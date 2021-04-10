"Я говорив французькою, коли вас ще на світі не було". Теплі спогади про принца Філіпа

1 година тому

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Колишні та чинні лідери держав, представники британської королівської родини, зірки шоу-бізнесу висловлюють свої співчуття та діляться небуденними спогадами про герцога Единбурзького, який помер вранці 9 квітня.

Колишній канадський прем'єр-міністр Жан Кретьєн, який очолював уряд країни з 1993 по 2003 рік, згадує свої бесіди з принцом Філіпом.

"На посаді прем'єр-міністра я зустрічався з ним багато разів. Часто ми сиділи поруч і могли говорити про дуже багато речей. Він надзвичайно добре розбирався у світовій політиці.

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Наша перша зустріч відбулася, коли я був досить молодим міністром, мені було всього 33.

Я був у компанії людей, які говорили по-французьки; коли ми прибули, він заговорив зі мною французькою, і я сказав: "Сер, Ваша королівська високосте, ви говорите дуже хорошою французькою, як для англійця".

На що він мені відповів: "Я не англієць, і я говорив по-французьки раніше, ніж ви з'явилися на світ, молодий чоловіче".

Принцеса Анна: королева і принц Філіп працювали в парі

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Принцеса Анна, єдина дочка королеви Єлизавети II і принца Філіпа, також поділилася спогадами про батька в спеціальній передачі ВВС.

За її словами, герцог Единбурзький постійно думав про те, як допомогти королеві.

"Оскільки вона була дуже молода, коли стала королевою, це часто мало бути, як мені здається, роботою в парі, щоб вона змогла подужати цю роль", - сказала вона.

За її словами, зміни в кар'єрі Філіпа - зі служби в Королівському флоті до виконання обов'язків чоловіка королеви - стали "неймовірним випробуванням".

"У Королівському флоті він відповідав за кораблі, він ухвалював усі рішення. У своєму наступному житті він майже не ухвалював жодних рішень".

Принц Чарльз: герцог не зносив дурнів

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"Ви знаєте, він не зносив дурнів. Так що якщо ви говорили щось хоча б трохи розмите, він відповідав: "ти визначся ", - розповів принц Уельський Чарльз в інтерв'ю ВВС.

"Тому я мав дуже ретельно добирати слова", - каже він.

"Я думаю, що він хотів би, напевно, щоб його пам'ятали як самостійну особистість", - додав спадкоємець британського престолу.

За словами принца Уельського, енергія Філіпа "у підтримці моєї мами вражала. Тим паче, що робив він це так довго".

Свою легендарну прямолінійність, на думку Чарльза, принц Філіп успадкував від матері.

Його мати, принцеса Аліса фон Баттенберг, похована в Єрусалимі. Під час Другої світової війни вона ховала у себе вдома в Афінах євреїв від німців і за це отримала звання Праведниці народів світу.

"Мій батько казав (їй - Ред.): "Чекай, а як ми зможемо відвідати твою могилу?" - згадував принц Уельський. - Вона відповідала: "Що за дурниці, з Афін рушає багато автобусів".

Герцог Единбурзький помер 9 квітня. 10 червня йому б виповнилося 100 років

Він нещодавно провів місяць в лікарні з інфекцією і пізніше був прооперований у зв'язку хворобою серця

Принц Філіп народився на грецькому острові Корфу 10 червня 1921 року.

Він одружився з принцесою Єлизаветою в 1947 року, за п'ять років до того, як вона стала королевою.

В історії Сполученого Королівства ніхто довше за нього не був принцом-консортом.

У подружжя четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.