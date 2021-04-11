Пережив СРСР, не вижив у Росії: у Москві закривають легендарний гастроном "Єлісеєвський"
Культовий гастроном "Єлісеєвський", розміщений в історичній будівлі XVIII ст.у Москві, зачиняє свої двері після 120 років роботи.
Магазин на Тверській вулиці в центрі міста вперше відкрили в 1901 році в Імператорській Росії.
Він продовжував роботу під час революції та успішно пережив Радянський Союз.
Але зрештою пандемія Covid-19 та складна юридична угода про продаж будівлі призвели до закриття гастроному.
Попри те, що колись у цій яскравій будівлі вирувало життя, зараз вона здебільшого порожня.
Речник "Єлісеєвського" Гліб Простаков заявив місцевим ЗМІ, що магазин закривається через юридичні проблеми.
З 2005 по 2015 рік будівля була власністю міста Москви, і нею керувала мережа супермаркетів "Алые паруса".
Moscow Times повідомляє, що в 2015 році місто погодилося продати будівлю мережі, але контракт на продаж так і не уклали.
Згодом у 2019 році мережа закрила усі свої магазини, за винятком "Єлісеєвського".
Хоча сама компанія не надала ніяких деталей, аналітики припускають, що на магазин сильно вплинула пандемія та падіння туризму.
Раніше ця будівля була маєтком княгині Зінаїди Волконської. У ХІХ столітті вона часто приймала там відомих музикантів, художників та поетів - зокрема Олександра Пушкіна.
Потім родина Єлісеєвих, яка зробила свої статки на імпорті вина та фруктів до імперської Росії, відкрила там гастроном.
Після революції у 1917 році магазин націоналізували.
Протягом 20 століття, в радянські часи, він став відомим як місце, де можна було придбати рідкісні й недосяжні делікатеси, зокрема ікру.
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