Кім та його боєголовки. Що нам відомо про ракетно-ядерну програму КНДР

53 хвилин(и) тому

Автор фото, KCNA

Північна Корея домоглася швидкого прогресу у своїй програмі озброєнь, яка, як вона стверджує, необхідна для захисту від можливого вторгнення США.

Пхеньян вдало почав 2021 рік з презентації "найпотужнішої зброї у світі".

Нову балістичну ракету, яка запускається з підводних човнів, представили під час параду під керівництвом лідера Кім Чен Ина - всього за кілька днів до інавгурації президента США Джо Байдена.

Фактичні можливості цієї зброї залишаються незрозумілими, оскільки відомо, що вона не проходила випробування.

Кім Чен Ин також пообіцяв розширити ядерний арсенал і військовий потенціал КНДР, оголосивши список бажаної зброї.

Ось що ми знаємо про ракетно-ядерну програму Північної Кореї та її армію.

Ракети, які можуть досягнути США

Протягом 2017 року Північна Корея випробувала кілька ракет, продемонструвавши стрімкий прогрес своїх військових технологій.

Вважається, що ракета "Хвасон-12" зможе пролетіти до 4500 км і досягнути американської військової бази на тихоокеанському острові Гуам.

Пізніше "Хвасон-14" продемонструвала ще більший потенціал, і деякі дослідження показали, що ця ракета може пролетіти до 10 000 км в умовах стрільби за максимальною траєкторією.

Якщо ці дослідження виправдаються, то Пхеньян має першу по-справжньому міжконтинентальну балістичну ракету, здатну досягти Нью-Йорка.

Зрештою, КНДР 2017 року випробувала ракету "Хвасон-15", яка досягнула під час випробування висоти приблизно у 4500 км - це в 10 разів вище за висоту, на якій перебуває Міжнародна космічна станція.

Якби ракету запустили за традиційною "плоскою" траєкторією, вона могла б мати максимальну дальність приблизно 13 000 км. Це дозволить охопити всю континентальну частину США.

У жовтні 2020 року Північна Корея представила свою нову балістичну ракету.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На параді у жовтні 2020 року представили низку ракет

В неї ще немає назви, і її ще не випробували. Як і "Хвасон-15", це двоступенева ракета на рідкому паливі, але з більшою довжиною і діаметром. Можливо, вона зможе містити кілька боєголовок.

Вважається, що ця нова колосальна зброя здатна доставити ядерну боєголовку в будь-яку місцевість США. Розмір ракети здивував навіть досвідчених аналітиків, коли її представили торік.

Всього кілька місяців по тому, в січні 2021 року Північна Корея представила на військовому параді новий тип балістичної ракети, яку запускатиме з підводних човнів. Її Пхеньян оголосив "найпотужнішою зброєю у світі".

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Ракету представили на параді 14 січня

Експерти вважають, що демонстрація нових ракет стала сигналом для адміністрації Байдена щодо зростання військової потужності КНДР.

Потім, в березні, Північна Корея провела запуск так званого "тактичного керованого снаряда нового типу".

КНДР заявила, що нова ракета здатна нести корисне навантаження у 2,5 тонни, що зробить її здатною нести ядерну боєголовку.

Ракету офіційно не ідентифіковано, але аналітики Центру досліджень нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна повідомили агентству Reuters, що вона є "покращеним варіантом" раніше випробуваної ракети KN-23.

Кім раніше заявив, що США є "найбільшим ворогом" КНДР, і виклав список бажаної для країни зброї. Йдеться про балістичні ракети великої дальності, придатні до запуску з суші або моря, і "надвеликі боєголовки".

Північній Кореї вдалося значно розширити свій арсенал, попри суворі економічні санкції.

Термоядерні бомби

У вересні 2017 року Північна Корея провела найбільше на сьогодні ядерне випробування на своєму полігоні Пунгері.

Оцінка вибухової потужності пристрою варіювалися від 100 до 370 кілотонн. Вже потужність у 100 кілотонн робить випробування у шість разів потужнішим за бомбу, скинуту на Хіросіму в 1945 році.

Північна Корея заявила, що це випробування було її першим випробуванням термоядерної зброї або водневої бомби. Йдеться про найбільш потужну форму ядерного вибуху, коли атомна детонація посилюється вторинним процесом синтезу, що робить вибух набагато потужнішим.

Американська військова розвідка вважає, що Північна Корея успішно зменшила ядерну боєголовку для розміщення всередині ракети.

У квітні 2018 року Північна Корея оголосила, що припинить подальші ядерні випробування, оскільки її можливості вже були "перевірені".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Пхеньян знищив об’єкт для "ядерних випробувань

Потім Пхеньян пообіцяв демонтувати ділянку полігону Пунгері і в травні деякі тунелі підірвали в присутності іноземних журналістів, але без міжнародних експертів.

Тоді Пхеньян також заявив, що знищить усі свої пункти збагачення ядерних матеріалів.

Мільйони військових

Північна Корея має одну з найбільших постійних армій в світі - понад мільйон військових. Є ще близько п'яти мільйонів резервістів.

Велика частина техніки та зброї є застарілою, але її звичайні збройні сили все ще можуть завдати серйозної шкоди Південній Кореї у випадку війни.

Північна Корея також має близько 200 000 військовослужбовців спеціального призначення, які, як очікується, проникнуть на південь у випадку будь-якого конфлікту.

Вони потенційно можуть використовувати напівтаємну мережу з 20-25 великих тунелів, які охоплюють прикордонну демілітаризовану зону (DMZ), аби спробувати потрапити в тил військовим США та Південної Кореї.

Подальша загроза походить від тисяч північнокорейських артилерійських та ракетних систем, розміщених уздовж демілітаризованої зони. Їхня вогнева міць може зруйнувати Південну Корею, зокрема столицю Сеул, яка розташована на відстані менш як 60 км від фактичного кордону з КНДР, і перебуває в межах досяжності північнокорейської артилерії.

Також може бути застосована хімічна зброя. У 2012 році уряд Південної Кореї підрахував, що Північна Корея може мати від 2500 до 5000 тонн хімічної зброї, що є потенційно одним з найбільших запасів на Землі.

Американські війська у Південній Кореї та регіоні

США зберігають військову присутність на Корейському півострові з часів Корейської війни.

Наразі Південна Корея займає третє місце за кількістю розміщених американських військових поза межами США. Це приблизно 28,5 тисяч військових.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські стратегічні бомбардувальники у тренувальному польоті над Корейським півостровом

Вашингтон також розмістив у Південній Кореї свою систему протиракетної оборони THAAD, яка буде використовуватися для збивання північнокорейських ракет малої і середньої дальності у випадку війни.

У сусідній Японії перебуває ще більше американських військ, ніж в будь-якій іншій країні - 50 000 військових. У країні також базується американський авіаносець.

Є також значні сили США на тихоокеанському острові Гуам, який іноді називають "постійним авіаносцем".

Північна Корея раніше загрожувала запустити ракети в води навколо Гуаму.