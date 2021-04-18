Порносайти, ескорт-послуги та секс-чати. Як крадуть та продають оголені фото

1 година тому

Увага: стаття містить ненормативну лексику та згадки про сексуальне насильство.

Коли 18-річна Джесс Девіс почала працювати моделлю, вона й уявити не могла, що її фото стане засобом для виманювання грошей у чоловіків по всьому світу.

Зараз їй 27, і вона більше не гламурна модель. Але за роки в цій індустрії Джесс отримала сотні, а то й тисячі повідомлень від людей, які казали, що розмовляли з кимось, хто використовує її фото.

У новому документальному фільмі BBC Three "Коли крадуть оголене тіло" Джесс простежує, де і як використовують її фото, та пояснює, як це вплинуло на її життя.

Майже не пам'ятаю, коли це сталося вперше.

Я отримала повідомлення у соцмережах, що хтось взяв мої зображення і прикидається мною в інтернеті.

Я подумала, що це просто один випадок, але минуло майже десять років після того першого повідомлення, а я й досі отримую їх майже щотижня.

Шахраї або повністю копіюють мій акаунт, або викладають мої світлини під вигаданим ім'ям, а потім через фейкові профілі виманюють гроші у чоловіків, які нічого не підозрюють.

Зазвичай зловмисники дізнаються, хто я, через Google-пошук або реальні профілі у соцмережах.

Вони беруть будь-які фото з мого минулого: я сиджу на дивані вдома, я в дитинстві, я на бейсбольному матчі. Вони навіть взяли фото, де я з татом на велопрогулянці.

Майже всі фейкові профілі з моїми зображеннями мають спільну рису: там є мої фото у підлітковому віці.

Зараз я - модель та інфлюенсер, але коли мені було 18, я хотіла стати гламурною моделлю та співпрацювала з такими журналами, як Nuts, Zoo та FHM, що мали шанувальників серед молодих чоловіків у Британії.

Я ніколи не знімалася повністю оголеною, але для цих видань іноді позувала топлес. Друкованих версій журналів вже немає, але фото тих часів, здається, ніколи не зникнуть.

Підпис до фото, Зараз Джесс 27, і вона більше не гламурна модель

Важко описати, як це - знати, що є людина, можливо, навіть не одна, яка використовує мої фото з минулого задля шахрайства. Це схоже на битву з невидимим ворогом.

Я видаляю фальшиві профілі, але на їхньому місці з'являються інші - і їх значно більше.

За допомогою приватного детектива Лори Лайонс я дізналася, де ще "засвітились" мої фото і чому все це відбувається.

Ми зустрілися з Лорою в її офісі в Лондоні, де вона показала мені скан-копії моїх зображень в інтернеті. Спочатку фальшиві профілі, про які я вже знала, - "Кіра" в Tinder, "Андреа" в Instagram і "Жасмін" у Facebook.

Але потім Лора показала мені акаунти, про які я й гадки не мала: французький сайт ескорт-послуг, секс-чати та порносайти. На мене дивилося море фотографій.

На сайті секстингу, де обмінюються секс-посланнями, був профіль з моїм фото в 19 років під заголовком: "А хто тут готовий погратись в групове зґвалтування?"

Не бачу нічого поганого в порно чи секс-чатах, якщо все відбувається за обопільним бажанням. Але ж я своєї згоди на це не давала.

Дивитись на такі речі було важко й жахливо. Проблема настільки велика, що не знаю, чи зможу я коли-небудь з нею впоратися, але мені потрібно хоча б знати, чому це відбувається зі мною.

Лора припустила, що частково причина в тому, що на моїх сторінках у соцмережах є невимушені домашні фото, які можна міксувати зі старими фото з гламурних журналів. Це допомагає створити повноцінний образ для фейкових профілів.

Підпис до фото, Кілька фейкових профілів, створених за допомогою зображень Джесс

"Твої світлини дуже реалістичні, - пояснила мені Лора. - Багато публічних людей з професійних причин тримають свої профілі відкритими і стають здобиччю шахраїв".

Таке відчуття, що ці старі фото топлес просто переслідують мене. Щоразу, коли знайомлюсь з новими людьми, замислююсь, чи бачили вони їх. Що вони подумають, якщо погуглять моє ім'я?

Свої перші фото топлес я зробила, коли була ще підлітком і не розуміла, що таке інтернет. Коли знімок викладають в загальний доступ, він залишається там назавжди. Люди, здається, можуть безкарно робити з ним все, що заманеться.

"Мої фото скрізь, кінця-краю цьому немає"

У Британії діють закони щодо використання зображень в інтернеті, але не всі вони вкладаються в один чіткий набір правил.

Є закони про авторське право. Якщо ви зробили фото і володієте авторськими правами, ви можете вимагати, щоб його видалили.

Проблема в тому, що багато світлин зроблені зі мною, але не мною, тому авторські права мені не належать.

Якщо хтось використовує ваші знімки заради обману, це підпадає під закони про шахрайство, але це ще треба довести.

Є багато новіших законів, що стосуються так званої порнопомсти - розміщення у відкритому доступі матеріалів сексуального характеру без згоди того, хто на них зображений.

Але тут також потрібно довести, що зловмисник мав намір завдати шкоди, а зробити це дуже складно.

Інтернет - це глобальна мережа, закони, що діють в одній країні, можуть не торкатися іншої. Мої зображення можна побачити в будь-якій точці земної кулі, кінця-краю цьому немає.

"Фото людей продають, як карти покемонів"

Я довго розуміла, кому можуть знадобитися мої фото, і саме тоді побачила термін "електронний блуд".

Це екстремальна версія кетфішингу з використанням оголених зображень.

Шахраї пачками продають і купують фото людей - переважно жінок. Потім вони створюють фейкові профілі, щоб здирати гроші з жертв, які не відають, що насправді відбувається.

Сайти, де продаються ці зображення, - доволі похмуре місце. Фото людей продають, як карти покемонів. Є також пов'язані з цим спільноти, форуми й чати, де йде жвава торгівля краденими світлинами.

Іноді люди в цих групах просять допомогти ідентифікувати жінку, щоб знайти більше її зображень. Я вирішила розмістити там своє фото, щоб дізнатись, чи є я в їхній базі.

Вже за дві хвилини хтось відповів, що у них є пачка моїх світлин, і вони готові продати її мені за подарункову карту Amazon номіналом 15 доларів.

Це було жахливо. Якщо мене так швидко впізнали, то моїми фото активно торгують?

Підпис до фото, Джесс під час фотосесії у білизні

Спільнота торгівців такими фото надзвичайно засекречена. Мені вдалося знайти лише одну людину, яка була готова поговорити зі мною відверто.

Аку (ім'я змінене) зараз трохи за 20, живе у Нью-Йорку, займається цим з 13 років. Хлопець пояснив, як шахраї відстежують профілі в Instagram і беруть звідти фото.

"Е-блуд ... це чистісінька афера заради фінансової вигоди, - сказав мені Аку. - І коли я постаршав, то подивився на це інакше. Щоразу, коли я це робив, мені було погано, тому я просто сказав: знаєте, я більше цим не займаюся, й зав'язав".

Було зрозуміло, що Аку шкодує про шахрайство, але мені було цікаво, чи думав він коли-небудь про жінок на фото, якими торгував.

"Це ж фото вебкам-дівчат, - сказав він. - Я маю на увазі, вони самі викладають їх в мережу".

"З огляду на те, що всі ми знаємо про ризики, пов'язані з інтернетом, хіба ви не очікували, що це станеться?" - дивувався хлопець.

Я знаю, що багато хто погодиться з Аку, але не думаю, що мені чи комусь іншому варто погоджуватися з тим, що ідентичністю людини можна торгувати в інтернеті без її згоди.

Сподіваюся, що щось зміниться в тому, як сприймають згоду щодо фото в мережі.

Для мене це просто: якщо ви погоджуєтесь зробити фото в одному контексті, то це не означає, що його потім можна використати, де і як завгодно.