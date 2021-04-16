Чому в Бразилії від Covid-19 вмирає так багато немовлят?

Наталія Пассарінхо та Луїс Барручо

BBC Бразилія

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Jessika Ricarte

За рік від початку пандемії смертність від коронавірусу в Бразилії сягнула піку. Але попри свідчення того, що Covid-19 рідко вбиває маленьких дітей, у Бразилії від вірусу від нього, ймовірно, померли 1300 немовлят.

Лікар відмовився перевірити на Covid-19 однорічного сина Джессіки Рікарте, заявивши, що його симптоми не відповідають профілю коронавірусу. За два місяці хлопчик помер від ускладнень, викликаних хворобою.

Після двох років спроб і лікування безпліддя вчителька Джессіка Рікарте майже змирилася з тим, що не матиме дітей. Але несподівано завагітніла і народила Лукаса.

"Його ім'я походить від слова "світитися". І він був для нас світлом. Наш син показав, що щастя у житті набагато більше, ніж ми уявляємо", - каже вона.

Автор фото, Jessika Ricarte Підпис до фото, Лукас з батьками у свій перший день народження

Вона вперше запідозрила щось погане, коли Лукас, який завжди добре їв, втратив апетит.

Спочатку Джессіка подумала, що у нього ріжуться зуби. Хрещена мати Лукаса, медсестра, припустила, що це запалення горла. Але після того, як у хлопчика підвищилася температура, а потім з'явилася втома та ускладнене дихання, Джессіка відвезла його до лікарні та попросила протестувати на Covid-19.

"Рівень сатурації був 86%. Тепер я знаю, що це ненормально, - каже Джессіка. - Але у нього не було високої температури, тому лікар сказав: не хвилюйся. У тесті на Covid немає потреби. Це, напевно, просто невелика ангіна".

Він пояснив, що Covid-19 рідко зустрічається у дітей, дав Джессіці антибіотики та відправив додому. А протестувати Лукаса у приватній клініці тоді можливості не було.

Джессіка каже, що деякі з його симптомів зникли після 10-денного курсу антибіотиків, але втома залишилась, як і її побоювання щодо коронавірусу.

"Я надіслала кілька відео його хрещеній матері, батькам, свекрусі, і всі сказали, що я перебільшую, що мені треба припинити дивитись новини, бо я стаю параноїком. Але я знала, що мій син сам не свій, що він не дихає нормально".

Автор фото, Jessika Ricarte

Це було в травні 2020 року, коли епідемія коронавірусу набирала обертів. У їхньому місті Тамборил на північному сході Бразилії двоє людей вже померли. "Тут усі одне одного знають. Місто було шоковане".

Чоловік Джессіки, Ісраель, непокоївся, що ще один візит до лікарні збільшить ризик зараження вірусом і її, і Лукаса.

Але минали тижні, а Лукас ставав дедалі млявішим. А на початку червня у хлопчика після обіду почалася сильна блювота, і Джессіка зрозуміла, що потрібно діяти.

Вони повернулися до місцевої лікарні, де Лукаса перевірили на Covid-19.

Хрещена мати хлопчика, яка там працювала, повідомила, що тест позитивний.

"У той час в лікарні не було навіть реаніматолога", - каже Джессіка.

Лукаса перевели до педіатричного відділення інтенсивної терапії у місті Собрал, що за два кілометри, де йому поставили діагноз - мультисистемний запальний синдром (MIS).

Це надзвичайно сильна реакція імунної системи на вірус, що призводить до запалення життєво важливих органів.

На думку експертів, синдром, який може розвинутися у дітей до шести тижнів після зараження коронавірусом, зустрічається рідко. Але провідний епідеміолог доктор Фатіма Марино з Університету Сан-Паулу каже, що під час пандемії спостерігає більше випадків MIS, ніж будь-коли раніше.

Лукасу зробили інтубацію (вставили дві трубки у легеню). Джессіку попросили вийти з палати. Щоб не накручувати себе і не думати про погане, вона зателефонувала невістці.

"Раптом я почула протяжний сигнал апарату і зрозуміла, що мій син помирає. Але за кілька хвилин сигнали відновилися, а у мене з очей побігли сльози".

Лікар пояснив, що у Лукаса була зупинка серця, але їм вдалося його реанімувати.

Доктор Мануела Монте, педіатр, що лікувала його понад місяць у відділенні інтенсивної терапії, була здивована важким станом дитини, тому що він не мав жодних факторів ризику.

За словами Лоханни Таварес, інфекціоністки з дитячої лікарні Альберта Сейбіна у Форталезі, столиці штату, більшість дітей з важкою формою Covid-19 мають супутні хвороби: діабет, серцево-судинні захворювання або надмірну вагу.

Але з Лукасом все було інакше.

Автор фото, Jessika Ricarte

За 33 дні у відділенні інтенсивної терапії Джессіці дозволили побачитися з сином лише тричі. Лукасу був потрібен імуноглобулін - дуже дорогий препарат при кардіомегалії (збільшенні серця), але, на щастя, дорослий пацієнт пожертвував йому одну ампулу, яку купив собі.

Стан дитини був настільки важким, що знадобилася друга доза імуноглобуліну. Тіло вкрили висипи, і постійно підвищувалася температура. Самостійно дихати малюк також не міг.

Потім Лукасу стало краще, і лікарі вирішили відключити його від респіраторної підтримки. Вони зателефонували Джессіці та Ісраелю через відеозв'язок, щоб дитина не почувалася самотньою, коли прокинулася після терапії.

"Він почув наші голоси і заплакав", - згадує Джессіка.

Це був останній раз, коли вони бачили реакцію свого хлопчика. Під час наступного відеодзвінка "він мав паралізований вигляд". Комп'ютерна томографія виявила, що Лукас переніс інсульт.

Однак батькам сказали, що при належному догляді їхній син одужає, і незабаром його переведуть з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати.

За словами Джессіки, коли вони з чоловіком прийшли провідати Лукаса, лікар був сповнений надій, як і вони.

"Тієї ночі я поставила мобільний на нічний режим. Мені наснився Лукас: він підійшов до мене і поцілував у ніс. Сон був сповнений любові й подяки, і я прокинулася дуже щасливою. Потім побачила на мобільному 10 пропущених дзвінків від лікаря".

Він сказав, що у Лукаса різко впав пульс та рівень кисню, і вранці він помер.

Джессіка переконана: якби Лукасу зробили тест на Covid-19 на початку травня, коли вона про це просила, він би вижив.

"Важливо, щоб лікарі робили тести, навіть якщо вважають, що це не Covid, аби виключити таку можливість, - каже вона. - Малюк не може сказати, що відчуває, тому ми залежимо від тестування".

Джессіка вважає, що зволікання з лікуванням погіршило його стан: "Лукас мав кілька запальних процесів, було уражене 70% легені, серце збільшилося на 40%. Цієї ситуації можна було уникнути".

Доктор Монте, що лікувала Лукаса, погоджується. Вона каже, що, хоч MIS і не можна запобігти, але лікування буде набагато успішнішим, якщо хворобу діагностувати та лікувати на ранній стадії.

"Чим раніше він отримав би спеціалізовану допомогу, тим краще, - каже вона. - Його привезли у дуже важкому стані. Якби ми почали лікувати його раніше, результат був би зовсім іншим".

Джессіка хоче поділитися історією Лукаса, щоб допомогти іншим не пропустити критичні симптоми.

"Я роблю для людей те, що хотіла б, щоб вони робили для мене. Якби у мене була інформація, я була б ще обачніша".

Існує хибна думка, що діти не ризикують заразитися коронавірусом, каже доктор Фатіма Маріньо, старший радник міжнародної неурядової організації охорони здоров'я Vital Strategies. Дослідження Маріньо виявило, що від вірусу постраждала навдивовижу велика кількість дітей і немовлят.

За даними міністерства охорони здоров'я Бразилії, з лютого 2020-го по 15 березня 2021 року від Covid-19 померли щонайменше 852 дитини до дев'яти років, у тому числі 518 дітей до одного року. Але, за оцінками доктора Маріньо, реальний показник смертності удвічі вищий. За її словами, через відсутність тестування офіційна статистика щодо захворюваності у кілька разів занижена.

Доктор Маріньо проаналізувала перевищений показник смертності від невстановленого гострого респіраторного синдрому під час пандемії і виявила, що від нього померло в 10 разів більше людей, ніж в попередні роки. Сумуючи ці цифри, вона оцінює, що вірус фактично вбив 2060 дітей у віці до дев'яти років, в тому числі 1 302 немовляти.

Чому це відбувається?

Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю смертей від Covid-19.

Експерти кажуть, що сумні рекорди збільшили ймовірність зараження немовлят і дітей молодшого віку в країні.

"Звичайно, чим більше у нас хворих, тим більше смертей у всіх вікових групах. А якби пандемія була під контролем, цей сценарій, вочевидь, можна було б звести до мінімуму", - каже Ренато Кфурі, що очолює відділ розробки наукових підходів до імунізації Бразильського товариства педіатрів.

Такий високий рівень інфікування вразив усю систему охорони здоров'я Бразилії. По всій країні скорочуються запаси кисню, не вистачає основних ліків, а в багатьох відділеннях інтенсивної терапії по всій країні просто більше немає ліжок.

Президент Бразилії Жаір Болсонару продовжує виступати проти карантину, а в країні стрімко поширюється новий штам коронавірусу Р.1. Крім підвищеної заразності, він небезпечний тим, що інфікуватися можуть й ті, хто вже перехворів. Минулого місяця померло вдвічі більше людей, ніж в будь-який інший місяць пандемії, і кількість жертв постійно росте.

Ще однією проблемою, що обумовлює високу смертність серед дітей, є відсутність тестування.

Маріньо каже, що у дітей часто надто пізно діагностують Covid - коли вони вже серйозно хворі. "Є проблема з діагностикою. Не вистачає тестів для населення в цілому, а для дітей - й поготів. Затримка з діагнозом тягне за собою затримку з лікуванням дитини".

Але причина не лише в обмежених можливостях тестування. У дітей, що страждають від Covid-19, легше не помітити або неправильно діагностувати симптоми, оскільки у них хвороба, зазвичай, проявляється інакше.

Підпис до фото, Медичний персонал придбав планшети й телефони, щоб забезпечити відеозв'язок між батьками та дітьми

"У дітей сильніша діарея, біль у животі та грудях, ніж при класичній картині Covid. Оскільки діагноз ставлять з запізненням, до лікарні вони надходять з важкими ускладненнями, тому й така висока смертність", - каже вона.

Також впливає економічний фактор. Через коронавірус небагаті держави потрапили в "ідеальний шторм". Економічно ці країни слабші, і поки багаті прощаються зі звичним комфортом, іншим доводиться боротися за виживання.

Дослідження 5857 ковідних пацієнтів у віці до 20 років, проведене бразильськими педіатрами під керівництвом Браяна Соуза з медичної школи Сан-Паулу, виявило, що основними факторами ризику смерті від Covid-19 у дітей є супутні хвороби та соціально-економічна вразливість.

Доктор Маріньо поділяє цю точку зору. "У групі найбільшого ризику - темношкірі діти та діти з дуже бідних сімей, оскільки їм найважче отримати допомогу. Через погані житлові умови бідні не можуть дотримуватися дистанції в разі інфікування, а також не мають доступу до місцевих відділень інтенсивної терапії".

Ці діти також недоїдають, що "жахливо для імунної системи", каже Маріньо. Коли виплати допомоги припинилися, мільйони людей знову опинились за межею бідності. "За один рік армія жебраків зросла з 7 мільйонів до 21 мільйона. Люди голодують. Все це впливає на смертність".

Вчені наголошують, що ризик смерті у цій віковій групі все ще "дуже низький" - поточні дані свідчать, що лише 0,58% з 345 287 випадків смерті від коронавірусу в Бразилії на сьогодні припадають на дітей у віці 0-9 років, але це більш ніж 2000 дітей.

"Цифри дійсно вражають", - каже доктор Сінара Карнейро.

Автор фото, Ceará department of health