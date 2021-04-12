Медичний канабіс. Чи справді Україна його дозволила

1 година тому

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Кабінет міністрів дозволив використання двох нових лікарських препаратів на основі канабіноїдів в Україні. Але до справжньої легалізації медичної марихуани ще дуже далеко, зазначають експерти.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг який дозволено з обмеженнями, уряд розширив 7 квітня своєю постановою.

Відтепер у формі лікарських засобів та за приписом лікаря в Україні дозволено використовувати, окрім Дронабінолу, ще Набілон та Набіксімолс.

Перші два - синтетичні канабіноїди. Їхня активна речовина тетрагідроканабінол синтезується в лабораторії хімічним шляхом. Набіксімолс - природний канабіноїд, в склад якого входить екстракт канабісу.

Набілон використовують для лікування побічних ефектів хімієтерапії в онкохворих, Дронабілон допомагає лікувати важку анорексію у людей зі СНІДом, а Набіксімолс допомагає при розсіяному склерозі.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що перелік хвороб, в разі яких ці препарати зможуть допомогти, ще більший - епілепсія, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, псоріаз, депресія та посттравматичний синдром у військових.

За його словами, тепер в Україні буде доступно понад десять торгових найменувань ліків, зроблених на основі дозволених препаратів.

Дозволили, але не зовсім

Експерт з державної політики щодо наркотиків Тарас Ратушний вважає, що говорити про легалізацію медичного канабісу в Україні - передчасно.

Навіть більше, за його словами, препарат Дронабінол, який і раніше був дозволений в Україні, фактично так і не з'явився на полицях аптек. Тож можна припустити, що нові дозволені препарати спіткає та ж доля.

Причина, на його думку, криється в юридичних нюансах, які стосуються і нової постанови уряду.

Річ у тім, що урядовий перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включає дві таблиці. Перша - зі списком заборонених речовин, друга - зі списком речовин з обмеженим доступом.

Усі три згадані препарати справді перенесли в таблицю речовин з обмеженим доступом, але активний компонент цих препаратів - екстракт канабісу та тетрагідроканабінол - досі в першому списку заборонених.

"Цією поспішною постановою зробили все можливе, щоб не переносити ні канабіс, ні тетрагідроканабінол в таблицю з обмеженим використанням. І цим створили такий казус, коли державна реєстрація цього препарату буде неможливою", - пояснює BBC News Україна Тарас Ратушний.

Якщо після довгої бюрократичної тяганини препарати потраплять на полиці, скористатись ними зможуть далеко не всі хворі, які їх потребюуть.

Адже ціна їхня занадто висока для переважної більшості пацієнтів - близько тисячі доларів, додає він.

Значно ефективнішим, на його думку, було б більш комплексне рішення на рівні уряду чи навіть парламенту, коли б канабіноїди цілком прибрали з переліку заборонених речовин.

Тоді до них отримали б легальний доступ науковці та фармкомпанії, а це дозволило б наситити ринок дешевшими та різноманітними препаратами. І допомогти більшій кількості хворих.

"Виходить, що проблема науковців не вирішена, проблема пацієнтів вирішена номінально і для дуже незначного відсотка. Зате вирішується проблема МВС, зникає загроза, що зміниться статус-кво і канабіс перестане бути особливо небезпечним наркотиком в суспільній уяві", - обурюється Ратушний.