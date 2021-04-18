Захід не готовий боротися з Росією. Французькі ЗМІ про візит Зеленського

1 година тому

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Візит президента Володимира Зеленського до Парижа 16 квітня для обговорення погіршення ситуації з безпекою на Донбасі та нарощування російських військових на кордоні з Україною не призвів до прориву для Києва. Про це пишуть французькі ЗМІ.

Вони, схоже, погодились, що ані президент Франції Еммануель Макрон, який особисто спілкувався з Зеленським, ні канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка долучилася до переговорів за допомогою відеоконференції, не зможуть вплинути на рішення Москви.

Жоден з двох лідерів не готовий обіцяти Україні перспективу членства в НАТО, оскільки це явно розлютить Росію, зазначають у деяких газетах.

Таким чином, візит Зеленського засвідчив непідготовленість Європи до нового світового порядку, як підсумував один із коментаторів.

Макрон ігнорує прагнення України до НАТО

"НАТО: Макрон уникає прохання Зеленського про допомогу", - звучить заголовок правоцентристської щоденної газети Le Figaro.

Зустріч Зеленського та Макрона була "теплою і доброзичливою", - цитує джерело Le Figaro.

"Але Макрон нічого не пообіцяв щодо підтримки, якої Зеленський чекав щодо кандидатури України в НАТО", - йдеться у публікації.

Заяви, зроблені після зустрічі, були "розмитими і дипломатичними", йдеться у статті - "і для цього є поважна причина".

"Німеччина та Франція перебувають у делікатній ситуації. Їхня робота як посередника в Нормандському процесі послаблена, м'яко кажучи, порушеннями режиму припинення вогню та мобілізацією російських військ на кордоні. Їхнє прагнення до консенсусу ускладнюють жахливі відносини між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським", - пишуть автори Le Figaro.

"Нарешті, Берлін і Париж хочуть зберегти добрі відносини з Росією, яку вважають необхідним партнером щодо великих питань міжнародного порядку денного", - додають вони.

Франція та інші члени НАТО виступають проти членства України в альянсі, "оскільки вони не хочуть провокувати Москву", йдеться у статті.

"Одного дня НАТО має роз'яснити свої наміри щодо Києва. Хоча політика умиротворення, яку проводять Париж і Берлін, розбивається об стіни Кремля, заспокійливі заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що альянс підтримує Україну в цей складний час, у Києві вже не вважають достатніми. В умовах невизначеності Україна може вирішити звернутися до інших партнерів для двостороннього співробітництва: Туреччини та США", - підсумовують автори статті.

Обмежена підтримка Парижа та Берліна

"У Парижі Зеленський отримав підтримку Макрона та Меркель щодо Путіна", - йдеться у заголовку на вебсайті лівого видання Liberation.

У статті зазначають, що Зеленський хотів, щоб Україна приєдналася до західних альянсів, але "саме це систематично викликає гнів Кремля".

"Яке майбутнє європейські лідери можуть йому пообіцяти, коли протягом майже семи років вони шукали політичного та мирного врегулювання нерозв'язного конфлікту між Москвою та Києвом?" - дивуються автори статті.

"Захід заявляє, що готовий підтримати Україну, але не ціною лобового зіткнення з Росією", - додають вони.

Поки Париж і Берлін намагаються відновити переговори у нормандському форматі, "гра ведеться переважно у Вашингтоні - це єдиний співрозмовник, у якому зацікавлений Кремль", пише Liberation.

"Новий президент США хоче відійти від терпимості свого попередника і обирає жорсткіший тон", - додають у статті.

Путін "з'явився" на тристоронніх переговорах

Це мала бути зустріч 2+1 - Зеленський і Макрон у Парижі говорили із Меркель по відеозв'язку, але "за столом переговорів з'явився Володимир Путін", пише лівоцентристська Le Monde.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ангела Меркель брала участь у зустрічі за допомогою відеозв'язку

Автори статті зазначають, що поки перші троє лідерів обговорювали "і без того дуже напружену ситуацію на російсько-українському кордоні", Кремль "додав напруги", оголосивши про плани обмежити доступ до Чорного моря і Керченської протоки протягом більшої частини наступних шести місяців через військові навчання.

На думку авторів Le Monde, Зеленський прибув до Парижа, щоб "шукати підтримки" у Франції та Німеччини, головних посередників мирних переговорів на Донбасі.

Після зустрічі троє лідерів закликали Москву вивести свої війська з Криму та відсунути їх від кордону, повідомляє видання. Ангела Меркель опублікувала заяву, в якій висловила занепокоєння накопиченням російських військових поблизу українського кордону, тоді як Макрон "задовольнився твітом".

Газета зазначає, що у Парижі та Берліні "практично нічого" не сказали щодо бажання Зеленського інтегрувати Україну до ЄС та НАТО.

Захід неготовий до боротьби з Росією

Напередодні зустрічі в Парижі деякі французькі ЗМІ підкреслювали її значення.

Популярна регіональна газета Ouest-France зазначає, що візит Зеленського "робить делікатний поворот", враховуючи напружений геополітичний контекст і нещодавні пересування військ Москви.

"Провокація? Реальні загрози? Накопичення порохових бочок завжди збільшує ризик спалаху. Ситуація на Донбасі сприймається дуже серйозно", - пише Ouest-France.

За словами авторів статті, "м'яч знаходиться на полі дипломатів, і важливо, щоб він там залишився".

"Це єдина сфера, у якій європейці дійсно можуть чинити тиск. Україна з цієї точки зору є більше, ніж європейською проблемою, це справжнє випробування нового балансу сил", - додають вони.

Із цим погоджується видатний журналіст П'єр Хаскі. У своїй колонці на радіостанції France Inter Хаскі висловив упевненість, що Захід підтримає Україну, хоча західні лідери "не знають, як забезпечити надійне стримування в очах Володимира Путіна".

Якщо намір президента Росії полягає не стільки у вторгненні в Україну, скільки у випробуванні волі Заходу, останній "не може дозволити собі провалити це випробування", підкреслив Хаскі.

Він додав, що Україна є "одним із тих фронтів, на якому встановлюється новий баланс сил у світі, який знову став жорстоким". Зеленський приїхав до Парижа, щоб "насторожити Європу, яка не готова до цього світу", підсумував Хаскі.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС