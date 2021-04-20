Facebook проти українських антивакцинаторів. Хто кого?

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

За рік пандемії в Україні зросла популярність антивакцинаторських Facebook-спільнот.

Вакцини змінюють ДНК, містять токсичні речовини, викликають аутизм - у групах та на сторінках українських антивакцинаторів регулярно поширюють ці та інші фейки про Сovid-19 і вакцини.

Знайти ці сторінки можна за секунди, їхні аудиторії подекуди обчислюються тисячами людей.

Понад 20 таких спільнот в українському Facebook виявило дослідження Служби моніторингу BBC.

Ми передали цю інформацію у Facebook і запитали, що вони збираються з цим робити.

Наскільки збільшилася аудиторія?

Як показало дослідження ВВС, кількість читачів найпопулярніших Facebook-сторінок, що поширюють інформацію про небезпеку вакцин, зросла за рік на 157% - тобто більше, ніж удвічі - і досягла щонайменше аудиторії у 26 тисяч людей.

Схожа ситуація і в Facebook-групах, де обговорюються теорії змови і проблеми зі здоров'ям, що їх начебто спричиняє вакцинація. Кількість читачів таких сторінок також збільшилася за рік пандемії.

Крім того дослідження ВВС виявило щонайменше шість приватних антивакцинаторських груп, доступ до яких можна отримати тільки з дозволу адміністраторів. Декілька таких спільнот збирають неперевірену інформацію про ускладнення від вакцинації від Covid-19.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Учасники акції проти застосування медичних масок та вакцини СoviShield біля офісу генпрокурора, березень 2021 року

Facebook неодноразово обіцяв боротися з поширенням антивакцинаторських ідей на своїх платформах, однак українці можуть знайти подібний контент майже миттєво, навіть попри численні заклики від соцмережі шукати лише перевірену інформацію щодо Covid-19.

Наприклад, якщо ввести слово "вакцинація" українською мовою в пошуку Facebook, багато користувачів побачать антивакцинаторські сторінки серед топрезультатів - при цьому офіційні авторитетні джерела, які пропагують вакцинацію, опиняться значно нижче.

Де ширяться фейки про вакцини?

Деякі провідні Facebook-спільноти противників вакцинації існували ще задовго до пандемії коронавірусу.

Найбільша з них має 25 000 підписників і пов'язана з організацією, яка виступає проти обов'язкового щеплення дітей і веде активність як онлайн, так і офлайн, нерідко поширюючи неперевірену інформацію.

Але окрім спільнот, які фокусуються виключно на питаннях вакцинації, заклики проти щеплень зустрічаються також і в так званих "гібридних" групах.

Такі сторінки присвячені темам, які, на перший погляд, не мають жодного стосунку до щеплень, але антивакцинаторські ідеї там все одно обговорюються, і таким чином можуть потрапляти в поле зору тих користувачів, які їх навіть не шукають.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція проти застосування медичних масок та вакцини СoviShield біля офісу генпрокурора, березень 2021 року

Одна з таких українських сторінок присвячена питанням релігії, але серед новин на цю тематику там можна також зустріти попередження про небезпеку, яку начебто несуть вакцини проти Covid-19.

Ще один приклад - Facebook-група, присвячена психосоматиці, однак, її користувачі також активно поширюють неперевірені дані про зв'язок вакцинації з безпліддям, аутизмом та заявляють, що вакцини начебто містять токсичні речовини.

Ще більш значним може бути вплив окремих блогерів-антивакцинаторів, за якими стежать десятки чи навіть сотні тисяч підписників, і які активні не тільки у Facebook, а й у YouTube і Telegram.

Наприклад, один з таких блогерів має майже 400 тисяч підписників у YouTube, серед яких поширює такі антинаукові речі - шкідливі хімічні елементи вакцин, нібито низьку дієвість вакцини CoviShield. (Ця вакцина кваліфікована ВООЗ і пройшла випробовування на сотнях тисячах доброврольців)

Ще один відомий опонент вакцинації розповідає, що нещеплені діти виростають більш здоровими, ніж щеплені , і що вакцини можуть спричинити аутизм або навіть рак. (Науковці з такими висновками категорично не погоджується, називають їх фейками).

Що обговорюють антивакцинатори?

Чимало груп і сторінок, що об'єднують противників вакцинації, стверджують, що виступають лише проти обов'язкових щеплень та за право людей відмовитися від вакцинації для себе чи своїх дітей. Але у більшості випадків це супроводжується поширенням теорій змов і інших фейків.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2019 році у Києві батьки нещеплених дітей вимагали від МОЗ припинити їхню "дискримінацію" і дозволити дітям відвідувати школи

Неправдиві чи маніпулятивні коментарі про вакцинацію в українських спільнотах майже ідентичні тому, що можна побачити в подібних дискусіях і в інших країнах - наприклад, фейки про те, що вакцини начебто можуть містити чіпи, змінювати ДНК , призводити до безпліддя.

Часто поширюються міфи, що щеплення можуть спричинити аутизм.

Facebook vs антивакцинатори

У Facebook раніше неодноразово заявляли, що борються з фейками про коронавірус та вакцини у всьому світі.

Проте спільноти українських антивакцинаторів можна легко знайти за кілька секунд. Ці групи і сторінки вже тривалий час поширюють неправдиву інформацію про Covid-19.

Результати дослідження антивакцинаторських спільнот ВВС передала у Facebook разом з запитом про те, що вони збираються з цим робити.

Автор фото, PA Media

У відповідь ВВС отримала заяву від Facebook, що компанія розпочала розслідування. У Facebook зазначили, що вже видалили частину контенту з цих сторінок через порушення правил соцмережі.

"Ми продовжуватимемо видаляти все те, про що нам стає відомо і що порушує нашу політику (щодо поширення дезінформації про Covid-19 - Ред.)", - заявили у Facebook.

У соцмережі зазначили, що дослідження українських спільнот може зайняти деякий час і пообіцяли розповісти про результати пізніше.

Скількох забанили?

У Facebook запевняють, що видаляють ту інформацію про Covid-19 і вакцини, яка є небезпечною і може нашкодити здоров'ю людей. При цьому у соцмережі керуються настановами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У компанії розповіли, що з початку пандемії видалили понад 16 млн неправдивих матеріалів про коронавірус у Facebook та Instagram.

Так, наприклад, видаляли фейки, де йшлося, що Covid-19 - це вигадка, що коронавірус пов'язаний з 5G, що маски і соціальна дистанція не працюють.

У грудні Facebook почав видаляти фейки про вакцини від коронавірусу, наприклад, про нібито їхню шкоду для здоров'я, що вони містять чіпи, секретні інгредієнти, спричинюють аутизм і що за допомогою вакцин проводили експерименти над людьми.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Люди, які взаємодіяли з видаленими постами, отримують сповіщення про те, що цей пост містив фейки про Covid-19

Коли такий пост видаляють, люди, які з ним взаємодіяли, отримують повідомлення про те, що пост містив шкідливу інформацію, та про причини, чому його видалили.

Що стосується дезінформації, яка не несе фізичної загрози людям, у Facebook кажуть, що понижують її видимість.

Компанія співпрацює з 80 організаціями у світі, які займаються факт-чекінгом, тобто перевіркою інформації. Серед них українська організація StopFake.

Як тільки факт-чекери позначають якийсь пост як неправдивий, видача цього контенту у Facebook понижується. Тобто все менше людей буде це бачити.

Такі попереджувальні позначки за час пандемії отримали 167 млн матеріалів у соцмережах. У компанії кажуть, що така дія на 95% зменшує перегляд постів.

Крім того у Facebook кажуть, що допомагають користувачам отримати точну, перевірену і найновішу інформацію про коронавірус. Так з'явилися 189 локальні Центри інформації про Covid-19, включно з українським, де поширюють матеріали з перевірених джерел, провідних організацій охорони здоров'я.

У пости і фото, де йдеться про Covid-19, Facebook додає спеціальний екран, який розповідає про джерело інформації, дату посту і веде до Центру інформації про ковід.

Методологія дослідження спільнот антивакцинаторів : в рамках дослідження було проведено аналіз дев'яти відкритих сторінок (pages) і 16 відкритих груп (groups) популярних серед українських користувачів, які систематично поширювали повідомлення антивакцинаторського характеру в період з 1 березня 2020 року до 1 березня 2021. Групи і сторінки були ідентифіковані через ручний пошук у Facebook, а також через CrowdTangle - онлайн-інструмент для аналізу соцмереж, яким володіє Facebook.

Підготували Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC та Діана Куришко, ВВС News Україна