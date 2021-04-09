Скандал зі стільцями. Президентці Єврокомісії не дали сісти поруч з Ердоганом

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з турецьким президентом

Скандал довкола зустрічі чиновників Євросоюзу з президентом Туреччини, під час якої голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не виділили окремого стільця поряд з Реджепом Ердоганом, триває.

Делегація керівництва ЄС 6 квітня зустрічалася в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Європу представляли президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель.

Попозувавши для протокольних фотографій, трійця попрямувала в зал для переговорів, де трапився конфуз: під прапорами ЄС та Туреччини було лише два крісла, а на незначній відстані стояв також великий диван.

Голова Європейської ради негайно підійшов до крісла під прапором ЄС, а колега з Єврокомісії розгублено залишилася стояти. На відео інциденту добре чути, як заклякла фон дер Ляєн запитально відкашлюється, а чоловіки дивляться на неї дещо розгублено.

В результаті Урсулі фон дер Ляєн довелося сісти на диван в стороні від двох крісел, окупованих чоловіками.

Скандал відразу охрестили "софагейтом" (англ. sofa - диван), адже з огляду на протокол Мішель і фон дер Ляєн є рівновеликими фігурами - вони обоє представляють ЄС на найвищому рівні.

Наступного дня Мішеля зібралися лінчувати представники всього політичного спектра Європи, особливо тому, що одним з пунктів порядку денного візиту була важливість прав жінок.

"Спочатку вони (Туреччина - ред.) виходять зі Стамбульської конвенції, а тепер залишають президента Європейської комісії без місця під час офіційного візиту. Ганьба", - написала депутат Європарламенту від Іспанії Іратче Гарсіа Перес.

Офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь назвав ситуацію "приголомшливою".

Але 7 квітня ввечері Мішель опублікував пост в Facebook, в якому наполягав, що фото зустрічі справили помилкове враження. За свої дії він не вибачився і провини за те, що трапилося, не визнав.

"Суворе тлумачення турецькими службами правил протоколу... призвело до гнітючої ситуації - іншого, навіть дещо принизливого ставлення до президента Європейської комісії", - висловив свою версію голова Європейської ради.

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Турецька сторона негайно відреагувала. "Місця виділили відповідно до пропозиції ЄС. Крапка. Ми б не стали розкривати цей факт, якби проти Туреччини не висувалися звинувачення, - сказав репортерам міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу. - Вимоги та пропозиції з боку ЄС були виконані, і під час зустрічі виконувався відповідний протокол".

В офісі фон дер Ляєн інцидент вирішили не роздувати. Однак представник Єврокомісії заявив, що її президент розраховує на ставлення до інституту, який вона представляє, відповідно до протоколу і що вона попросила свою команду вжити відповідних заходів, щоб такі інциденти в майбутньому не повторювалися.

В Європарламенті, проте, розгорілися пристрасті. Консерватори вимагають всебічних дебатів в Європейському парламенті з цього питання, а їхній лідер Манфред Вебер заявив, що поїздка в Анкару стала "символом роз'єднаності" між вищими посадовими особами ЄС.

Скандал продовжує жити своїм життям. Перший заступник міністра закордонних справ Греції Мілтіадіс Варвіціотіс в інтерв'ю місцевій радіостанції сказав, що ситуація на переговорах стала драматичною картиною для Європи після недавнього виходу Туреччини зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.

Турецьке МЗС відреагувало негайно: "Ми рішуче засуджуємо аморальні заяви заступника міністра закордонних справ Греції Мілтіадіса Варвіціотіса про нашу країну і нашого президента, які не відповідають політичним і дипломатичним нормам".

Що б там не було, зараз Брюссель, схоже, намагається владнати дипломатичний конфуз. Як заявив у четвер представник ЄК Ерік Мамер, інцидент ніяк не вплинув на взаємодію Євросоюзу з Туреччиною.

"Вона відреагувала так, щоб не дати цій ситуації підірвати діалог з її співрозмовниками, з президентом Ердоганом. Все інше — деталі, які не мали реального впливу на те, як ми працюємо з владою Туреччини", - сказав Мамер на брифінгу.

Цікаво, що висока зустріч в президентському палаці Ердогана мала допомогти залатати відносини між Анкарою і Брюсселем, які в останні роки переживають не найкращі часи.