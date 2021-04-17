Похорон принца Філіпа: що заплановано і коли

19 хвилин(и) тому

У Британії готуються до похорону принца Філіпа, який пішов з життя минулої п'ятниці у віці 99 років.

Ось, що наразі відомо про церемонію прощання.

Урочистий королівський похорон відбудеться в суботу, 17 квітня, в каплиці Святого Георгія при королівському Віндзорському замку під Лондоном. Початок - о 15:00 за британським літнім часом, це 17:00 за Києвом. Церемонію транслюватимуть по телебаченню.

Тіло принца Філіпа наразі спочиває у приватній каплиці Віндзорського замку.

Повідомляли, що сам Філіп просив, щоб його похорон був якомога скромнішим. Зокрема, він не хотів, щоб його труну виставляли для публічного прощання.

Хто буде присутній

Згідно з обмеженнями, що діють в Британії через пандемію коронавірусу, на похороні можуть бути присутні не більше 30 людей з дотриманням соціальної дистанції.

До списку гостей увійшли члени родин королеви та герцога Единбурзького, зокрема троє його німецьких родичів.

Принц Гаррі візьме участь у церемонії прощання зі своїм дідом, вагітна дружина Гаррі Меган Маркл за рекомендацією лікаря залишилася у США.

Гості зберігатимуть соціальну дистанцію та носитимуть маски.

Як все відбуватиметься

Похорон герцога Единбурзького буде за формою королівським, але не державним - без церемонії публічного прощання, як і хотів сам Філіп.

Зазвичай державний похорон проводять у разі смерті самого монарха.

У рідкісних випадках, за рішенням короля (королеви) і парламенту, державний похорон влаштовували і для видатних діячів, які не були монархами. У XIX столітті таку честь отримав флотоводець лорд Гораціо Нельсон, в XX столітті - Вінстон Черчилль.

Церемоніальний королівський похорон влаштовували для королеви-матері в 2002 році та для принцеси Діани в 1997 році.

У день похорону труну принесуть до входу в палац і помістять в Land Rover - автомобіль, який принц Філіп сам в 2016 році допоміг модифікувати.

УВАГА: на фотографії вказаний британський літній час

За бажанням самого принца Філіпа, а також через пандемію коронавірусу, його похорон буде значно скромнішим, ніж інші прощання з членами королівської родини останніх років.

І хоч гостей буде небагато, церемонія все одно вшанує життя принца, яке він присвятив служінню суспільству, повідомили представники Букінгемського палацу.

Детальний план церемонії

О 16:45 за Києвом розпочнеться жалобна процесія. Поруч з катафалком йтимуть королівські морські піхотинці та представники інших військ, до яких мав стосунок принц Філіп.

За труною підуть члени королівської родини, зокрема принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна, а також онуки - принци Вільям і Гаррі. До них приєднаються син принцеси Анни Пітер Філіпс, її чоловік віцеадмірал Тім Лоуренс, граф Сноудон.

За ними йтимуть члени штабу покійного герцога, зокрема його особистий секретар, бригадний генерал Арчі Міллер Бейкуелл, офіцер особистої охорони, два пажі і два камердинери.

Сама королева приїде до каплиці окремо.

Уздовж дороги, по якій провезуть тіло принца, вишикуються службовці королівського флоту, морської піхоти, горян, четвертого батальйону королівського полку Шотландії і ВПС.

Для герцога, який служив на флоті, збройні сили були завжди важливими, тому їхні представники будуть учасниками церемонії, а вищі військові посадовці - серед гостей.

На галявині біля східної частини замку загін королівської кінної артилерії дасть салют з гармат, а у Вартовій вежі у західній частині задзвонять у дзвони.

Службу в каплиці Святого Георгія проведуть її настоятель архієпископ Кентерберійський. На церемонії в каплиці будуть лише члени королівської родини та особистий секретар принца Філіпа. Решта учасників процесії залишаться зовні. Після церемонії тіло принца поховають у королівській усипальниці.

О 15:00 за британським часом (17:00 за Києвом) у Британії відбудеться хвилина мовчання.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Церемонія поховання герцога Единбурзького відбудеться в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку

Прапор та відзнаки

Труну принца обернуть в його особистий штандарт, елементи якого символізують різні сторони його життя: від народження у грецькій королівській родині до британських титулів. Зверху лежатимуть його шабля та флотський кашкет.

Низку предметів, що показують життя принца Філіпа та відзначають його заслуги перед країною, виставлять на подушках на вівтарі в каплиці Святого Георгія.

Автор фото, PA

До них належать відзнаки герцога - медалі та нагороди, вручені йому Британією та країнами Співдружності, - його фельдмаршальський жезл та відзнаки з Данії й Греції.

Британців просять не під'їжджати до замку під час церемонії. Для висловлення співчуття королівській сім'ї відкрили спеціальний сайт.

Період національної жалоби в Британії закінчується в день похорону. Прапори на всіх державних будівлях у країні приспущені до 8 ранку наступного дня.