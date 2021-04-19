Британці, які проти монархії

Гаррієт Оррелл

BBC World Service

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Єлизавета II править Британією рекордні 69 років

Після смерті принца Філіпа у Британію з усіх куточків світу надходять листи пам'яті та шани чоловіку Єлизавети II, а також слова підтримки королівській родині.

І хоча багато британців співчувають втраті, однак не всі підтримують монархію як інститут.

Більшість кажуть, що цінують традиції й символізм королівської родини, але чимало громадян Британії підтримують конституційну реформу і хочуть самостійно обирати лідера країни.

Згідно з опитуванням, проведеним минулого місяця аналітиками YouGov, 63% виступають за збереження монархії, 25% хотіли б мати обраного лідера держави, а приблизно кожен десятий ще не визначився.

Монархічна форма правління існує в Британії майже 1000 років - не враховуючи короткого п'ятирічного періоду в 1600-х роках, після Англійської громадянської війни.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, В останні роки майбутнє королівської родини є предметом дискусій

Суверен має низку конституційних обов'язків: він, зокрема, підписує закони, призначає прем'єр-міністра та відкриває сесії парламенту, але велика частина його повноважень була поступово делегована.

Правління королеви Єлизавети II стало найтривалішим за всю історію Сполученого Королівства. Вона перебуває на троні вже 69 років, залишаючись головою держави у Великій Британії та ще 15 країнах.

Вона також є головою Співдружності націй - добровільного об'єднання 54 суверенних держав, майже всі з яких колись були домініонами, колоніями або протекторатами Британії.

"Гадаю, нам більше не потрібна монархія. Не знаю, якій меті вона слугує, це пережиток колоніалізму", - каже Кірстен Джонсон, адміністраторка університету з Дербі.

"У нас є виборні посадовці, тому я дійсно не розумію, навіщо нам монархія, - додає вона. - Теоретично королева має підписувати всі закони, але по суті вона номінальний лідер країни, причому дуже дорогий".

Автор фото, Kirsten Johnson Підпис до фото, За словами Кірстен, монархія міцно асоціюється з колоніалізмом

У 2020 році королівська родина коштувала британським платникам податків 69,4 млн фунтів стерлінгів (95,3 млн доларів). За даним Букінгемського палацу, це найвищий показник за всю історію спостережень.

Ці гроші називають грантом Суверена, вони покривають витрати на виконання королівських обов'язків і догляд за королівськими палацами, зокрема нещодавню модернізацію Букінгемського палацу та ремонт котеджу Фрогмор-гаус, де раніше мешкали принц Гаррі та його дружина Меган.

"Гроші платників податків йдуть на підтримку багатьох відносно далеких родичів королеви, які завдяки своїм титулам отримують роботу, певний захист і так далі, але що вони насправді роблять для країни? Я не кажу, що вони нічого не роблять, але що вони роблять такого особливого, що хтось інший не міг би зробити?"- каже Кірстен.

"Королева Єлизавета править дуже довго і робить це гідно. Вона справляє враження приємної леді, але я не бачу сенсу в монархії, окрім туризму. А люди, які бажають приїхати та подивитись на Букінгемський палац, можуть зробити це і без монархії".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева під час візиту до Австралії, що входить до складу Британської співдружності націй, 2006 рік

Королеву і велику частину її близьких родичів називають "членами королівської родини, що працюють". Щорічно вони проводять понад 2000 офіційних королівських заходів у Британії і за кордоном. Їхня роль спрямована на зміцнення національної єдності та стабільності.

"Я вважаю королівську родину дуже привілейованими державними службовцями, які виконують свої обов'язки за правом народження і не можуть їх змінити", - каже Семмі Найт.

Семмі народилася і виросла в Канаді, але має британське громадянство. На її думку, монархія не має майбутнього.

"Гадаю, монархія як інститут помре разом з королевою, - каже вона. - Мені байдуже до корони, але вона - чудова жінка. Сумно, що принц Філіп помер, тому що тепер вона залишилась сама.

Я захоплююсь служінням королеви та герцога Единбурзького - у них було дійсно визначне життя, вони неймовірно віддано служили державі, попри свій вік.

А ось молоді члені королівської родини мені не дуже подобаються. Гадаю, настав час Британії обирати лідера держави".

Автор фото, Mathew Burton-Webster Підпис до фото, "Я, як шотландець, абсолютно далекий від монархії", - каже Метью Бертон-Вебстер

Якщо дані опитування розбити за віком, виникає величезна різниця між поколіннями. Молодь від 18 до 24 років не підтримує монархію, тоді як покоління 65+ у більшості виступає за збереження королівської родини.

Також є дисбаланс у результатах опитувань по різних регіонах Британії. Приміром, лише половина мешканців Шотландії позитивно ставляться до майбутнього монархії.

"Я, як шотландець, абсолютно далекий від монархії, - каже Метью Бертон-Вебстер, працівник з догляду за дітьми з Керколді на східному узбережжі Шотландії. - Єдине, що нагадує про неї, - це наші гроші або смерть одного з монархів.

Вони дають собі право власності на землі в Шотландії, відпочивають тут у своїх приватних володіннях, але, здається, нічого не дають натомість. Це безглуздий британський інститут влади й традиція, яка не приносить користі нікому, крім них самих".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі британці виступають за часткову реформу, внаслідок якої залишаться лише старші члени королівської родини з прямої лінії наступництва, такі як королева і принц Чарльз

Однак не всі хочуть повністю відмовитись від монархії. Стівен Еллісон, колишній політичний консультант, виступає за часткову конституційну реформу.

"Мені подобаються традиції й спадкоємність, що забезпечують старші члени королівської родини, але їх надто багато, - каже він. - Нам потрібні королева і принц Уельський. Я б також залишив принца Вільяма та принца Джорджа, оскільки вони належать до прямої лінії наступництва. Але на цьому все, десятки принців і принцес нам точно не потрібні".

Суверен править Британією за згодою народу, і в останні роки інститут британської монархії став предметом суперечок і дискусій.

Однак поки противники королівської родини лишаються у меншості.