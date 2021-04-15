Розмитнення євроблях зробили доступним. Вкотре

35 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Депутати проголосували за зміни, які мають ще більше спростити та зробити дешевшою реєстрацію авто на іноземних номерах - так званих євроблях.

Це не перша спроба зробити євробляхи "доступними" для всіх. Умови розмитнення авто на іноземних номерах кілька разів пом'якшували, а застосування штрафів переносили.

Нові закони передбачають пільгове розмитнення авто за новою формулою.

Ця формула діятиме впродовж 180 днів після того, як закони введуть в дію (через місяць після оприлюднення).

Для учасників бойових дій, які були на фронті не менше 90 днів, цей термін подовжили до 270 днів. При цьому у Головному юридичному управлінні Ради зауважують, що це порушує принцип Податкового кодексу про рівність усіх платників податків. Крім того, це суперечить Бюджетному кодексу, згідно із яким податки можуть змінюватися лише за пів року до початку нового бюджетного періоду.

За новою формулою вартість авто не береться до уваги, а для його легалізації братиметься до уваги лише вік, об'єм та тип двигуна.

При цьому пільговий режим поширюється на транспортні засоби, з року випуску яких минуло більш ніж 5 років і які були завезені до України до кінця 2020 року. Вони мають бути лише в особистому користуванні.

Авто не повинно походити з "країни-агресора" чи тимчасово окупованої території, та має відповідати хоча б екологічним стандартам Євро-2.

За задумом авторів проєктів, повна вартість розмитнення не повинна перевищувати 1 000 євро.

Після того, як у лютому цього року Верховна Рада ухвалила відповідні закони у першому читанні, президент Зеленський заявив, що його остаточне схвалення може стати компромісом, "який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого - захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне - дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Власники євроблях вимагали безакцизної реєстрації своїх авто ще від президента Порошенка

Водночас у коментарях на Facebook-сторінці асоціації АвтоЄвроСила, яка виступає за "доступне" розмитнення уживаних іноземних авто і неодноразово проводила акції, власники євроблях пишуть, що ці закони є "черговим замилюванням очей", а голова асоціації Олег Ярошечив назвав їх "ляпасом".

Там виступають за ухвалення іншого законопроєкту - 3704, згідно з яким ввезені уживані авто не мають оподатковуватися акцизом та ПДВ, а саме авто можна розмитнити впродовж 180 днів, сплативши лише мито та "добровільний платіж" у 8 500 грн (500 неоподаткованих мінімумів).