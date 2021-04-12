"Гагарін, молодець!" Унікальні кадри Укркінохроніки і спогади киян

39 хвилин(и) тому

"Уже недалеко до того, що і на зірки літатимемо по путівках від профспілок", - загравало у квітні 1961 року радянське телебачення зі своїми українськими глядачами, розповідаючи їм про перший політ у космос.

BBC News Україна знайшла в Державному Кінофотоархіві у Києві унікальні кадри 1961 року, які розповідають про "тріумф радянської людини".