"Тільки на "Бук" сподіватися". Нові перехоплені розмови щодо збиття MH17 на Донбасі
Журналісти громадського телебачення Нідерландів опублікували нові записи телефонних розмов обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" під Донецьком в 2014 році.
Розмови, перехоплені українськими спецслужбами і передані нідерландським слідчим, суперечать твердженням двох підозрюваних - відставних офіцерів військової розвідки Росії Сергія Дубінського і Олега Пулатова. Обидва вони говорили, що не мають відношення до трагедії.
У розпорядженні нідерландських журналістів опинилися перехоплення ще кількох тисяч розмов. Раніше офіційно було опубліковано тільки 12 записів розмов підозрюваних.
Міжнародна слідча група зуміла підтвердити їхню достовірність. Один з підозрюваних - Олег Пулатов - в розмові з адвокатами також сказав, що на більшості оприлюднених записів він впізнає свій голос.
За версією слідчої групи, яка вивчає обставини загибелі МН17, літак був збитий з ракетної установки "Бук", що належала курській 53-й бригаді ППО російських збройних сил.
Слідчі з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України вважають, що ключовою фігурою в організації доставки "Бука" в місто Сніжне, звідки, імовірно, була запущена ракета, був Сергій Дубінський з позивним "Хмурий". Влітку 2014 року він був головою служби контррозвідки в самопроголошеній ДНР.
Нові записи
У 2019 році Дубінський дав інтерв'ю ВВС та назвав висунуті проти нього звинувачення "маячнею". "Будь-яка людина, яка хоч трохи має стосунок до армії, вам скаже, що начальник контррозвідки, який відповідає за транспортування, а тим більше бойове застосування [установки "Бук"] - це з області навіть не фантастики. Це в Кащенка", - заявив Дубінський кореспонденту ВВС.
У причетності до авіакатастрофи прокуратура Нідерландів звинувачує чотирьох людей:
- Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, міністр оборони самопроголошеної ДНР, відставний офіцер ФСБ
- Сергій Дубінський, громадянин Росії, старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці
- Олег Пулатов, громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії
- Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної ДНР
Автори програми Nieuwsuur громадського нідерландського телеканалу NOS стверджують зворотне. Зокрема, журналісти оприлюднили телефонну розмову, в якій людина з голосом Дубінського спілкується з ще одним підозрюваним в причетності до загибелі "Боїнгу" - ймовірно, підполковником запасу ВДВ російської армії Олегом Пулатовим.
Судячи з запису, приблизно за добу до аварії Пулатов говорив Дубінському: "Танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО". Він пояснює, що збройні сили України застосовували авіацію: "літак з великої висоти працював. Тобто практично жодна система його не досягала".
У відповідь чоловік із голосом Дубінського каже: "Постараюся сьогодні, якщо вночі притягнуть "Бук-М", прийде відразу туди до тебе". "Тому що більше робити нам нічого, тільки на "Бук" сподіватися", - додає на записі ця людина.
Що говорив Пулатов
Пулатов - єдиний з чотирьох підозрюваних, який погодився співпрацювати зі слідством. Через своїх адвокатів він дав свідчення слідчим і заявив, що 16-17 липня 2014 року про зенітно-ракетну установку "Бук", з якої, імовірно, збили літак, ні з ким не говорив, не замовляв її перевезення, не супроводжував і не транспортував.
"Мені навіть взагалі було невідомо, чи була така система "Бук" у ополчення", - сказав Пулатов адвокатам. Він також стверджував, що йому було відомо про "Буки" в українській армії, за його словами, розгорнуті в районі населеного пункту Зарощенське.
Але в телефонних переговорах, оприлюднених нідерландськими журналістами, йдеться також про те, що приблизно за сім годин до катастрофи Дубінський і Пулатов могли обговорювати відправку "Бука" в район біля селища міського типу Первомайський біля міста Сніжне на Донеччині. Саме звідти, згідно з даними слідчих, запустили ракету, якою збили "Боїнг".
"Зараз тобі Крот [в 2014 році такий позивний носив ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко - голова розвідувального підрозділу ГРУ самопроголошеної ДНР] притягне "Бук-М", - говорить чоловік з голосом Дубінського. - Треба поставити десь в районі Первомайська його. "Бук-М"... І прийдуть три танки "Восток" з охороною".
У розслідуванні Nieuwsuur також йдеться про події незабаром після катастрофи "Боїнга". Переговори підтверджують версію про те, що представники самопроголошеної ДНР спочатку були переконані, що ракетою ППО був збитий український військовий літак, а не пасажирський лайнер.
"Збили, молодці!"
Через пів години після аварії людина з голосом Харченка доповідає, ймовірно, Дубінському: "Ми на місці, одну вже "сушку" збили" (мається на увазі винищувач "Су"). "Молодці, ай, молодці! Одну "сушку" збили, молодці!" - хвалять його у відповідь.
Судячи з наступної розмови, що відбулася за дві години після трагедії, про загибель малайзійського лайнера вони точно не знали навіть тоді. Невідомий співрозмовник запитує у людини з голосом Дубінського: "Тут мені дзвонять журналісти, зокрема, з НТВ. Кажуть, щось "Боїнг" упав під Донецьком, десь кілометрів 80 від Донецька. Правда?".
"Бій іде в сенсі?" - не розуміє той. У відповідь на уточнення він говорить: "А, так наші збили на "Савур-Могилі" [курган в Донецькій області, де тоді йшли запеклі бої]. Там ось біля Мар'їнки. Наші - "сушку" [збили]". Про "Боїнг", судячи з розмови, йому поки що невідомо.
З часом в розмовах між обвинуваченими виникає версія про причетність до події українського винищувача.
Представники самопроголошеної ДНР і Росії давали кілька різних пояснень того, що сталося з МH17. Серед іншого вони стверджували, що малайзійський літак міг помилково збити літак українських військово-повітряних сил та українська установка "Бук". Міжнародна слідча група ці версії відкинула.
Приблизно через три з половиною години після аварії "Боїнга" люди з голосами Дубінського і Пулатова обговорюють подію. "Це "сушка" е ... [збила] "Боїнг", так?", - запитує перший. Другий відповідає ствердно, але на питання про те, чи бачили вони це, каже: "Спостерігали з землі. Я-то сам був в Мар'їнці".
"Все одно на нас звалять"
Як кажуть журналісти, відразу після цього "Дубінський" обговорює ситуацію з людиною з голосом Ігоря Гіркіна - ще одного обвинуваченого у справі про загибель МН17, який на той момент він був міністром оборони самопроголошеної ДНР.
"Сушка" вальнула "Боїнг", а "сушку" вже наші "буком" е ... [збили]", - каже "Дубінський" "Гіркіну". Той відповідає "угу", правда після цього додає: "Я чогось, чесно кажучи, не дуже в це вірю". "Так все одно на нас звалять, що ми завалили, розумієш?", - відповідає йому "Дубінський".
Міжнародна слідча група раніше перевіряла версію про те, що малайзійський літак міг помилково збити літак українських військово-повітряних сил і спростувала її.
Провівши викладку виявлених фрагментів "Боїнга", а також низку експертиз, слідство дійшло висновку, що вибух стався не всередині, а зовні лайнера. Зокрема, на це вказував характер пошкодження частин салону і обшивки. Сажа від вибуху ракети була виявлена не всередині літака, а з зовнішнього боку кабіни пілотів. Також була проведена експертиза тіл і речей екіпажу і пасажирів літака. Фахівці виявили в них елементи ракети "Бук". Слідів потрапляння будь-яких інших ракет, крім ракети "Бука", а також слідів від куль літакових гармат виявлено не було.
Слідство також спростувало гіпотезу про те, що "Боїнг" міг бути збитий "буком" українських збройних сил.
Слухання у справі про катастрофу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines проводить Гаазький суд. Наступне засідання відбудеться 15 квітня.
Серед обвинувачених в причетності до авіакатастрофи і смерті 298 людей — троє громадян Росії і один громадянин України. Як заявили ВВС слідчі JIT, їхнє завдання - "викрити весь ланцюжок — від екіпажу "Бука" до тих, хто віддавав наказ цьому "Буку" відправитися на завдання 17 липня 2014 року".