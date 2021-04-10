Вакцинація від коронавірусу та тромбоз: що варто знати

Сміта Мундасад

Кореспондентка з питань здоров'я

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Дослідники намагаються з'ясувати, чи пов'язані випадки рідкісного типу тромбозу з вакциною Oxford-AstraZeneca.

Зв'язок між вакциною та порушенням кровообігу в мозку, відомим як тромбоз венозного синуса головного мозку (CVST), ще не доведений. Але експерти кажуть, що кількість доказів "зростає".

Британський спільний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI), наразі рекомендує здоровим людям до 30 років щепитися іншою вакциною.

Що таке тромбоз церебральних венозних судин?

Простими словами - це згусток крові, який утворюється у венозній судині мозку.

Кров рухається назад від мозку до серця по венах.

Тромб CVST може блокувати потік крові в мозок, зменшуючи надходження кисню. Це може завдати шкоди, перешкоджаючи нормальній роботі центральної нервової системи.

Після щеплення вакциною Oxford-AstraZeneca тромби CVST виявляли також у великих венах черевної порожнини та в артеріях (судинах, які транспортують кров від серця до органів).

Чому з'являються згустки?

Точні причини наразі невідомі, але є певні чинники.

У всіх випадках CVST у пацієнтів виявляли низьку кількість тромбоцитів - кров'яних клітин, які зупиняють кровотечу в організмі.

У крові пацієнтів також є певні антитіла (імунні білки, які борються з інфекцією), які активують тромбоцити.

Ці антитіла змушують тромбоцити помилковим чином злипатися і утворювати згустки, а також запускають згортання крові в інших частинах тіла.

Наразі лікарі приділяють особливу увагу поєднанню тромбів і низьких тромбоцитів.

Але в цьому процесі поки що залишається багато невідомого.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Церебральний венозний тромбоз на скані головного мозку

Симптоми тромбозу

У разі появи принаймні одного з таких симптомів через чотири дні або більше після щеплення, потрібно негайно звернутися до лікаря:

Сильний, постійний головний біль

Затуманений зір

Задишка

Біль у грудях

Набряки ніг

Постійний біль у животі

Незвичайні синці або червоні / фіолетові плями біля місця ін'єкції

Неврологічні симптоми, як-от слабкість у ногах або судоми

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Через який час після щеплення можуть з'явитися тромби?

У більшості випадків симптоми з'являлися у проміжку від чотирьох днів до кількох тижнів після вакцинації.

Британські медичні експерти наразі пропонують лікарям розглядати можливість такого діагнозу у пацієнтів з відповідними симптомами впродовж місяця після вакцинації.

Наскільки рідкісне це захворювання?

За даними британського медичного регулятора (MHRA), наразі виявлено 79 випадків, 19 з яких - смертельні.

Їх виявили з понад 20 мільйонів щеплень AstraZeneca, зроблених у Великій Британії.

Дані продовжують аналізувати, і з часом інформацію уточнять.

Наразі ризик утворення тромбів після щеплення оцінюють в один випадок на 250 000.

Хоча ризик є досить невеликим, схоже, що він є вищим у молодих людей.

З огляду на те, що у здорових людей молодше 30 років ризик важкого перебігу Covid-19 є досить низьким, британська експертна комісія радить пропонувати їм іншу вакцину, якщо така є в наявності.

Експерти, однак, наголошують, що для більшості людей переваги вакцини значно перевищують ризики.

Чи піддається тромбоз лікуванню?

Прогнози одужання залежать від того, як швидко вдалося виявити цей стан.

Тромбоз лікують зокрема імуноглобулінами, які вводять через крапельницю.

Деякі пацієнти можуть лікуватися вдома під регулярним наглядом. Їм виписують препарати нового покоління, які розріджують кров.

За словами професора-гематолога Адріана Ньюленда, дані показують, що 75% пацієнтів з тромбозом виживають.

Чи можуть інші вакцини від Covid-19 спричиняти тромбоз?

Заступник голови експертної комісії JCVI професор Ентоні Гарнден зазначає, що кілька випадків тромбозу пов'язують з вакциною Pfizer, а також один випадок стався під час випробування вакцини Janssen. Але він додає, що "такі випадки - надзвичайно рідкісні, і наразі важко сказати, чи спричиняє їх щеплення".

За його словами, якщо зв'язок між тромбозом і вакциною AstraZeneca доведуть, вченим доведеться уважно проаналізувати й інші вакцини, які мають схожий метод дії, приміром, Janssen.

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