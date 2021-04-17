Похорон принца Філіпа. Як Британія попрощалася з чоловіком Єлизавети II

48 хвилин(и) тому

Урочистий королівський похорон герцога Единбурзького відбувся в суботу, 17 квітня, в каплиці Святого Георгія при королівському Віндзорському замку під Лондоном. В останню путь принца проводжали не лише найближчі, які були присутні на похороні, але й уся Велика Британія.

Як і хотів принц Філіп, його похорон був королівським, але не державним - без церемонії публічного прощання.

Водночас церемонію транслювали на телебаченні, а о 15:00 за британським часом (17:00 за Києвом) Британія вшанувала чоловіка королеви хвилиною мовчання.

Попри те, що британцям рекомендували стежити за церемонією з дому, сотні охочих зібралися біля Віндзору, щоб також провести в останню путь принца Філіпа.

Як відбувався похорон

Підпис до фото, Труну принца обернули його особистим штандартом, елементи якого символізують різні сторони його життя: від народження у грецькій королівській родині до британських титулів. Зверху лежать його шабля та флотський кашкет

О 14.45 за британським часом (16.45 за Києвом) труну з тілом принца помістили в Land Rover - автомобіль у військовому стилі, який принц Філіп сам в 2016 році допоміг модифікувати.

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Згодом у супроводі королівських морських піхотинців, труна вирушила з приватної каплиці Віндзорського замку, де тіло принца спочивало перед похороном, до каплиці Святого Георгія.

За труною пройшли ходою члени королівської родини, зокрема принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна, а також онуки - принци Вільям і Гаррі. До них приєдналися син принцеси Анни Пітер Філіпс та її чоловік віцеадмірал Тім Лоуренс, граф Сноудон.

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За ними пройшли члени штабу покійного герцога, зокрема його особистий секретар, бригадний генерал Арчі Міллер Бейкуелл, офіцер особистої охорони, два пажі і два камердинери.

Королева прибула до каплиці в окремому автомобілі.

Уздовж дороги, по якій везли тіло принца, вишикувалися службовці королівського флоту, морської піхоти, горян, четвертого батальйону королівського полку Шотландії і ВПС.

Загалом в церемонії взяли участь понад 730 британських військовослужбовців, адже для герцога, який служив на флоті, збройні сили були завжди важливими.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Герцогиня Кембриджська прибула до каплиці раніше і вже там чекала на чоловіка принца Вільяма

На галявині біля східної частини замку на честь принца загін королівської кінної артилерії дав салют з гармат, після якого у країні запанувала хвилина мовчання.

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Після цього труну внесли в каплицю Святого Георгія.

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Хто був на церемонії в каплиці

Службу в каплиці Святого Георгія провів її настоятель архієпископ Кентерберійський, який висловив вдячність принцу за "його рішучу віру та відданість, за високе почуття обов'язку і доброчесність, за життя в служінні нації та співдружності, а також за мужність і натхнення його лідерства".

Через коронавірусні обмеження там було лише близько 30 людей, усі дотримувалися вимог соціальної дистанції та були у масках.

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До списку гостей, окрім королеви, увійшли передусім найближчі - четверо дітей королеви та герцога, а також восьмеро їхніх онуків з чоловіками і дружинами.

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Зокрема, щоб попрощатися з дідусем, на похорон зі Сполучених Штатів прибув принц Гаррі.

Його вагітна дружина Меган Маркл за рекомендацією лікаря залишилася у США. Її прессекретар уточнив, що вона стежила за церемонією вдома в Каліфорнії та долучила до їхнього з Гаррі вінка записку, написану від руки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Вільям та Кейт також не брали дітей з собою

Правнуків королеви і принца Філіпа на церемонії не було.

Також в каплиці були діти покійної сестри королеви - принцеси Маргарет та троє родичів принца Філіпа з Німеччини.

Підпис до фото, Королева Єлизавета II сиділа окремо від всіх, найближче до вівтаря. Найближче до неї сидів її син принц Ендрю, герцог Йоркський

Після служби принца поховали у королівській усипальниці, його труну опустили в склеп з допомогою електричного механізму.

Цей момент не транслювався публічно.

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Після цього королівська родина залишила каплицю.

Підпис до фото, Принц Вільям та принц Гаррі пішли з каплиці разом

Королева першою вийшла з каплиці, за нею йшли принц Вельський та його дружина герцогиня Корнуольська, а за ними решта королівської родини.

Після цього Єлизавета II поїхала на своєму автомобілі.