Пережив СРСР, не вижив у Росії: у Москві закривають легендарний гастроном "Єлісеєвський"

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Культовий гастроном "Єлісеєвський", розміщений в історичній будівлі XVIII ст.у Москві, зачиняє свої двері після 120 років роботи.

Магазин на Тверській вулиці в центрі міста вперше відкрили в 1901 році в Імператорській Росії.

Він продовжував роботу під час революції та успішно пережив Радянський Союз.

Але зрештою пандемія Covid-19 та складна юридична угода про продаж будівлі призвели до закриття гастроному.

Автор фото, Getty Images

Попри те, що колись у цій яскравій будівлі вирувало життя, зараз вона здебільшого порожня.

Речник "Єлісеєвського" Гліб Простаков заявив місцевим ЗМІ, що магазин закривається через юридичні проблеми.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Магазин відкрили у 1901 році в особняку княгині Зінаїди Волконської

З 2005 по 2015 рік будівля була власністю міста Москви, і нею керувала мережа супермаркетів "Алые паруса".

Moscow Times повідомляє, що в 2015 році місто погодилося продати будівлю мережі, але контракт на продаж так і не уклали.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Він пережив революцію, підйом та падіння Радянського Союзу

Згодом у 2019 році мережа закрила усі свої магазини, за винятком "Єлісеєвського".

Хоча сама компанія не надала ніяких деталей, аналітики припускають, що на магазин сильно вплинула пандемія та падіння туризму.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У радянські часи тут можна було придбати недосяжні продукти на кшталт ікри

Раніше ця будівля була маєтком княгині Зінаїди Волконської. У ХІХ столітті вона часто приймала там відомих музикантів, художників та поетів - зокрема Олександра Пушкіна.

Потім родина Єлісеєвих, яка зробила свої статки на імпорті вина та фруктів до імперської Росії, відкрила там гастроном.

Автор фото, AFP

Після революції у 1917 році магазин націоналізували.

Протягом 20 століття, в радянські часи, він став відомим як місце, де можна було придбати рідкісні й недосяжні делікатеси, зокрема ікру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядав магазин у 1998 році

Автор фото, Getty Images

Усі фотографії є об'єктом авторських прав