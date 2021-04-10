До лікарні - вертольотом. В Україні "стартувала аеромедична евакуація"

26 хвилин(и) тому

Автор фото, https://www.dsns.gov.ua/ Підпис до фото, Вертоліт доправив жінку до лікарні з віддаленого гірського району Львівщини

Вперше з початку 90-х років авіація МВС зробила плановий виліт, аби евакуювати 78-річну жінку, в якої стався тяжкий інсульт.

Про це повідомили заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, ДСНС України та Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Пілотний проєкт

Виліт провели 9 квітня в рамках пілотного проєкту аеромедичної евакуації, який стартував у квітні на Львівщині.

Хвору 78-річну жінку доставили до лікарні у Львові з міста Турка, яке розташоване у віддаленій гірській місцевості.

Відстань між двома локаціями становить 170 км. "Швидка" би їх подолати за 3,5 години, вертоліт же впорався за 1 год 15 хв, розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

"Вітаємо усіх зі стартом аеромедичної евакуації в Україні!" - додали у центрі.

Автор фото, dsns.gov.ua

Зараз пацієнтка перебуває у реанімації Львівскої лікарні швидкої допомоги.

Медична евакуація

В рамках Єдиного аеромедичного простору з 1 квітня став на чергування вертоліт ЕС-145, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До його складу входить екіпаж та медична бригада, повідомили в ДСНС.

З 1 травня ще один гелікоптер МВС з бригадою медиків заступає на чергування на Київщині, обіцяє Антон Геращенко.

"А потім, до кінця 2023 року, вся територія України буде покрита системою аеромедичної евакуації", - зауважує він.

Він також назвав приблизну повну вартість повітряної швидкої - 42 530 грн.

За словами Антона Геращенка, для проекту Україні ще належить підготувати понад сотню плотів, бригади лікарів, а також визначати та підготувати майданчики для посадки гелікоптерів біля районних лікарень.