Острів, де принца Філіпа вважали богом

Тесса Вонг

BBC News

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Філіп листувався з жителями села протягом багатьох років і надсилав свої фотографії з церемоніальною палицею, яку вони йому подарували

У жалобі після смерті принца Філіпа перебуває не лише Британія. Разом із нею його оплакує й плем'я на тихоокеанському острові.

Протягом десятиліть два села на вануатському острові Танна шанували герцога Единбурзького як богоподібну духовну істоту.

Зараз там триває офіційна жалоба, і люди збираються на церемонії вшанування пам'яті принца Філіпа.

"Зв'язок між людьми на острові Танна та англійцями дуже сильний ... Ми надсилаємо співчуття королівській родині та народу Англії", - заявив вождь племені Япа, повідомляє агентство Reuters.

Протягом наступних кількох тижнів жителі села періодично збиратимуться, щоб проводити обряди для герцога, якого вважають "трансформованим нащадком дуже могутнього духу або бога, який живе на одній з їхніх гір", говорить антрополог Кірк Гаффман, який вивчає ці племена з 1970-х років.

Вони, швидше за все, проведуть ритуальний танець, процесію та покажуть пам'ятні речі принца Філіпа, тоді як чоловіки будуть пити каву, церемоніальний напій, виготовлений з коренів рослини кава.

Усе це завершиться "великими зборами", які стануть кульмінаційним моментом жалоби.

"Вони демонструватимуть своє багатство", ямс і рослину кава, говорить журналіст із Вануату Ден Макгаррі.

"А також свиней, оскільки вони є основним джерелом білка. Я очікую, що під час церемонії уб'ють багато свиней", - додає він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На вихідних селяни в Яохнанені готували коріння кави для церемонії

"Подорож героя"

Протягом пів століття Рух принца Філіпа процвітав у селах Якель та Яохнанен - на піку в нього було кілька тисяч послідовників, хоча відтоді, як вважають, їхня кількість зменшилася до кількох сотень.

Селяни живуть простим життям у джунглях острова Танна, як і їхні предки. Вони досі носять традиційний одяг і рідко користуються грошима чи мобільними телефонами.

Хоча вони живуть лише за кілька кілометрів від найближчого аеропорту, "вони зробили вибір дезавуювати сучасний світ. Це не фізична відстань, це метафізична відстань. Вони віддалені на 3000 років", - говорить пан Макгаррі, який часто зустрічався із жителями села.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Селяни живуть у традиційних будинках у джунглях Танни

Багатовіковий "kastom" селян, або культура та спосіб життя, розглядає Танну як колиску світу і прагне сприяти миру - і саме тут принц Філіп відіграв центральну роль.

З часом жителі села повірили, що він є одним із них - втілення пророцтва про одноплемінника, який "покинув острів у своєму первісному духовному вигляді, щоб знайти могутню дружину за океаном", говорить пан Гаффман.

"Правлячи Британією за допомогою королеви, він намагався принести мир та повагу до традицій до Англії та інших частин світу. Якби він досяг успіху, то він міг би повернутися до Танни - але йому, на їхню думку, заважала одна річ - дурість білих людей, ревнощі, жадібність та вічні сутички".

З його "місією буквально посадити насіння "кастому" Танни у серці Співдружності та імперії", герцога розглядали як живе втілення їхньої культури, каже пан МакГаррі.

"Це подорож героя, людини, яка вирушає на пошуки пригод і буквально завойовує принцесу та королівство", - пояснює він.

Ніхто точно не впевнений, як і чому розпочався рух, хоча існують різні теорії.

За словами пана Гаффмана, одна з них полягає в тому, що жителі села могли побачити його фотографію разом із зображенням королеви на стінах британських колоніальних аванпостів, коли Вануату ще був відомий як Нові Гебриди, колонія, якою спільно керували Британія та Франція.

Інша вважає, що рух виник як "реакція на колоніальну присутність, спосіб привласнення та повернення колоніальної влади шляхом асоціації себе з кимось, хто сидить праворуч від правителя Співдружності", - говорить пан Макгаррі, вказуючи колоніальну історію Вануату, у якій траплялося насильство.

Але експерти впевнені, що до 1970-х років Рух принца Філіпа вже існував, підкріплений візитом королівської пари в 1974 році на Нові Гебриди, під час якого герцог брав участь у ритуалах пиття кави.

Підпис до фото, Королева Єлизавета з чоловіком відвідувала Нові Гебриди у1970-х роках

Як на все це реагував принц Філіп? Публічно він, як видавалося, прийняв їхню пошану і надіслав їм кілька листів і своїх фотографій - а вони у відповідь протягом багатьох років засипали його традиційними дарами.

Одним з перших їхніх подарунків була церемоніальна палиця під назвою "нал-нал", яку вручили на зборах селян 1978 року, скликаних задля того, щоб попросити більше інформації про принца Філіпа. Пан Гаффман був присутній на цих зборах.

"Тоді прийшов британський комісар-резидент, показав фотографії принца Філіпа. Сотні цих людей просто чекали, сиділи або стояли під кущами. Було так тихо, що ми могли почути, як впаде шпилька", - згадує пан Гаффман.

"Один з вождів тоді дав палицю, щоб передати принцу Філіпу, і хотів отримати доказ того, що він її отримав", - додає він.

Палицю відправили до Британії, де зробили фотографії герцога, який тримає палицю, і надіслали їх жителям села. Ці фотографії, серед інших пам'ятних предметів, селяни зберігають і донині.

У 2007 році декілька одноплемінників особисто зустрілися з герцогом. П'ятеро лідерів племен, які прилетіли до Британії для зйомок реаліті-шоу каналу Channel 4 "Знайомтесь з тубільцями" (Meet the Natives), мали зустріч із герцогом у Віндзорському замку, де вони вручили йому подарунки та запитали, коли він повернеться до Танни.

Його відповідь, як пізніше повідомили представники племені, була загадковою - "Коли стане тепло, я надішлю повідомлення", - але, схоже, їм вона сподобалася.

Попри те, що принц Філіп був відомий своєю відвертістю і раніше його критикували за культурну нечутливість, щодо Танни він був дуже прихильним і чуйним, говорить пан Гаффман.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Один із вождів племені зустрівся з принцом у Британії і привіз додому фотографії

Його зв'язок із племенами тривав через принца Чарльза, який відвідав Вануату у 2018 році та пив каву, як його батько десятки років тому. Він також отримав тростину від імені герцога від племені Яохнанена.

Син продовжує місію батька?

Смерть герцога поставила каверзне питання - хто займе його місце в духовному пантеоні племен?

Обговорення вже ведуться, але перш ніж вони ухвалять рішення щодо його наступника, може пройти певний час.

Але для спостерігачів, знайомих з Вануату, де за звичаями племен титул вождя успадковують нащадки чоловічої статі, відповідь очевидна. "Вони можуть сказати, що він лишив Чарльзу продовжувати свою місію", - говорить пан Гаффман.

Та навіть якщо принц Чарльз стане новим втіленням їхнього божества, про принца Філіпа найближчим часом не забудуть. Пан Гаффман каже, що рух, швидше за все, збереже свою назву, і один представник племені сказав йому, що вони навіть розглядають можливість створення політичної партії.

Але що ще важливіше - "завжди існувала думка, що принц Філіп колись повернеться особисто або в духовній формі", говорить пан Гаффман і додає, що дехто може вважати, що його смерть нарешті спровокує цю ситуацію.

І ось, поки герцог Единбурзький спочиває у Віндзорському замку, існує думка, що його душа здійснює останню подорож через хвилі Тихого океану до свого духовного дому, острова Танна - для повернення до тих, хто любив і шанував його на відстані усі ці роки.