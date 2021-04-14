Росія пояснює переміщення військ активністю НАТО. Що саме її непокоїть?

1 година тому

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Впродовж останніх кількох днів високопосадці Росії запевняють, що стурбованість США та інших країн через нарощування військових підрозділів російської армії поблизу україно-російського кордону є безпідставною.

За даними української розвідки, Росія протягом трьох тижнів перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів. За даними Офісу президента України, РФ зосередила понад 40 тисяч військових біля східних кордонів України і стільки ж - у Криму.

"Власне, усі занепокоєння будь-кого, включаючи США, у зв'язку з переміщенням наших збройних сил на території Росії ми вважаємо безпідставними", - заявив 14 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю агентству "РИА-Новости".

У той самий час підтримку Україні висловили учасники засідання комісії "Україна-НАТО", яка була скликана позачергово, у зв'язку із ескалацією напруги на сході України.

Днем раніше, 13 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив кілька заяв, адресованих США і НАТО, в яких пояснив причини перекидання військових підрозділів.

Міністр оборони РФ пояснював причини переміщення російських військ у той самий день, коли відбулася телефонна розмова президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна.

У цій розмові американський президент, за повідомленням Білого дому, "висловив занепокоєння через раптове зростання російської військової присутності в окупованому Криму та на кордонах України, та закликав Росію знизити напругу".

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, У міноборони Росії запевяють, що проводять навчання у відповідь на посилення присутності військ НАТО біля кордонів РФ

"Раптова перевірка готовності"

Сергій Шойгу підтвердив, що Росія збільшила свою присутність на західному кордоні, і не лише з Україною. За його словами, у такий спосіб РФ реагує на "військову діяльність США і НАТО біля російських кордонів".

Міністр Шойгу заявив, що загалом на "західні рубежі Російської Федерації" впродовж останніх трьох тижнів було перекинуто дві армії і три з'єднання повітряно-десантних військ.

"Реагуючи на військову діяльність альянсу, яка загрожує Росії, ми вжили відповідних заходів. В рамках контрольних занять за зимовий період навчання була здійснена раптова перевірка бойової готовності військ Західного і Південного військових округів", - сказав міністр оборони РФ.

"Війська показали повну готовність і здатність виконати завдання із забезпечення військової безпеки країни. Сьогодні ці об'єднання і з'єднання залучені до навчань", - заявив, перебуваючи на Кольському півострові, в Сєвєроморську 13 квітня Сергій Шойгу.

Він також наголосив, що "всі заходи з перевірки готовності військ Західного і Південного військових округів планується завершити протягом двох тижнів".

Навчання НАТО і Росія

Наприкінці весни-початку літа НАТО планує провести у 12-ти країнах наймасштабніші навчання "Defender Europe-2021″ - від країн Балтії до Балканського півострова. Про це у лютому заявляв верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс.

У "Defender Europe-2021" мають взяти участь близько 31 тисячі військовослужбовців з 26 країн НАТО і партнерів організації.

Саме цю підготовку до навчань очільник російського міністерства оборони вважає загрозою Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Шойгу (ліворуч) каже, що через два тижні всі заходи з перевірки готовності військ Західного і Південного військових округів планується завершити

"Відбувається переміщення військ в Європі до російських кордонів. Основні сили концентруються в Причорномор'ї і Балтійському регіоні", - заявив Сергій Шойгу. За його словами, "у Польщі і країнах Балтії посилюються угруповання військ США".

"Усього поруч з нашою територією буде зосереджено 40 тисяч військовослужбовців і 15 тисяч одиниць озброєння і військової техніки, у тому числі стратегічної авіації", - заявив Сергій Шойгу.

Міністр оборони РФ також називає напруженою ситуацію на Північному флоті. За його словами, у Баренцевому морі перебувають американські есмінці, оснащені далекобійними крилатими ракетами BGM-109 Tomahawk, дальність яких може досягати центральних районів Росії, включно із Москвою і Санкт-Петербургом.

Підтримка України

Тим часом 13 квітня відбулося позачергове засідання комісії Україна-НАТО, яке було скликане на запит України відповідно до статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО.

Автор фото, NATO.INT Підпис до фото, На засіданні комітету Україна-НАТО - "абсолютний консенсус", запевняє очільник МЗС України Дмитро Кулеба

Як пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, ця передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій з Альянсом у випадку, якщо Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Востаннє ця стаття була застосована у листопаді 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.

"Немає різночитань стосовно того, що відбувається на кордоні з Україною. Є абсолютний консенсус на підтримку України", - запевнив міністр закордонних справ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку Україні.

"На сьогоднішньому засіданні комісії НАТО-Україна всі союзники НАТО підтвердили свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Росія має припинити нарощування військової потужності в середині України і навколо неї, припинити провокації і розпочати деескалацію негайно", - написав за підсумками засідання генеральний секретар альянсу у Twitter.

"Деескалація" по-російськи

У той же час, реагуючи на вимоги про деескалацію навколо України, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це залежить від самої України.

"На території самої України деескалація може відбутися тільки в результаті відмови збройних сил України від провокаційних дій", - заявив Пєсков 14 квітня в інтерв'ю агентству "РИА-Новости".

Москва не вперше за останні тижні говорить про те, що остерігається розгортання бойових дій на сході України і що за ескалацію на Донбасі нестиме відповідальність Київ.

Офіс президента і міністерство оборони України натомість заявляють, що не планують ніяких силових операцій на Донбасі і вважають звинувачення посадових осіб Росії провокативними.

"Повідомлення, поширені державою-агресором Російською Федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас", не відповідають дійсності та мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації", - заявляв головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.