Чим буде дивувати фільм

Усі глядачі фільму Андерсона знають, що турнір, підсумок якого вирішує долю Землі (та її завоювання демонами з Зовнішнього світу), проходить раз на покоління. Цікавим чином ця ідея отримала втілення і в реальній долі франшизи.

Автор фото, Warner Bros.

У 2010 році ексхореограф Мадонни Кевін Танчароен зняв власними силами короткометражний фільм "Смертельна битва: Переродження". Замість позову від правовласників з Warner Bros. Кевін отримав пропозицію зайнятися перезавантаженням франшизи.

Тоді справи не задались, і все обмежилося двома сезонами веб-серіалу "Смертельна битва: Спадок".

Але ідея нового фільму не згасла, а в якийсь момент до неї на правах продюсера підключився автор "Пили" і "Астралу" Джеймс Ван. Танчароен до цього моменту вже вибув з проєкту остаточно, але маховик вже розігнався.

У рамках промокампанії автори обіцяли, що на екрані нарешті отримають втілення жорстокі фаталіті (вбивство опонента у комп'ютерній грі), проте правила великого кіно вимагали дивувати глядача чимось іще.

Так героєм Mortal Kombat став Коул Янг (Л'юїс Тан) - герой, який ніколи не фігурував у відеоіграх. Це колись талановитий боєць, а нині невдаха, який регулярно залишає підпільні бійки з розбитим обличчям.

Одного разу на порозі тренувального залу з'являється спецпризначенець Джакс (Мехкад Брукс). Він каже, що знак на грудях, який Коул завжди вважав родимою плямою, насправді вказує на те, що Янг - обраний. І його призначення - взяти участь у магічному турнірі.

Як підтвердження цих слів одразу після розмови на вулиці з'являється синій самурай Саб-Зіро (Джо Таслім), який береться закидувати людей шматками льоду, що вилітають з його рук.

Зрештою Коул в компанії подруги Джакса Соні Блейд (Джессіка Макнемі) і головоріза Кано (Джош Лоусон) опиняється у храмі бога грому Райдена (Таданобу Асано).

Тут в компанії Лю Кана (Лудь Лінь) і Кун Лао (Макс Хаун) обраним доведеться відкрити в собі надприродні сили і одержати перемогу над злом на чолі з чаклуном Шан Цзуном (Чінь Хан).

Похрустіти кістками

Вже з перших хвилин очевидно, наскільки змінилася кіномова навіть у дорогому комерційному кіно. Сьогодні неможливо обійтися без довгого ретроспективного прологу - події в цьому випадку розгортаються в Японії.

Можна навіть вирішити, що розваг, які будь-якому підлітку з 1990-х обіцяє логотип Mortal Kombat з драконом у колі, можна не чекати.

Проте дебютант Саймон Маккуйод достатньо швидко долає інерцію і дарує глядачу те, для чого той купив квиток на фільм з назвою Mortal Kombat.

Автор фото, Warner Bros.

На жаль, на відміну від стрічки 1995 року, нова інкарнація франшизи вийшла, мабуть, дещо простішою. Андерсон натхненно вигадував героям не психологічні проблеми, а архетипи та міфологію. У новому ж фільмі все крутиться переважно навколо бойових навичок.

Але якщо не думати про те, навіщо людині, яка вміє пускати вогонь і лід з рук, розмахувати кулаками, то все в повному порядку.

У Mortal Kombat рейтинг 18+, тож тут вистачає і хрусту кісток, і крові. У третьому акті події трохи втрачають логіку, але про це можна не думати - настільки добре і заповзято тут б'ються.

Ну а головне, що Mortal Kombat успішно нагадує про те, що сучасний кінематограф занадто рідко дозволяє собі просто бути видовищем, яке працює з найпростішими емоціями.

Фільм навряд чи отримає культовий статус. Але зайти в кінотеатр і виявити, що ти радісно плескаєш в долоні через черговий вдалий удар героя п'яткою комусь по носу - одна з найкращих пропозицій нинішнього кіносезону.

Тим дивовижніше зрозуміти під час титрів, що давно не відчував нічого подібного: останній сплеск "фільмів про бійки" пов'язаний з індонезійським "Рейдом" - майстерно зробленим, але дуже насупленим бойовиком.

Простіше кажучи, легковажне "Кія!" епізодів Mortal Kombat - ідеальні ліки проти міжсезонних загострень. І, звісно, хотілося б, щоб ця історія отримала достойне продовження - тим більше, що фінал обіцяє, що в турніру запланований щонайменше ще один раунд.

Має ж хтось, зрештою, врятувати нашу планету.