Чехія висилає 18 російських дипломатів. Боширова й Петрова оголосили в розшук

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Чехії

Чехія висилає 18 російських дипломатів через підозри у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році. Поліція Чехії також повідомила, що розшукує росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова у зв'язку з розслідуванням "обставин, пов'язаних з тяжкими кримінальними злочинами".

Саме Петрова і Боширова підозрюють в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Британії навесні 2018 року.

За що висилають дипломатів

Про висилку 18 російських дипломатів на екстреній пресконференції в суботу оголосили прем'єр-міністр Андрій Бабіш і міністр закордонних справ Ян Гамачек, який поєднує керівництво МЗС Чехії з посадою міністра внутрішніх справ.

Гамачек ухвалив рішення вислати тих дипломатів, яких підозрюють у роботі на дві російські спецслужби - ГРУ і СВР. Вони були "чітко ідентифіковані нашими секретними службами", сказав міністр.

За словами прем'єра Бабіша, є обґрунтовані підозри, що агенти цих спецслужб причетні до вибуху складу боєприпасів у селі Врбетіце в районі міста Злін, який стався в 2014 році і забрав життя двох людей, повідомляє "Радіо Прага".

Дипломати зобов'язані покинути Чехію протягом 48 годин. Гамачек визнав, що їхня висилка серйозно підірве відносини Праги з Москвою. "Але ми повинні відреагувати", - заявив він. "Ми перебуваємо у такій самій ситуації, як Британія під час спроби отруєння (Скрипалів. - у Ред.) у Солсбері в 2018 році", - сказав міністр, якого цитує ТАСС.

4 березня 2018 року в місті Солсбері у Британії було скоєно напад на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок". Британська прокуратура заочно звинуватила у нападі росіян Руслана Боширова й Олександра Петрова, зазначивши, що вважає ці імена вигаданими.

Боширов і Петров у розшуку

Чеська поліція в суботу виступила з окремою заявою про те, що в розшук оголосили двох чоловіків з російськими паспортами, виданими на ім'я Руслана Боширова й Олександра Петрова.

У Twitter поліції опублікували фото тих самих чоловіків, яких показувала у 2018 році британська поліція як підозрюваних в отруєнні Скрипалів, і які давали інтерв'ю Маргариті Симоньян з каналу RT, пояснюючи, що до Солсбері вони їздили милуватися пам'ятками.

Поліція просить допомогти в розшуку "у зв'язку з розслідуванням обставин, пов'язаних із тяжкими кримінальними злочинами", не уточнюючи при цьому, якими саме.

Поліція також повідомляє, що ці дві людини з 11 жовтня до 16 жовтня 2014 року перебували на території Чехії - спочатку в Празі, а потім у Моравськосилезькому і Злінському краях. Крім російських паспортів на ім'я Боширова й Петрова вони використовували молдавський паспорт на ім'я Ніколая Попи і таджицький паспорт на ім'я Руслана Табарова.

У заяві поліції нічого не сказано про склад боєприпасів у селі Врбетіце в районі міста Злін. Вибух у військовому комплексі стався 16 жовтня (ще один - 3 грудня того ж року).

Були знищені склади №16 і №12, загинули дві людини з-поміж персоналу. Військовий технічний інститут здавав склади в оренду фірмам, що займаються за ліцензією торгівлею військовими матеріалами. Обидва склади орендувала фірма Imex Group з міста Острава, зазначає "Радіо Прага".

Восени 2018 року проєкт Bellingcat і видання The Insider публікували розслідування, згідно з яким справжнє ім'я Боширова - Анатолій Чепіга, а Петрова - Олександр Мішкін. Розслідувачі називали їх офіцерами ГРУ. Російській службі Бі-бі-сі вдалося тоді підтвердити інформацію Bellingcat, вивчивши кілька російських баз даних, отриманих з анонімних джерел. Москва заперечує свою причетність до нападу в Солсбері.

Реакція Москви

Чехія знає про наслідки, які матиме ситуація з висилкою 18 дипломатів, заявила ТАСС представниця МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, "Празі добре відомо, що піде за подібними фокусами".

Інтерфакс з посиланням на анонімне дипломатичне джерело дає ще більш жорсткі коментарі. "Мабуть, (влада Чехії. - Ред.) вирішила закрити своє посольство в Москві", - сказав співрозмовник агенції, маючи на увазі кількість чеських дипломатів у Москві. Зазвичай у відповідь на висилку своїх дипломатів країна висилає стільки ж дипломатів іншої держави.

У посольстві Росії повідомили, що у зв'язку з висилкою дипломатів посла викликали до МЗС Чехії.

Що стосується оголошених у розшук Боширова й Петрова, то джерело Інтерфаксу нагадало про конституційну заборону на видачу іноземній державі громадян Росії, яких звинувачують у скоєнні злочину на чужій території.

"Супутник" та АЕС

Прем'єр Бабіш заявив, що поінформував президента Мілоша Земана про висновки чеських спецслужб, і той повністю підтримав дії МЗС Чехії. За його словами, проходять також консультації з партнерами по ЄС і НАТО.

Конфлікт може вплинути на рішення про те, чи запросять Росію до участі в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани", заявив Reuters міністр промисловості Карел Гавлічек. Один з претендентів на завершення будівництва - "Росатом", але чеські спецслужби виступають проти.

Ще в п'ятницю стало відомо про те, що міністр закордонних справ Гамачек скасував заплановану поїздку до Москви, під час якої мав вести переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу "Спутник V". За ці плани його критикувала і опозиція, і партнери по коаліції, пише Deutsche Welle.

Посольство США в Чехії заявило про підтримку рішення свого союзника про притягнення Росії до відповідальності за небезпечні дії на чеській землі.

У четвер Сполучені Штати оголосили про висилку 10 співробітників російської дипломатичної місії. У той же день Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів, заявивши про солідарність з Вашингтоном і його відповіддю на "ворожі дії" Москви. Росія після цього вирішила вислати п'ять польських дипломатів.

"Рициновий скандал"

Агенція Reuters називає висилку 18 російських дипломатів найбільшим скандалом між Росією та Чехією, яка є членом НАТО і ЄС, з кінця комуністичної епохи в історії країни у 1989 році.

У квітні минулого року відносини між Чехією та Росією погіршилися через "рициновий скандал". Він почався з повідомлення чеського видання Respekt про те, що поліція взяла під охорону мера Праги Зденека Гржиба і голову адміністративного району Прага-6 Онджея Коларжа.

Посилаючись на свої джерела, видання писало, що в Чехію із дипломатичним паспортом нібито прибув росіянин, який збирається отруїти цих політиків речовиною рицин. Коларж як голова району відповідав за демонтаж пам'ятника маршалу Івану Конєву в Празі, а Гржиб - за перейменування площі перед посольством Росії на честь Бориса Нємцова.

У червні Чехія оголосила персонами нон грата і зобов'язала покинути країну двох співробітників посольства Росії. Чеські спецслужби дійшли висновку, що між ними була "внутрішня боротьба", в результаті якої один зі співробітників дипмісії повідомив неправдиву інформацію про запланований напад на місцевих політиків. Чеське радіо повідомляло, що висилка пов'язана з "рициновим скандалом".

"Це викликало ускладнення у чесько-російських відносинах і завдало шкоди доброму імені Російської Федерації", - говорив тоді прем'єр Бабіш. Посольство Росії своєю чергою заявляло про "сфабриковані провокації" і "недружній крок", заснований на бездоказових звинуваченнях у ЗМІ.