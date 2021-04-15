Рада підтримала тюрму за брехню в деклараціях

1 година тому

Автор фото, Unian

Верховна Рада підтримала президентський проєкт №4651, який посилює відповідальність за неправдиву інформацію в деклараціях. Рішення підтримали 283 нардепи.

Наразі законопроєкт ухвалили лише у першому читанні, тож його остаточне схвалення ще попереду.

Ключове нововведення - можливість тюремного ув'язнення за неправдиві дані під час декларування.

Потенційне покарання за порушення закону - до двох років в'язниці.

Окрім того, в новій редакції пропонується підвищити штрафи за неправдиве декларування.

Якщо відомості у декларації відрізняються від реальних статків на суму від 500 до 2000 тисяч прожиткових мінімумів (тобто від 1,1 млн грн до 4,4 млн грн), то порушник має заплатити штраф на суму до 68 тисяч гривень (наразі максимальний штраф складає 51 тисячу). Також можуть позбавити права займати державні посади на три роки.

Якщо ж різниця у декларації з реальними статками перевищує 4,4 мільйона гривень, то штраф вже до 85 тисяч гривень. Покаранням також може бути обмеження волі на строк до двох років, або ж ув'язнення на той самий термін.

Раніше в законодавстві вже була передбачена можливість ув'язнення за брехню в деклараціях. Проте 27 жовтня минулого року Конституційний суд скасував низку норм антикорупційного законодавства і статтю кримінального кодексу, яка передбачала таке покарання.

Це призвело до часткового паралічу системи електронного декларування.

Окрім того, усе це порушувало взяті Україною зобов'язання щодо боротьби з корупцією, які є умовою безвізу з ЄС та співпраці з МВФ.

Автор фото, Unian

Зрештою у грудні минулого року кризу вдалося частково вирішити. Верховна Рада проголосувала за повернення покарання за неправдиве декларування.

Але тюремне ув'язнення, яке існувало раніше, депутати тоді вирішили не повертати.

Таке рішення критикували експерти та антикорупційні активісти. Вони заявляли, що покарання є занадто м'яким.

Повернення кримінальної відповідальності є важливою умовою для подальшої співпраці Києва з МВФ і отримання нових кредитів.

Надалі проєкт закону ще мають підтримати у другому читанні.