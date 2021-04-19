Суперліга: чому провідні футбольні клуби створюють свій турнір

7 хвилин(и) тому

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"Мілан", "Атлетико", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Реал", "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем" - ці 12 клубів зголосилися приєднатися до нової європейської Суперліги (ЄСЛ).

ЄСЛ заявила, що клуби-засновники домовились про проведення "нових змагань в середині тижня", водночас команди продовжать брати участь у своїх національних лігах.

У Лізі додали, що перший сезон планують розпочати якомога швидше і передбачають, що до турніру приєднаються ще три клуби.

Також ЄСЛ заявила, що планує розпочати жіночі - після старту турніру серед чоловіків.

УЄФА, англійська Прем'єр-ліга та прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон засудили цей крок.

Міжнародна федерація футболу ФІФА раніше заявляла, що не визнаватиме такі змагання, і будь-який їхній учасник може бути позбавлений шансів зіграти на чемпіонаті світу.

Спілка європейських футбольних асоціацій УЄФА повторила ці застереження у неділю, заявивши, що залученим гравцям заборонять проводити усі інші змагання на внутрішньому, європейському та світовому рівнях, також їм можуть заборонити представляти свої національні збірні.

Після оголошення Суперліги ФІФА висловила своє "несхвалення" запропонованим змаганням та закликала "усі сторони, які беруть участь у бурхливих дискусіях, долучитися до спокійного, конструктивного та збалансованого діалогу на благо гри".

У заяві ЄСЛ ідеться: "У майбутньому клуби-засновники з нетерпінням чекають на обговорення з УЄФА та ФІФА, щоб співпрацювати у партнерстві задля досягнення найкращих результатів для нової ліги та для футболу в цілому".

Чому зараз?

Переговори про новий турнір вартістю 4,6 млрд фунтів стерлінгів, який замінить Лігу чемпіонів, відбулись у жовтні. У них взяв участь банк JP Morgan.

УЄФА сподівалася, що плани зі створення нової Ліги чемпіонів з 36 командами - з реформами, які мають бути затверджені в понеділок, - приведуть до формування Суперліги.

Однак 12 команд, які беруть участь у Суперлізі, не вважають заплановані реформи достатніми.

Вони заявили, що глобальна пандемія "погіршила нестабільність європейської футбольної економічної моделі".

"За останні місяці відбувся широкий діалог із зацікавленими сторонами у футболі про майбутнє формату європейських змагань", - додали вони.

"Клуби-засновники вважають, що рішення, запропоновані після цих переговорів, не вирішують фундаментальних питань, включно з необхідністю забезпечити більш якісні матчі та додаткові фінансові ресурси для загальної футбольної піраміди".

Який формат пропонують?

У лізі буде 20 команд - 12 членів-засновників плюс три неназвані клуби, приєднання яких очікують найближчим часом, та п'ять команд, які щорічно проходитимуть кваліфікацію відповідно до своїх внутрішніх досягнень.

Пропонують, щоб кампанія ЄСЛ розпочиналася у серпні кожного року, в середині тижня, а клуби були розділені на дві групи по 10 команд, що грали б одна в одної вдома та в гостях.

Трійка найкращих у кожній групі проходила б кваліфікацію до чвертьфіналу, а команди з четвертої та п'ятої сходинок боролися б у плей-офф за ще два місця.

Потім мав бути той самий формат ігор на вибування, який застосовують у Лізі чемпіонів, а кульмінацією турніру мав стати фінал у травні на нейтральному майданчику.

ЄСЛ заявила, що турнір принесе більше грошей, ніж Ліга чемпіонів, і сприятиме кращому розподілу прибутків протягом гри.

Що говорять лідери Суперліги?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Ювентус" і "Мілан" погодилися приєднатися до ЄСЛ

Президент "Реала" Флорентіно Перес, перший голова ЄСЛ, заявив, що нові змагання "допоможуть футболу на всіх рівнях".

"Футбол - єдиний вид спорту у світі, який має понад чотири мільярди вболівальників, і наша відповідальність як великих клубів полягає у тому, щоб задовольняти їхні бажання", - додав він.

Голова "Ювентуса" Андреа Аньєллі подав у відставку з виконавчого комітету УЄФА та з посади голови Європейської клубної асоціації (ЄКА), яка просунула заплановані реформи Ліги чемпіонів.

За його словами, 12 клубів "зібралися у цей критичний момент, щоб трансформувати європейську конкуренцію, щоб поставити гру, яку ми любимо, на стійку основу для довготривалого майбутнього".

Співголова "Манчестер Юнайтед" Джоель Глейзер буде віцеголовою Суперліги.

Він сказав: "Об'єднавши найбільші світові клуби та гравців, які гратимуть один з одним протягом усього сезону, Суперліга відкриє нову главу для європейського футболу".

Яка була реакція?

Загалом ініціативу засудили всі, хто не бере в ній участі.

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що ці плани будуть "дуже шкідливими для футболу", а президент Франції Еммануель Макрон привітав французькі клуби, які відмовляються вступати до ліги.

УЄФА оприлюднила спільну заяву з футбольною асоціацією Англії, Прем'єр-лігою, Іспанською федерацією футболу, Ла Лігою та Італійською федерацією футболу, а також із Серією А, заявивши, що вони "залишаться об'єднаними" і намагатимуться зупинити розкол, використовуючи "усі доступні засоби".

ЄКА заявила, що "рішуче виступає проти" ліги, в той час як Асоціація прихильників футболу заявила, що плани "мотивовані нічим іншим, як цинічною жадібністю".

Колишній півзахисник "Ліверпуля" і "Тоттенгема" Денні Мерфі сказав BBC Sport, що ці плани "звучать бездушно", колишній капітан "Манчестер Юнайтед" Гері Невілл заявив Sky Sports, що відчуває "огиду", а колишній гравець цього клубу Ріо Фердінанд сказав в ефірі BT Sport, що ініціатива найбільше зашкодить уболівальникам.

"Остаточна зрада"

Вболівальницькі групи, що підтримують усі шість англійських клубів, які беруть участь у новому турнірі, категорично проти Суперліги.

Група фанатів Ліверпуля Spirit of Shankly (SOS) заявила, що шокована рішенням Fenway Sports Group, американського власника клубу.

У дописі в соціальних мережах SOS заявили: "FSG ігнорувала вболівальників у своїй невпинній та жадібній гонитві за грошима. Футбол - наш, а не їхній. Наш футбольний клуб - наш, а не їхній".

Фани "Челсі" назвали цей крок непростимим і заявили, що "прихильники футболу в усьому світі зазнали остаточної зради".

Уболівальники "Арсеналу" назвали згоду клубу приєднатися до нової ліги "смертю Арсеналу як спортивної організації".

Офіційний клуб прихильників "Манчестер Сіті" заявив, що цей крок продемонстрував, що "ті, хто бере участь (у новому турнірі), абсолютно не поважають традиції гри", і додав, що "він має намір боротися проти запропонованої Суперліги".

Фанати "Манчестер Юнайтед" також раніше заявляли, що такі пропозиції абсолютно неприйнятні.

Уболівальники Тоттенгема заявили, що ЄСЛ - це "концепція, зумовлена ​​жадібністю та власними інтересами".

Аналіз

Саймон Стоун, BBC Sport

Якщо існували якісь сумніви у бажанні цих 12-ти клубів розпочати власний турнір, їхня заява їх розвіяла.

Але без відповіді залишаються дуже багато питань.

По-перше, чи можуть вони дійсно втілити свій план, враховуючи сильний опір УЄФА та ліг та асоціацій відповідних країн?

Але крім цього - які інші три клуби увійдуть до 15-ти членів-засновників? Чи приєднаються мюнхенська "Баварія" та "Парі-Сен-Жермен"? Як визначатимуть решту п'ять клубів?

Ці дискусії будуть захопливими. Але зараз клуби, які вступили до Європейської Суперліги, ведуть піарбитву, щоб змінити сприйняття нової ліги - адже початкова реакція була переважно негативною.