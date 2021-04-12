"Тільки на "Бук" сподіватися". Нові перехоплені розмови щодо збиття MH17 на Донбасі

30 хвилин(и) тому

Журналісти громадського телебачення Нідерландів опублікували нові записи телефонних розмов обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" під Донецьком в 2014 році.

Розмови, перехоплені українськими спецслужбами і передані нідерландським слідчим, суперечать твердженням двох підозрюваних - відставних офіцерів військової розвідки Росії Сергія Дубінського і Олега Пулатова. Обидва вони говорили, що не мають відношення до трагедії.

У розпорядженні нідерландських журналістів опинилися перехоплення ще кількох тисяч розмов. Раніше офіційно було опубліковано тільки 12 записів розмов підозрюваних.

Міжнародна слідча група зуміла підтвердити їхню достовірність. Один з підозрюваних - Олег Пулатов - в розмові з адвокатами також сказав, що на більшості оприлюднених записів він впізнає свій голос.

За версією слідчої групи, яка вивчає обставини загибелі МН17, літак був збитий з ракетної установки "Бук", що належала курській 53-й бригаді ППО російських збройних сил.

Слідчі з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України вважають, що ключовою фігурою в організації доставки "Бука" в місто Сніжне, звідки, імовірно, була запущена ракета, був Сергій Дубінський з позивним "Хмурий". Влітку 2014 року він був головою служби контррозвідки в самопроголошеній ДНР.

Нові записи

У 2019 році Дубінський дав інтерв'ю ВВС та назвав висунуті проти нього звинувачення "маячнею". "Будь-яка людина, яка хоч трохи має стосунок до армії, вам скаже, що начальник контррозвідки, який відповідає за транспортування, а тим більше бойове застосування [установки "Бук"] - це з області навіть не фантастики. Це в Кащенка", - заявив Дубінський кореспонденту ВВС.

У причетності до авіакатастрофи прокуратура Нідерландів звинувачує чотирьох людей:

Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, міністр оборони самопроголошеної ДНР, відставний офіцер ФСБ

Сергій Дубінський, громадянин Росії, старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці

Олег Пулатов, громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії

Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної ДНР

Автори програми Nieuwsuur громадського нідерландського телеканалу NOS стверджують зворотне. Зокрема, журналісти оприлюднили телефонну розмову, в якій людина з голосом Дубінського спілкується з ще одним підозрюваним в причетності до загибелі "Боїнгу" - ймовірно, підполковником запасу ВДВ російської армії Олегом Пулатовим.

Судячи з запису, приблизно за добу до аварії Пулатов говорив Дубінському: "Танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО". Він пояснює, що збройні сили України застосовували авіацію: "літак з великої висоти працював. Тобто практично жодна система його не досягала".

У відповідь чоловік із голосом Дубінського каже: "Постараюся сьогодні, якщо вночі притягнуть "Бук-М", прийде відразу туди до тебе". "Тому що більше робити нам нічого, тільки на "Бук" сподіватися", - додає на записі ця людина.

Що говорив Пулатов

Пулатов - єдиний з чотирьох підозрюваних, який погодився співпрацювати зі слідством. Через своїх адвокатів він дав свідчення слідчим і заявив, що 16-17 липня 2014 року про зенітно-ракетну установку "Бук", з якої, імовірно, збили літак, ні з ким не говорив, не замовляв її перевезення, не супроводжував і не транспортував.

"Мені навіть взагалі було невідомо, чи була така система "Бук" у ополчення", - сказав Пулатов адвокатам. Він також стверджував, що йому було відомо про "Буки" в українській армії, за його словами, розгорнуті в районі населеного пункту Зарощенське.

Автор фото, COURTMH17.COM Підпис до фото, Олег Пулатов та його адвокати у справі про збитий "Боїнг"

Але в телефонних переговорах, оприлюднених нідерландськими журналістами, йдеться також про те, що приблизно за сім годин до катастрофи Дубінський і Пулатов могли обговорювати відправку "Бука" в район біля селища міського типу Первомайський біля міста Сніжне на Донеччині. Саме звідти, згідно з даними слідчих, запустили ракету, якою збили "Боїнг".

"Зараз тобі Крот [в 2014 році такий позивний носив ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко - голова розвідувального підрозділу ГРУ самопроголошеної ДНР] притягне "Бук-М", - говорить чоловік з голосом Дубінського. - Треба поставити десь в районі Первомайська його. "Бук-М"... І прийдуть три танки "Восток" з охороною".

У розслідуванні Nieuwsuur також йдеться про події незабаром після катастрофи "Боїнга". Переговори підтверджують версію про те, що представники самопроголошеної ДНР спочатку були переконані, що ракетою ППО був збитий український військовий літак, а не пасажирський лайнер.

"Збили, молодці!"

Через пів години після аварії людина з голосом Харченка доповідає, ймовірно, Дубінському: "Ми на місці, одну вже "сушку" збили" (мається на увазі винищувач "Су"). "Молодці, ай, молодці! Одну "сушку" збили, молодці!" - хвалять його у відповідь.

Судячи з наступної розмови, що відбулася за дві години після трагедії, про загибель малайзійського лайнера вони точно не знали навіть тоді. Невідомий співрозмовник запитує у людини з голосом Дубінського: "Тут мені дзвонять журналісти, зокрема, з НТВ. Кажуть, щось "Боїнг" упав під Донецьком, десь кілометрів 80 від Донецька. Правда?".

"Бій іде в сенсі?" - не розуміє той. У відповідь на уточнення він говорить: "А, так наші збили на "Савур-Могилі" [курган в Донецькій області, де тоді йшли запеклі бої]. Там ось біля Мар'їнки. Наші - "сушку" [збили]". Про "Боїнг", судячи з розмови, йому поки що невідомо.

З часом в розмовах між обвинуваченими виникає версія про причетність до події українського винищувача.

Представники самопроголошеної ДНР і Росії давали кілька різних пояснень того, що сталося з МH17. Серед іншого вони стверджували, що малайзійський літак міг помилково збити літак українських військово-повітряних сил та українська установка "Бук". Міжнародна слідча група ці версії відкинула.

Приблизно через три з половиною години після аварії "Боїнга" люди з голосами Дубінського і Пулатова обговорюють подію. "Це "сушка" е ... [збила] "Боїнг", так?", - запитує перший. Другий відповідає ствердно, але на питання про те, чи бачили вони це, каже: "Спостерігали з землі. Я-то сам був в Мар'їнці".

"Все одно на нас звалять"

Як кажуть журналісти, відразу після цього "Дубінський" обговорює ситуацію з людиною з голосом Ігоря Гіркіна - ще одного обвинуваченого у справі про загибель МН17, який на той момент він був міністром оборони самопроголошеної ДНР.

"Сушка" вальнула "Боїнг", а "сушку" вже наші "буком" е ... [збили]", - каже "Дубінський" "Гіркіну". Той відповідає "угу", правда після цього додає: "Я чогось, чесно кажучи, не дуже в це вірю". "Так все одно на нас звалять, що ми завалили, розумієш?", - відповідає йому "Дубінський".

Міжнародна слідча група раніше перевіряла версію про те, що малайзійський літак міг помилково збити літак українських військово-повітряних сил і спростувала її.

Провівши викладку виявлених фрагментів "Боїнга", а також низку експертиз, слідство дійшло висновку, що вибух стався не всередині, а зовні лайнера. Зокрема, на це вказував характер пошкодження частин салону і обшивки. Сажа від вибуху ракети була виявлена не всередині літака, а з зовнішнього боку кабіни пілотів. Також була проведена експертиза тіл і речей екіпажу і пасажирів літака. Фахівці виявили в них елементи ракети "Бук". Слідів потрапляння будь-яких інших ракет, крім ракети "Бука", а також слідів від куль літакових гармат виявлено не було.

Слідство також спростувало гіпотезу про те, що "Боїнг" міг бути збитий "буком" українських збройних сил.

Слухання у справі про катастрофу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines проводить Гаазький суд. Наступне засідання відбудеться 15 квітня.

Серед обвинувачених в причетності до авіакатастрофи і смерті 298 людей — троє громадян Росії і один громадянин України. Як заявили ВВС слідчі JIT, їхнє завдання - "викрити весь ланцюжок — від екіпажу "Бука" до тих, хто віддавав наказ цьому "Буку" відправитися на завдання 17 липня 2014 року".