Ізраїль майже досяг колективного імунітету. Як він працює

Рейчел Шраєр

Кореспондентка з питань здоров'я

9 хвилин(и) тому

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Провідний ізраїльський лікар вважає, що країна вже може бути близькою до "колективного імунітету".

Це відбувається, коли достатня частина населення має захист від інфекції, яку вона перестає поширювати - і навіть люди, які самі не мають імунітету, стають опосередковано захищеними.

Для ковіду розрахунковий поріг колективного імунітету щонайменше 65%-70%.

Але вчені з Британії більш обережні у прогнозах.

Докторка Сара Пітт, вірусолог з Брайтонського університету, закликала "бути надзвичайно обережними" з висновками про досягнення колективного імунітету - на її думку, це важко навіть за високих показників вакцинації.

"Ми повинні перевірити, чи продовжуватиме кількість випадків в Ізраїлі падати і залишатиметься на низькому рівні", - каже вона.

Досягнення такого рівня імунітету важливо для захисту людей, які не можуть бути вакциновані або чия імунна система занадто слабка, щоб забезпечити хорошу захисну реакцію.

В Ізраїлі щепили понад половину (5,3 мільйона) населення, й ще 830 тис. людей вже перехворіли на ковід, що мало надати їм природний імунітет.

Тобто загалом приблизно у 68% населення у крові мають бути антитіла, які можуть боротися з вірусом.

Професор Еял Лешем, директор найбільшої ізраїльської лікарні, медичного центру Шеба, заявив, що колективний імунітет є "єдиним поясненням" того факту, що кількість випадків захворювання продовжувала падати навіть після того, як зняли обмеження.

"Спостерігається постійний спад. І це за повернення до майже нормального життя", - сказав він.

"Це говорить про те, що навіть якщо людина інфікована, то вона не заразить більшість людей, з якими зустрінеться", - пояснює професор.

Захворюваність знижується в усіх вікових групах, включно з дітьми, навіть попри те, що молодших за 16 років не вакцинували.

Як працює колективний імунітет?

Експерти вважають, що без будь-яких обмежень людина, інфікована первинним штамом вірусу, який викликає Covid-19, заразить в середньому ще трьох-чотирьох інших людей.

Якщо це три людини, то теоретично, щойно дві третини населення матимуть імунітет до вірусу, заражена людина в середньому передасть його лише одній іншій людині. Цього достатньо, щоб вірус поширився, але недостатньо для його зростання.

Тобто так усуваються двоє з трьох людей із ланцюга передачі.

На папері це виглядає просто, а в реальному житті усе трохи складніше.

Вакцини не є на 100% ефективними, і навіть якщо вони запобігають симптомам захворювання, вони не повністю блокують інфекцію у всіх людей.

Це означає, що деякі щеплені люди все ще можуть передавати вірус.

Також не всі, хто перехворів на ковід, мають сильний або тривалий природний імунітет, і новіші варіанти вірусу поширюються активніше.

Це означає, що для досягнення цього магічного порогу, можливо, доведеться щепити набагато більше людей.

Але є й хороші новини.

"Я не думаю, що ми маємо розраховувати на самий лише колективний імунітет для того, щоб зняти обмеження та повернутися до "нормального" життя, - каже докторка Пітт. - Скоріше ми маємо розраховувати на стабільно низький рівень інфекції Covid-19".

А що буде після?

Наразі нові варіанти вірусу, як видається, не є стійкими до вакцин.

Але якщо в майбутньому з'явиться варіант, стійкий до вакцини, пояснює професор Лешем, то люди матимуть менший захист, а країна може опуститися нижче порогу колективного імунітету.

Така перешкода не є нездоланною - її можна вирішити шляхом внесення змін до вакцини, як це вже роблять зі щорічними щепленнями від грипу.

Тобто навіть якщо Ізраїль досягне колективного імунітету, це не означає, що така ситуація збережеться назавжди.

Це можна простежити на прикладі кору.

Наприклад, у Британії цей вірус вважався ліквідованим, однак у 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала цей статус після "помітного збільшення" випадків кору, спричиненого падінням кількості щеплених людей.

Кір є дуже заразним - кожна заражена людина заражає приблизно 15 інших, тому для того, щоб запобігти спалахам, охоплення щепленнями повинно бути понад 90%.